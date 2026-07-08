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ડાંગ જિલ્લામાં મેઘાની તોફાની બેટિંગ: સાપુતારામાં 13 ઇંચ વરસાદથી પૂર! ગિરા ધોધ રૌદ્ર સ્વરૂપે દેખાયો, પ્રવાસીઓ માટે એલર્ટ

Dang Heavy Rains: ડાંગ જિલ્લામાં ફરી કેવવાર મેઘરાજાની ધમાકેદાર ઇનિંગ શરૂ. સાપુતારામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 13 ઇંચ કરતા વધારવા વરસાદ. વઘઇ માં 5 ઇંચ કરતા વધારે વરસાદને પગલે અંબિકા નદીમાં ઘોડા પૂર. અંબિકા નદી પર આવેલો ગિરા ધોધ હાલ રૌદ્ર સ્વરૂપે વહેતો જોવા મળી રહ્યો છે. સતત વરસાદને કારણે ગીરા ધોધમાં પાણીનો પ્રવાહ ખૂબ જ વધી રહ્યો છે. પ્રવાસીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા ગિરા ધોધની નજીક ન જવા તેમજ સેલ્ફી કે જોખમી સ્થળોએ ઉભા ન રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. અંબિકા નદીમાં પાણીની આવક જોતા નવસારીમાં પૂરની સંભાવના. નવસારીના ગણદેવી અને બીલીમોરા શહેરમાં અસર કરી શકે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 08, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:13 PM IST
ડાંગ જિલ્લામાં મેઘાની તોફાની બેટિંગ: સાપુતારામાં 13 ઇંચ વરસાદથી પૂર! ગિરા ધોધ રૌદ્ર સ્વરૂપે દેખાયો, પ્રવાસીઓ માટે એલર્ટ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ડાંગ જિલ્લામાં મેઘાની તોફાની બેટિંગ: સાપુતારામાં 13 ઇંચ વરસાદથી પૂર! ગિરા ધોધ રૌદ્ર
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