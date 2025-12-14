સરદાર વલ્લભભાઈ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટીનો યોજાયો પ્રથમ દીક્ષાંત સમારોહ, વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી કરાઈ એનાયત
SVGU Convocation Ceremony: સરદાર વલ્લભભાઈ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટી (SVGU)એ રવિવારે તેના કેમ્પસમાં તેનો પ્રથમ દીક્ષાંત સમારોહ સફળતાપૂર્વક યોજ્યો. આ દીક્ષાંત સમારોહમાં તમામ 340 અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓમાંથી, મેનેજમેન્ટ, કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન્સ અને પત્રકારત્વ અને સંદેશાવ્યવહારના 25 સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા વિદ્યાર્થીઓને મુખ્ય મહેમાન દ્વારા ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી હતી.
Trending Photos
SVGU Convocation Ceremony: સરદાર વલ્લભભાઈ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટી (SVGU)એ રવિવારે તેના કેમ્પસમાં તેનો પ્રથમ દીક્ષાંત સમારોહ સફળતાપૂર્વક યોજ્યો. આ પ્રથમ દીક્ષાંત સમારોહમાં મુખ્ય મહેમાન માનનીય રાજદૂત સુજન આર. ચિનોય - ડિરેક્ટર જનરલ, મનોહર પારિકર ડિફેન્સ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એન્ડ એનાલિસિસ (MP-DRIA), નવી દિલ્હી, SVGUના પ્રમુખ સિદ્ધાર્થ પટેલ (MBA, ડલ્લાસ યુનિવર્સિટી, USA), પ્રોવોસ્ટ પ્રો. (ડૉ.) સુભાષ બ્રહ્મભટ્ટ (પ્રખ્યાત ઈન્ડોલોજિસ્ટ) અને રજિસ્ટ્રાર ડૉ. મયુર શાહ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
તમામ 340 અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓમાંથી, મેનેજમેન્ટ, કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન્સ અને પત્રકારત્વ અને સંદેશાવ્યવહારના 25 સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા વિદ્યાર્થીઓને મુખ્ય મહેમાન દ્વારા ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી હતી.
આગળના સભાને સંબોધતા, રાજકોટના કાઠિયાદમાં જન્મેલા અને ઉછરેલા ચિનોયએ ગુજરાતીમાં "કેમ છો", "મજ્જા મા" (તમે કેમ છો? બધા સારા છો) દ્વારા બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. આનાથી તેમને ગુજરાતમાં ખાસ કરીને અમદાવાદમાં તેમના દિવસો યાદ કરવાની તક મળી, જ્યાંથી તેમણે 1978-80માં બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં માસ્ટર ડિગ્રી પૂર્ણ કરી.
ચિનોયે તેમના સંબોધનમાં શૈક્ષણિક, વહીવટી, વ્યૂહાત્મક સંરક્ષણ (રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય)થી લઈને વ્યક્તિગત અને વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રો સુધીના અનેક ક્ષેત્રોનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે સંસ્કૃતિ, સાહિત્ય અને સમૃદ્ધ ઇતિહાસના ક્ષેત્રમાં ભારતના વારસાની રૂપરેખા પણ આપી.
તેમણે આગળ કહ્યું કે, "દીક્ષાંત સમારોહ એક અંત છે અને શરૂઆત પણ છે કારણ કે તે તમને એક નવી યાત્રા તરફ લઈ જાય છે જે માર્ગને તમારે વ્યાખ્યાયિત કરવો પડશે, પસંદ કરવો પડશે અને આત્મવિશ્વાસ, ગર્વ, નૈતિક મૂલ્યોની વધુ ભાવના અને સભાન સ્વસ્થ મન સાથે ચાલવું પડશે", સ્નાતક વિદ્યાર્થીઓની પ્રથમ બેચને સંબોધતા.
વધુમાં તેમણે રૂપરેખા આપી, "તમારા દરેકમાં અપાર ક્ષમતા છે, વિશ્વ તમારી તરફ જોઈ રહ્યું છે અને 2047 સુધીમાં વિકાસ ભારત બનાવવાનું તમારા હાથમાં છે, જેનું ભારત લક્ષ્ય રાખી રહ્યું છે. હંમેશા ભવિષ્યને ખૂબ જ આશાસ્પદ આકાંક્ષા સાથે જુઓ."
વિદ્યાર્થીઓની સ્નાતક બેચને ડિગ્રી એનાયત કરતા, SVGUના પ્રમુખ સિદ્ધાર્થ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "આજે આ પ્રસંગે મને પરીક્ષા નિયંત્રક દ્વારા નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યો છે અને યુનિવર્સિટીના પ્રમુખ તરીકે હું 340 અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓને સ્નાતક જાહેર કરું છું. તેમાંથી 201 MBA ના, 133 MCA ના અને 6 MAMC ના છે."
"સફળતા સમાજમાં તમે જે અસર કરો છો તેના દ્વારા વ્યાખ્યાયિત થાય છે. તેથી, જ્યારે તમે SVGUના સ્નાતક તરીકે બહાર જાઓ છો, ત્યારે આત્મવિશ્વાસ સાથે ચાલો, તમારા સભાન મનને સજાગ રાખો અને સમાજ પર સકારાત્મક અસર કરો."
