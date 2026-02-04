Prev
સમૃદ્ધિનું પ્રતીક ગણાતી સુગર ફેક્ટરી બની ખેડૂતોની પાયમાલીનું કારણ, માલિકે મશીનરી વેચવાનું શરૂ કરતા વિરોધ

Chhota Udepur Sugar Factory: છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં આવેલી સરદાર સુગર ફેક્ટરી જે એક સમયે ખેડૂતો માટે સમૃદ્ધિનું પ્રતીક હતી, તે આજે હજારો પરિવારો માટે મુસીબતનું કારણ બની છે. વર્ષ 1998માં સ્થપાયેલી આ ફેક્ટરી રાજકીય ખેંચતાણ અને ગેરવહીવટને કારણે 2008માં બંધ થઈ ગઈ હતી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:30 PM IST

Chhota Udepur Sugar Factory: ગુજરાતમાં પહેલા અનેક વિસ્તારોમાં સુગર ફેક્ટરીઓ હતી. આ સુગર ફેક્ટરીઓ શેરડી પકવતાં ખેડૂતો માટે સમૃદ્ધીનો દ્વાર હતી. પરંતુ આજે અનેક સુગર ફેક્ટરીઓ પર ખંભાતી તાળા લટકી રહ્યા છે અને ખેડૂતો બરબાદ થઈ ગયા છે. આવી જ એક મોટી ફેક્ટરી છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં હતી. જે બંધ થતાં ખેડૂતોના 1200 કરોડ રૂપિયા ફસાયા છે. શું છે આ સમગ્ર મામલો? ચાલો વિગતવાર જાણીએ.

1998માં કરાઈ હતી સુગર ફેક્ટરીની સ્થાપના
છોટાઉદેપુર જિલ્લાની સરદાર સુગર ફેક્ટરી, એક સમય ખેડૂતો માટે આશીર્વાદ હતી. આજે એ જ ફેક્ટરી 1800 ખેડૂતો માટે અન્યાય અને સંઘર્ષનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે. વર્ષ 1998માં શેરડી પકવતા ખેડૂતોને સદ્ધર બનાવવા સરદાર સુગર ફેક્ટરીની સ્થાપના કરવામાં આવી. એવો સમય પણ હતો, જ્યારે આ ફેક્ટરીએ ખેડૂતોના ખેતરોમાં ખુશી અને ઘરોમાં સમૃદ્ધિ ભરી હતી. પરંતુ સમય જતાં રાજકારણની છાયામાં આવી ગયેલી આ ફેક્ટરી ધીમે ધીમે પતનની દિશામાં ધકેલાઈ અને આખરે વર્ષ 2008માં સરદાર સુગર ફેક્ટરી પર તાળા વાગી ગયા.

ફેક્ટરી શરૂ થવાને બદલે માલિકે વેચવાની કરી શરૂઆત 
ફેક્ટરી બંધ થતાં એક તરફ બેન્કનું મોટું લહેણું અને બીજી તરફ 1800 સભાસદ ખેડૂતોના 12 કરોડ રૂપિયા અટવાઈ ગયા. બેન્કે લહેણા માટે ફેક્ટરી પર કબજો મેળવી તેને ખાનગી વ્યક્તિને વેચી દીધી. શરત સ્પષ્ટ હતી કે, ફેક્ટરી ફરી શરૂ કરવી પડશે. પરંતુ હકીકત એ છે કે ફેક્ટરી શરૂ થવાને બદલે ખાનગી માલિકે જમીન અને મશીનરી વેચવાની શરૂઆત કરી છે.

મજબૂર બનેલા ખેડૂતોનો વિરોધ
આ વાતની જાણ થતાં ખેડૂતોમાં ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો અને આજે મજબૂર બની ખેડૂતો એકજૂથ થઈ ફેક્ટરી પર પહોંચી જોરદાર વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. ખેડૂતો કહી રહ્યા છે કે, અમે અનેક વખત રજૂઆતો કરી. પરંતુ આજ સુધી કોઈ જ ન્યાય મળ્યો નથી. માત્ર ખેડૂતો જ નહીં, ફેક્ટરીમાં કામ કરનારા મજૂરોના પગાર અને બાકી રકમ પણ આજ સુધી ચુકવાઈ નથી.

સરદાર સુગર ફેક્ટરી આજે વિકાસ નહીં, પરંતુ ખેડૂતો અને મજૂરો માટે અન્યાયનું પ્રતિક બની ગઈ છે. વર્ષોથી અટવાયેલા પૈસા, દેવાદારીનો બોજ અને હવે એક જ માંગ કરી રહ્યા છે કે, હક્કના પૈસા અને ન્યાય આપો.

