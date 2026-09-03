/ગઢડા સર્વોપરી ગૌશાળાના પાર્ષદ સંજય ભગતને કાશી જ્યોતિષ મહોત્સવમાં મોટું સન્માન, લંડન બુક ઑફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં મળ્યું સ્થાન

Gadhada News: સર્વોપરી ગૌશાળા ગઢડાના સંચાલક અને ગુજરાત રાજ્ય ગૌરક્ષક કમાન્ડો પ્રમુખ તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર એસોસિએશન પ્રદેશ પ્રભારી એવા પાર્ષદ સંજયભગત ને વધુ એક કિર્તી મળી છે. અવાર નવાર સામાજીક, ધાર્મિક કે જ્યોતિષ ક્ષેત્રે ખુબ જ ઉમદા કાર્ય કરી ગઢડાનું નામ જળહળતુ કરનાર એકદમ સરળ સ્વભાવ ધરાવતા પાર્ષદ સંજયભગતને હાલમાં કાશી જ્યોતિષ સંસ્થાન દ્વારા કાશી જ્યોતિષ વાચસ્પતિ એવોર્ડ અર્પણ કરાયો છે.
પાર્ષદ સંજયભગતની આવી અગણીત સિધ્ધીઓને લઇને લંડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પણ સ્થાન મળ્યુ છે. તેમજ ગત રોજ કાશી (ઉત્તર પ્રદેશ)માં યોજાયેલ કાશી જ્યોતિષ મહોત્સવમાં વેદ, જ્યોતિષ, કર્મકાંડ શિક્ષા તેમજ ગૌ સેવા વિગેરે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કાર્યરત સમગ્ર ભારતવર્ષના વિદ્વાનોને કાશી વિશ્વવિદ્યાલય તથા કાશી જ્યોતિષ સંસ્થાન દ્વારા સન્માનીત કરાયા હતા.
સમગ્ર ભારતમાંથી આવા વિદ્વાનોની યાદીમાં ગઢડાના પાર્ષદ સંજયભગતનું જ્યોતિષ વાચસ્પતિ એવોર્ડથી સન્માન એ સમગ્ર વિસ્તાર માટે ગર્વ લેવા જેવી વાત કહેવાય ત્યારે ગઢડા શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની કૃપા તેમજ વડતાલ ગાદીના આચાર્ય પ.પુ.ધ.ધુ. ૧૦૦૮ આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજશ્રી તેમજ ભાવિ આચાર્ય પ.પુ.108 શ્રી નૃગેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજશ્રીના આશિર્વાદ થી અને ગઢડાના તપોનિષ્ઠ બ્રહ્મચારી પુ. ચંદ્રસ્વરુપાનંદજી તથા શા. સ્વા.ઘનશ્યામવલ્લભદાસજીના રાજીપાના ફળ સ્વરૂપે આજે પાર્ષદ સંજયભગતને કાશી જ્યોતિષ વાચસ્પતિ સન્માન તથા લંડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ માં સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા બદલ ગઢડા અને આજુબાજુના વિસ્તારના લોકો ગર્વ સાથે અભિનંદન પાઠવી રહ્યા છે.