12 મિનિટ 56 સેકન્ડના પોતાના સંબોધનમાં, તેમણે 23 એપ્રિલ 2023માં સ્થાપના થયા પછી આ યુનિવર્સિટી દ્વારા લેવામાં આવેલી વિવિધ પહેલો પર લંબાણપૂર્વક વાત કરી, જેમાં નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 સાથે અભ્યાસક્રમોનું સંરેખણ, ટેકનોલોજી-આધારિત નવા અને ઉભરતા કાર્યક્રમો રજૂ કરવા અને તે બધાને સરળ બનાવવા માટે માળખાગત સુવિધાઓ ઉમેરવાનો સમાવેશ થાય છે જે બાંધકામ યોગ્ય માર્ગ પર છે.
વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી એનાયત કરતા પહેલા, SVGU પ્રોવોસ્ટ પ્રો. (ડૉ.) સુભાષ બ્રહ્મભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, “આજનો દિવસ ફક્ત એક ઔપચારિક મેળાવડો નથી; તે એક પરંપરાનો જન્મ અને કાયમી વારસાનો પાયો છે. આ ક્ષણ પેઢીઓ સુધી યાદ રહેશે, અને તેના હૃદયમાં આપણી પ્રથમ અનુસ્નાતક સ્નાતક બેચ છે, જે અગ્રણીઓ યુનિવર્સિટીની શરૂઆત સાથે હંમેશા સંકળાયેલા રહેશે”.
આ સમારોહમાં સંસદ સભ્ય નરહરિ અમીન, GLS યુનિવર્સિટીના પ્રમુખ સુધીર નાણાવટી, ધારાસભ્યો, કુલપતિઓ, શિક્ષણવિદ અને જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રોના વિવિધ પ્રખ્યાત વ્યક્તિઓ, જેમાં સ્નાતક વિદ્યાર્થીઓના માતાપિતા અને પરિવારના સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે, સહિતના મહાનુભાવોએ હાજરી આપી હતી.
પ્રથમ દીક્ષાંત સમારોહ SVGU ની શૈક્ષણિક યાત્રામાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ હતો અને શૈક્ષણિક શ્રેષ્ઠતા અને અજોડ નેતૃત્વ પ્રત્યેની તેની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટિ કરતો હતો.
મુખ્ય મહેમાન ચિનોય ભારતીય વિદેશ સેવા (IFS) અધિકારી અને કારકિર્દી-રાજદ્વારી (1981 થી 2018) નીતિ નિષ્ણાત અને થિંક-ટેન્ક બન્યા છે. તેમના 37 વર્ષના શાનદાર કારકિર્દી દરમિયાન ચિનોયને જાપાન અને માર્શલ ટાપુઓ પ્રજાસત્તાક (2015-2018), મેક્સિકોમાં રાજદૂત અને બેલીઝમાં હાઇ કમિશનર (2012-2015) અને શાંઘાઈમાં ભારતના કોન્સ્યુલ જનરલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. (ચીન) અને સિડની (ઓસ્ટ્રેલિયા). વધુમાં, તેઓ ન્યુ યોર્ક (સંયુક્ત રાષ્ટ્ર), રિયાધ (સાઉદી અરેબિયા), હોંગકોંગ અને બેઇજિંગમાં ભારતીય મિશન પર રહ્યા છે.
SVGU વિશે
1978માં તેની સ્થાપના થઈ ત્યારથી, સરદાર વલ્લભભાઈ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ, સરદાર વલ્લભભાઈ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટી (SVGU)ની પ્રાયોજક સંસ્થા, હંમેશા ઉત્તમ કાર્યક્રમ વિતરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જે માળખાગત સુવિધાઓ, ફેકલ્ટી, શિક્ષણ અને વિકાસની દ્રષ્ટિએ એક સર્વાંગી વાતાવરણ પૂરું પાડે છે. આનાથી અમને વર્ષ-દર-વર્ષના ધોરણે એક ભવ્ય ટ્રેક રેકોર્ડ સ્થાપિત કરવામાં સક્ષમ બનાવ્યા છે. એક પગલું આગળ વધીને, SVET નું ચીમનભાઈ પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કેમ્પસ હવે સરદાર વલ્લભભાઈ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટી બની ગયું છે.
SVGU એક એવું શૈક્ષણિક વાતાવરણ વિકસાવવાનો ઉદ્દેશ્ય ધરાવે છે જે પરંપરાને આધુનિકતા સાથે, શિષ્યવૃત્તિને સર્જનાત્મકતા સાથે અને શિક્ષણને સામાજિક જવાબદારી સાથે સુમેળમાં મિશ્રિત કરે છે. તે એક સર્વાંગી શૈક્ષણિક માળખું વિકસાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે જે બૌદ્ધિક જિજ્ઞાસા, વિવેચનાત્મક વિચારસરણી અને નૈતિક મૂલ્યોને પોષે છે, જ્યારે અત્યાધુનિક સંશોધન, નવીનતા અને અર્થપૂર્ણ ઉદ્યોગ સહયોગને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે.
SVGU નૈતિકતા, નેતૃત્વ અને સામાજિક જવાબદારીના મૂલ્યોને પ્રોત્સાહન આપતી વખતે શૈક્ષણિક શ્રેષ્ઠતા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. 46 વર્ષથી વધુ શૈક્ષણિક શ્રેષ્ઠતાના વારસા સાથે, SVGU MBA, MBA (વર્કિંગ પ્રોફેશનલ), MCA, iMCA, MAMC (મીડિયા અને કોમ્યુનિકેશન), BBA, BBA-HHM (હોસ્પિટલ અને હેલ્થકેર મેનેજમેન્ટ), BCA, BAMC, B.Tech. અને PhD માં UG, PG અને સંશોધન કાર્યક્રમોનું આયોજન કરે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે