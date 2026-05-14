/ઓમાનના દરિયામાં ગુજરાતનું ‘હાજી અલી’ જહાજ ડૂબ્યું: ડ્રોન હુમલાની આશંકા વચ્ચે 14 ખલાસીઓનો આબાદ બચાવ

Devbhoomi Dwarka: ગુજરાતના શિપિંગ ઉદ્યોગ પર જોવા મળી રહી છે. ઓમાનના દરિયાઈ ક્ષેત્રમાં દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના સલાયા બંદરનું વધુ એક માલવાહક જહાજ 'હાજી અલી' (MSV HAJI ALI BDI 1492) દુર્ઘટનાનો શિકાર બની દરિયામાં ગરકાવ થઈ ગયું છે.
Devbhoomi Dwarka: આંતરરાષ્ટ્રીય જળસીમામાં વધી રહેલા ભૂ-રાજકીય તણાવની સીધી અને ગંભીર અસર હવે ગુજરાતના શિપિંગ ઉદ્યોગ પર જોવા મળી રહી છે. ઓમાનના દરિયાઈ ક્ષેત્રમાં દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના સલાયા બંદરનું વધુ એક માલવાહક જહાજ 'હાજી અલી' (MSV HAJI ALI BDI 1492) મિસાઈલ અથવા ડ્રોન હુમલાનો શિકાર બની દરિયામાં ગરકાવ થઈ ગયું છે. સદનસીબે, જહાજમાં સવાર તમામ 14 ખલાસીઓનો આબાદ બચાવ થયો છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં યુદ્ધ જેવી સ્થિતિનો ભોગ
પ્રાથમિક અહેવાલો મુજબ, આ દુર્ઘટના પાછળ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ અને યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ જવાબદાર હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. શંકા સેવાઈ રહી છે કે જહાજ પર કોઈ ડ્રોન અથવા મિસાઈલ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે આ મોટી હોનારત સર્જાઈ હતી.
વહેલી સવારે થયો પ્રચંડ વિસ્ફોટ
ઘટનાની વિગતો મુજબ, MSV HAJI ALI જહાજ સોમાલિયાના બરબરા બંદરથી શારજાહ તરફ લાઈવ સ્ટોક (પશુઓ) ભરીને જઈ રહ્યું હતું. 13 મેના રોજ વહેલી સવારે અંદાજે 3:30 વાગ્યે જ્યારે જહાજ ઓમાનના લિમાહ નજીકથી પસાર થઈ રહ્યું હતું, ત્યારે અચાનક એક પ્રચંડ વિસ્ફોટ થયો હતો. કોઈ અજાણ્યો વિસ્ફોટક પદાર્થ જહાજ સાથે અથડાતા વિકરાળ આગ ફાટી નીકળી હતી. આગ એટલી ઝડપથી ફેલાઈ કે જહાજ જોતજોતામાં દરિયામાં ડૂબવા લાગ્યું હતું.
14 ખલાસીઓનું દિલધડક રેસ્ક્યુ
જહાજ પર સવાર 1 ટંડેલ અને 13 ખલાસીઓ સહિત કુલ 14 સભ્યોએ ભારે હિંમત અને સમયસૂચકતા દાખવી હતી. જહાજ ડૂબવાની તૈયારીમાં હતું ત્યારે જ તમામ સભ્યો લાઈફબોટ દ્વારા દરિયામાં ઉતરી ગયા હતા. ત્યારબાદ ઓમાન કોસ્ટગાર્ડે ત્વરિત કાર્યવાહી કરી તમામ ખલાસીઓને સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કર્યા હતા. હાલમાં આ તમામ ખલાસીઓને ઓમાનના ડીબા બંદર પર રાખવામાં આવ્યા છે. આ દુર્ઘટનામાં સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. તમામ 14 ખલાસીઓ સુરક્ષિત છે અને તેમના જરૂરી દસ્તાવેજો પણ સલામત છે. અમે ભારત સરકારને આ ખલાસીઓને વહેલી તકે પરત લાવવા વિનંતી કરી છે."
સલાયાના શિપિંગ ઉદ્યોગમાં ફફડાટ
માત્ર એક અઠવાડિયાના ટૂંકા ગાળામાં સલાયા બંદરનું આ બીજું જહાજ આંતરરાષ્ટ્રીય જળસીમામાં હુમલા કે અકસ્માતનો ભોગ બન્યું છે. વારંવાર બનતી આવી ઘટનાઓને પગલે સલાયાના શિપિંગ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા માલિકો અને ખલાસીઓના પરિવારજનોમાં ભારે ચિંતાનો માહોલ છે. હાલમાં ઓમાન પોલીસ અને સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ દ્વારા આ હુમલો કોણે અને કયા હેતુથી કર્યો તે અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. બીજી તરફ, ભારત સરકાર દ્વારા આ ખલાસીઓને રાજદ્વારી માર્ગે સ્વદેશ પરત લાવવાની પ્રક્રિયા તેજ કરવામાં આવી છે.