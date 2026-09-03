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ગઢડા સર્વોપરી ગૌશાળાના પાર્ષદ સંજય ભગતને કાશી જ્યોતિષ મહોત્સવમાં મોટું સન્માન, લંડન બુક ઑફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં મળ્યું સ્થાન

Gadhada News: સર્વોપરી ગૌશાળા ગઢડાના સંચાલક, ગુજરાત રાજ્ય ગૌરક્ષક કમાન્ડો પ્રમુખ તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર એસોસિએશન પ્રદેશ પ્રભારી એવા પાર્ષદ સંજયભગતને વધુ એક ગૌરવવંતી કીર્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 03, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 01:20 PM IST
ગઢડા સર્વોપરી ગૌશાળાના પાર્ષદ સંજય ભગતને કાશી જ્યોતિષ મહોત્સવમાં મોટું સન્માન, લંડન બુક ઑફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં મળ્યું સ્થાન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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