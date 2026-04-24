એક સમયે ગુજરાતમાં AAP ના પ્રભારી રહેલા સંદીપ પાઠકે છોડી પાર્ટી, આમ આદમી પાર્ટીએ ગુમાવ્યા ‘ચાણક્ય’

Sandeep Pathak Left Aam Aadmi Party : આમ આદમી પાર્ટીને સૌથી મોટો ઝટકો પડ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢા, અશોક મિત્તલ અને સંદીપ પાઠકે પાર્ટી છોડવાની જાહેરાત કરી છે. આ સાથે તમને જણાવી દઈએ કે, સંદીપ પાઠકને ગુજરાતના પ્રભારી બનાવ્યા હતા, અને ગુજરાતની જવાબદારી સોંપી હતી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 24, 2026, 04:29 PM IST
  • વર્ષ 2022 માં AAPની પંજાબની જીતના હીરો સંદીપ પાઠકને પાર્ટીએ ગુજરાતના પ્રભારી બનાવ્યા હતા
  • સંદીપ પાઠકના આમ આદમી પાર્ટી છોડવાની જાહેરાતથી શું ગુજરાતમાં આપની સ્થિતિમાં ફેરફાર થશે?

Gujarat Politics : આામઆદમી પાર્ટીમાં સૌથી મોટું ભંગાણ પડ્યું છે. AAP ના રાજ્યસભાના બે તૃતિયાંશ સાંસદોનો ભાજપમાં વિલય થવાનો છે. રાઘવ ચઢ્ઢા, અશોક મિત્તલ, સંદીપ પાઠકે ભેગા મળીને આમ આદમી પાર્ટીને તોડી છે. આ ત્રણેય નેતાઓ હવે ભાજપમાં જોડાશે. આ સાથે જ AAPના 8થી 10 સાંસદો તૂટ્યા છે. રાઘવ ચઢ્ઢાએ AAP છોડવાની જાહેરાત કરતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. ત્યારે સંદીપ પાઠક એક સમયે આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાતના પ્રભારી હતા. 

પંજાબના ચાણક્ય સંદીપ પાઠકને બનાવ્યા હતા ગુજરાત AAPના પ્રભારી
આમ આદમી પાર્ટીએ વર્ષ 2022 ની પંજાબ વિધાનસભાની ચૂંટણી બાદ સંદીપ પાઠકને ગુજરાતના પ્રભારી બનાવ્યા હતા. કારણ કે, પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણીની જીતના ચાણક્યનું ક્રેટિડ સંદીપ પાઠકને આપવામાં આવ્યું છે. સંદીપ પાઠકની કામગીરીથી ખુશ થઈને આમ આદમી પાર્ટીએ તેમને ગુજરાત પ્રભારીનો ચાર્જ સોંપ્યો હતો. 

કોણ છે સંદીપ પાઠક
ડો.સંદીપ પાઠક આઈઆઈટી દિલ્હીમા ફીઝિક્સના પ્રોફેસર છે. આમ આદમી પાર્ટીમાં તેઓ ચાણક્ય તરીકે પ્રખ્યાત છે, જેઓ ચૂંટણી રણનીતિ ઘડવામાં માહેર ગણાય છે. સંદીપ પાઠકના કામથી ખુશ થઈને આમ આદમી પાર્ટીએ તેમને રાજ્યસભાના ઉમેદવાર પણ બનાવ્યા છે. 

રાઘવ ચઢ્ઢા-હરભજન સહિત 7 રાજ્યસભાના સાંસદો ભાજપમાં જોડાશે

  • રાઘવ ચઢ્ઢા
  • સંદીપ પાઠક
  • રાજેન્દ્ર ગુપ્તા
  • વિક્રમ સાહની
  • સ્વાતિ માલીવાલ
  • હરભજન સિંહ
  • અશોક મિત્તલ

આમ આદમી પાર્ટી છોડવાનું આ કારણ આપ્યું 
સંદીપ પાઠકે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જાહેરાત કરતા કહ્યું કે, મને ખબર નથી કે હું કેવી રીતે શરૂઆત કરીશ. અને શું કહું કે આવી સ્થિતિ આવી છે. પરંતું 10 વર્ષ પહેલા આ પાર્ટી સાથે હું જોડાયો હતો અને આજે હું આમ આદમી પાર્ટીથી મારો રસ્તો અલગ કરી રહ્યો છું. હુ નાનકડા ગામથી આવ્યો હતો. અભ્યાસ, આટલી મહેનત કર્યા બાદ હું રાજનીતિમાં આવ્યો હતો. મારો હેતુ એ હતો કે, દેશ માટે કંઈ કરી શકું. તેથી ભારત આવ્યો અને રાજનીતિમાં જોડાયો. મારા પાસે પદ, રૂપિયા બધુ જ છે. રાજકારણમાં આવવાનો મારો હેતુ માત્ર દેશની સેવા હતી. મેં આમ આદમી પાર્ટી જોઈન કરી, કારણ કે પાર્ટી હજી શરૂ જ થઈ હતી. પરંતું તેમ છતા મેં આમ આદમી પાર્ટી પસંદ કરી હતી. 

આપ છોડીને ભાજપમાં જોડાશે 
તેઓએ આગળ કહ્યું કે, ગત 10 વર્ષોમાં ઈશ્વર જાણે છે કે, હું ખૂબ મહેનત કરતો હતો, ન દિવસ જોયો ન રાત. ઘર પરિવાર બધુ જ પક્ષ માટે છોડ્યું. મેં અત્યાર સુધી જેટલા પણ રાજકીય નિર્ણયો લીધા છે તે તમામ પાર્ટીને સર્વોપરી રાખીને લીધા છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ, પરિવારને બાજુમાં રાખીને નિર્ણયો લીધા. હવે પાર્ટીમાં રહીને કામ કરવું લગભગ અશક્ય બની ગયું હતું. જે પણ પરિસ્થિતિ આવી રહી છે, જે પણ થઈ રહ્યું છે તે શક્યતા સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. હું આમમાંથી રાજીનામું આપીને ભાજપમાં જોડાઈ રહ્યો છુ. મારી કોઈ વ્યક્તિગત સમસ્યા નથી. 

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

