નકલી પનીર અને માવાનું વેચાણ, પનીર ચીલીમાં મરેલો વંદો... તહેવારોમાં બહારનું ખાવામાં ધ્યાન રાખજો

દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે. લોકો બહારથી મિઠાઈઓ, ફરસાણ સહિત અનેક વસ્તુઓ ખરીદતા હોય છે. બીજીતરફ રાજ્યમાં લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરવાનો કારોબાર ચાલી રહ્યો છે. તેવામાં તહેવારો પર બહારનું ખાવાનું ભારે પડી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 08, 2025, 05:25 PM IST

અમદાવાદઃ દિવાળીનો તહેવાર નજીક છે, તહેવાર ટાણે જ લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરવાનો કાળો કારોબાર ગુજરાતમાં ચાલી રહ્યો છે. ક્યાંક નકલી ઘી વેચાઈ રહ્યું છે, તો ક્યાંક નકલી પનીર અને માવો વેચવામાં આવી રહ્યો છે...હવે તો બહારની હોટલનું ભોજન પણ ખાવું હિતાવહ નથી...કારણ કે બહારના ભોજનમાં પણ જીવાત અને ઈયળો જોવા મળી રહી છે...જુઓ અશુદ્ધ અને નકલીના વેપલાનો આ ખાસ અહેવાલ....

બહારનું ખાવાનો ચસકો રાખતા યુવાનો ચેતી જજો...દિવાળી પહેલાં ગુજરાતમાં અખાદ્ય વસ્તુઓ ધૂમ વેચાઈ રહી છે...પનીરમાં વંદો, મીઠાઈમાં જીવાત, નકલી ઘીના હજારો કિલો જથ્થો ઝડપાઈ રહ્યો છે...તંત્ર એક્શનમાં છે, પરંતુ આ કાળો વેપલો બંધ થતો કેમ નથી?....

ખેડાના નડિયાદમાં વલ્લભનગર ચોકડી પાસે રવિન્દ્ર નાનકિંગ હોટલમાં ગ્રાહકે પનીર ચીલી ઓર્ડર કર્યું, પેકિંગ ખોલતા મરેલો વંદો નીકળ્યો... વાયરલ વીડિયોથી આરોગ્ય સાથે ચેડાનો પર્દાફાશ થયો...તો  નડિયાદ કોર્પોરેશન એક્શનમાં આવ્યું અને હોટલ સીલ કરી દીધી...દંડ ફટકાર્યો પરંતુ ગ્રાહક અને સ્થાનિક લોકોમાં ઉગ્ર રોષ જોવા મળી રહ્યો છે...

રાજકોટમાં જશોદા ડેરીની મીઠાઈમાં જીવાત નીકળી, વીડિયો વાયરલ થયો તો હાહાકાર મચી ગયો....દિવાળીમાં લોકો મોટાપાયે મીઠાઈ ખરીદતા હોય છે...મીઠાઈમાં નીકળેલી જીવાતને કારણે વેપારી સામે ઉગ્ર રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

રાજકોટમાં જશોદા ડેરીની મીઠાઈમાં જીવાત નીકળી
તહેવાર ટાણે પાટણના અજીમણા ગામની ઉમિયા ડેરીમાંથી 568 કિલો શંકાસ્પદ માવો જપ્ત કરાયો...જ્યારે ઘી અને દૂધની બનાવટના નમૂના તપાસ માટે મોકલાયા છે... લોકોના આરોગ્ય સાથે ખીલવાડ કરનાર વેપારીઓ સામે કાર્યવાહીની માગ ઉઠી છે...

પાટણના અજીમણાની ઉમિયા ડેરીમાંથી 568 કિલો શંકાસ્પદ માવો જપ્ત
બનાસકાંઠાના ડીસામાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે 734 કિલો નકલી ઘી જપ્ત કર્યું. સુરતના અમરોલીમાં 67 લાખનો 9,919 કિલોથી વધુ નકલી ઘીનું મોટું રેકેટ ઝડપાયું, 4 આરોપીઓ પકડાયા છે...દિવાળી પહેલાં તંત્રનું એક્શન જોવા મળી રહ્યું છે...નમૂના લઈ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે...

ડીસામાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે 734 કિલો નકલી ઘી જપ્ત કર્યું
સુરતમાં 67 લાખનો 9,919 કિલોથી વધુ નકલી ઘીનું રેકેટ ઝડપાયું
4 આરોપીઓની કરવામાં આવી ધરપકડ 

ગુજરાતમાં આરોગ્યના ચેડા બંધ થાય તે માટે તંત્ર સજાગ છે...દિવાળીની મીઠાઈમાં ઝેર નહીં, સુરક્ષા જરૂરી છે...ખાસ બહારનું ખાવાના શોખીનોએ ચેતી જવાની જરૂર છે...
 

