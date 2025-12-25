Prev
કેસર કેરી પર આ વર્ષે કુદરત મહેરબાન, અનુકૂળ વાતાવરણને કારણે થશે પુષ્કળ ઉત્પાદન

કેસર કેરી ગીરની શાન ગણવામાં આવે છે. ઉનાળો શરૂ થતાં જ લોકો કેસર કેરી ખાવાનું શરૂ કરી દેતા હોય છે. તેવામાં આ વર્ષે હવામાન અનુકૂળ રહેતા ઉનાળામાં કેસર કેરીનો સારો પાક થાય તેવા સંકેતો મળી રહ્યાં છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 25, 2025, 05:14 PM IST

Kesar Mengo: કેરીના રસિયાઓ માટે અમરેલીથી એક મધુર સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગીરની શાન ગણાતી 'કેસર' કેરીના આંબા પર આ વખતે કુદરત મહેરબાન થઈ છે. ગયા વર્ષે જે માવઠાના કારણે કેરી બગડી હતી, ત્યારે આ વર્ષે કેસર કેરી વધુ રસદાર હોવાના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે. કેવો હશે કેસર કેરીનો શ્વાદ, જોઈએ આ ખાસ અહેવાલમાં...

અમરેલી જિલ્લાના ધારી અને ગીરકાંઠાના બગીચાઓમાં અત્યારે કેસરનો કેફ વર્તાઈ રહ્યો છે. શિયાળાની ફૂલગુલાબી ઠંડી અને સુકું વાતાવરણ કેસર માટે વરદાન સાબિત થયું છે. આંબાના ડાળે-ડાળે ભરપૂર મોર આવ્યા છે, જે એક બમ્પર પાકનો સંકેત આપી રહ્યા છે. સૌથી આનંદની વાત એ છે કે, આ વખતે અમરેલીના ખેડૂતોએ કેમિકલને તિલાંજલિ આપીને 'ગાય આધારિત કુદરતી ખેતી' પર ભાર મૂક્યો છે. ઝેરમુક્ત ખેતીના કારણે આંબાના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થયો છે અને જીવાતનું પ્રમાણ પણ નહિવત જોવા મળી રહ્યું છે.

અભરામપરા, મીતીયાળા, બગોયા અને કૃષ્ણગઢ જેવા ગામોમાં આ વખતે 'આગોતરો ફાલ' જોઈને ખેડૂતોના મન હરખાઈ ઉઠ્યા છે. ગત ચોમાસાના પાછોતરા વરસાદે આંબાના મૂળિયામાં જોમ ભર્યું હતું, જેનું પરિણામ આજે 'ધાણી' જેવી ફૂટમાં દેખાઈ રહ્યું છે. ખેડૂતોનું માનીએ તો, હવે ગણતરીના દિવસોમાં જ આંબા પર નાની-નાની કેરીઓ એટલે કે 'ખાખડી'ના દર્શન થશે. કેમ કે રાત્રિની ઠંડી અને દિવસની ગરમીનું જે મિશ્રણ છે, તે કેરીના બંધારણ માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે.

જો કુદરતની આ મહેરબાની આમને આમ જળવાઈ રહેશે અને માવઠું કે રોગચાળો નહીં નડે, તો આ સિઝનમાં ગીરની અસલી કેસર કેરી બજારમાં વહેલી આવશે અને રસિયાઓને ભરપૂર સ્વાદ પીરસશે. ખેડૂતોને આ વખતે માત્ર સારા પાકની જ નહીં, પણ ઉંચા ભાવની પણ આશા છે.

