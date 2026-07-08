/ડાંગ જિલ્લામાં મેઘાની તોફાની બેટિંગ: સાપુતારામાં 13 ઇંચ વરસાદથી પૂર! ગિરા ધોધ રૌદ્ર સ્વરૂપે દેખાયો, પ્રવાસીઓ માટે એલર્ટ

Dang Heavy Rains: ડાંગ જિલ્લામાં ફરી એકવાર મેઘરાજાએ પોતાની ધમાકેદાર ઇનિંગ શરૂ કરી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં વરસી રહેલા આભ ફાટવા સમાન વરસાદને કારણે સમગ્ર ડાંગ પંથક જળબંબાકાર બની ગયો છે. ખાસ કરીને હિલ સ્ટેશન સાપુતારામાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા છે, જ્યાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 13 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે.
અંબિકા નદીમાં ઘોડાપૂર, ગિરા ધોધનું રૌદ્ર સ્વરૂપ
વઘઇ પંથકમાં પણ ૫ ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે, જેના પરિણામે અંબિકા નદીમાં ઘોડાપૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. અંબિકા નદી પર આવેલો પ્રસિદ્ધ ગિરા ધોધ હાલ તેના રૌદ્ર સ્વરૂપમાં વહી રહ્યો છે. સતત પાણીની આવકને કારણે ધોધનો પ્રવાહ અત્યંત વેગવંતો બન્યો છે. પ્રવાસીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા લોકોને ગિરા ધોધની નજીક ન જવા, સેલ્ફી ન લેવા તેમજ જોખમી સ્થળોએ ન જવાની સખત સૂચના આપવામાં આવી છે.
નવસારીમાં પૂરની સંભાવના
ડાંગના ઉપરવાસમાં પડી રહેલા ભારે વરસાદની સીધી અસર નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જોવા મળી રહી છે. અંબિકા નદીમાં પાણીની સતત આવક થતા નવસારી જિલ્લામાં પૂરની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખાસ કરીને નવસારીના ગણદેવી અને બીલીમોરા શહેરોમાં નદીના પાણી ફરી વળવાની સંભાવનાને પગલે તંત્ર એલર્ટ મોડ પર છે.
માર્ગો પર ભૂસ્ખલન અને વૃક્ષો ધરાશાયી
ભારે વરસાદને પગલે ડાંગ જિલ્લામાં જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. સાપુતારા ખાતે મોડી રાત્રે અવિરત વરસાદને કારણે પહાડો પરથી માટી અને પથ્થરો રસ્તા પર ધસી આવ્યા હતા. આહવા-સાપુતારા માર્ગ પર શિવઘાટ નજીક વૃક્ષો ધરાશાયી થવાની તેમજ માટી અને પથ્થરો આવવાની ઘટનાઓ બની છે. માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી માટી અને પથ્થરો હટાવી માર્ગોને વાહન વ્યવહાર માટે ખુલ્લા કરવામાં આવ્યા છે.
તંત્રની અપીલ અને સાવચેતી
ડાંગની અંબિકા, પૂર્ણા અને ખાપરી જેવી નદીઓમાં પાણીની સતત આવક થઈ રહી છે. જિલ્લાના 30થી વધુ લો-લેવલ કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. આ પરિસ્થિતિને જોતા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા લોકોને નદી-નાળા અને કોઝવે નજીક ન જવાની ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે. નાગરિકોને અત્યંત જરૂરી કામ સિવાય મુસાફરી ટાળવા અને સાવચેતી રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે.