લ્યો બોલો! હવે ગુજરાતના આ શહેરમાં રહેવું કેમ? ગોળ અને દહીંમાં પણ ભેળસેળનો પર્દાફાશ

Surat News: સુરતમાં દહી, ગોળ, ઘીમાં ભેળસેળ થવાનો ખુલાસો થયો છે. શહેરના જ્યોતિરાદિત્ય ફૂડસ, અક્સર ઘીમાંથી લેવાયેલા નમૂના ફેલ. તો આકાશ હોટલના દહીમાં ફેટનું પ્રમાણ ઓછું મળ્યું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 20, 2026, 11:11 AM IST

Surat News: ડાયમંડ સિટી તરીકે ઓળખાતા સુરત શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળનું દૂષણ વકરી રહ્યું છે. નકલી પનીર અને ચીઝ બાદ હવે રોજિંદા જીવનમાં વપરાતા ગોળ, ઘી અને દહીંમાં પણ વ્યાપક ભેળસેળ હોવાનું સામે આવતા લોકોના સ્વાસ્થ્ય સામે ગંભીર જોખમ ઊભું થયું છે. તાજેતરમાં 'ઝી 24 કલાક'ની ટીમે આ મામલે રિયાલિટી ચેક કરી સત્ય બહાર લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

ઝી 24 કલાકના રિયાલિટી ચેકની અસર
જ્યારે ઝી 24 કલાકની ટીમ આ સ્ટોર પર પહોંચી, ત્યારે સેમ્પલ ફેઈલ હોવા છતાં ગોળનું વેચાણ ચાલુ હતું. જોકે, મીડિયાને જોઈને દુકાનદારે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી હતી અને બાહેધરી આપી હતી કે, "સેમ્પલ ફેઈલ થયા હોવાની હવે જાણ થઈ છે, એટલે હવેથી આ ગોળનું વેચાણ દુકાનમાં નહીં કરવામાં આવે."

6 સંસ્થાઓના સેમ્પલ ફેઈલ: ઘી અને દહીં પણ શુદ્ધ નથી
સુરત મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગે શહેરના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં વ્યાપક ચેકિંગ હાથ ધર્યું હતું. જનરલ સ્ટોર, સુપર સ્ટોર અને ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ વેચતી સંસ્થાઓમાંથી લેવામાં આવેલા નમૂનાઓમાં 6 મોટી સંસ્થાઓના સેમ્પલ ફેલ આવ્યા છે. જેમાં ગાયનું વલોણાનું ઘી, ભેંસનું ઘી, ગોળ અને દહીં અને ટેબલ માર્ગરીન આ ખાદ્ય પદાર્થો નિર્ધારિત ધોરણો મુજબના ન હોવાનું લેબોરેટરી રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ થયું છે.

પાંડેસરામાં 'આરતી બ્રાન્ડ'ના ગોળમાં ભેળસેળ
સુરતના પાંડેસરા બમરોલી વિસ્તારમાં આવેલી 'ન્યૂ ધન લક્ષ્મી જનરલ કિરાણા સ્ટોર' ખાતે મનપા (SMC) ના આરોગ્ય વિભાગે દરોડા પાડ્યા હતા. અહીંથી લેવામાં આવેલા 'આરતી બ્રાન્ડ' ના ગોળના નમૂના લેબોરેટરી પરીક્ષણમાં ફેઈલ સાબિત થયા છે. ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, આ દુકાનદાર હલકી કક્ષાનો ભેળસેળિયા ગોળ 60 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચીને લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરી રહ્યો હતો.

મનપાની કડક કાર્યવાહી
શહેરમાં ડુપ્લિકેટ પનીર અને ચીઝની ફરિયાદો બાદ હવે આરોગ્ય વિભાગ હરકતમાં આવ્યું છે. માત્ર ખાણીપીણીની લારીઓ જ નહીં, પરંતુ મોટા સ્ટોર્સ અને જનરલ સ્ટોરમાં પણ સઘન તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. જે સંસ્થાઓના નમૂના ફેઈલ આવ્યા છે, તેમની સામે મનપા દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી અને દંડની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.

