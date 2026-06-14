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કોપીરાઈટ વિવાદ પર સાળંગપુર મંદિરની મોટી સ્પષ્ટતા : ‘હનુમાનજી નહીં, માત્ર મૂર્તિના કોપીરાઈટ લેવાયા’

Salangpur Hanuman Temple : સાળંગપુર હનુમાનજી મંદિરે કોપીરાઈટ વિવાદ અંગે સ્પષ્ટતા કરતાં જણાવ્યું છે કે હનુમાનજીના નહીં, પરંતુ "કિંગ ઓફ સાળંગપુર" મૂર્તિ, તેના સુવર્ણ વાઘા અને સંસ્થાના લોગોના જ કોપીરાઈટ અને ટ્રેડમાર્ક લેવામાં આવ્યા છે. ભક્તોને નકલી મૂર્તિઓ, ફેક વેબસાઇટ્સ અને છેતરપિંડીથી બચાવવા આ નિર્ણય લેવાયો હોવાનું મંદિર સંચાલકોએ જણાવ્યું છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 14, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:57 PM IST
કોપીરાઈટ વિવાદ પર સાળંગપુર મંદિરની મોટી સ્પષ્ટતા : ‘હનુમાનજી નહીં, માત્ર મૂર્તિના કોપીરાઈટ લેવાયા’

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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