અમદાવાદનો અજીબોગરીબ કિસ્સો! પત્નીએ પતિ પર ઇલુ ઇલુની શંકા રાખી ગુપ્તાંગ પર કર્યો એસિડ એટેક

Ahmdabad News: આમ તો પુરુષ, પતિ કે પ્રેમી પ્રેમિકા પત્ની કે મહિલા એસિડ એટક કર્યા ના કિસ્સા તમે સાંભળ્યા હશે પણ અમદાવાદ ના સેટેલાઇટ માં એક અજીબ કિસ્સો સામે આવ્યો છે જેમાં પત્ની એ પતિના ગુપ્તાંગ પર એસિડ એટેક કર્યા નો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સેટેલાઇટ પોલીસે પત્ની વિરૂધ્ધ ફરિયાદ નોંધીને ધરપકડ કરી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 21, 2025, 01:21 PM IST

અમદાવાદનો અજીબોગરીબ કિસ્સો! પત્નીએ પતિ પર ઇલુ ઇલુની શંકા રાખી ગુપ્તાંગ પર કર્યો એસિડ એટેક

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: આમ તો પ્રેમી કે પતિ એ પોતાની પ્રેમિકા કે પત્ની પર એસિડ એટેક કર્યા ના અનેક બનાવો સામે સાંભળ્યા હશે પણ અમદાવાદ ના સેટેલાઇટ માં દિવાળી ની સવારે જ પત્ની એ જ પોતાના પતિ પર ગરમ પાણી અને એસિડ એટેક કર્યા નો કિસ્સો સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ના ચોપડે નોંધાયો છે. 

સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશનના ચોપડે નોંધાયેલ ફરિયાદની વિગતોની વાત કરવામાં આવે તો ભોગવનાર પતિ રોનક ખીમસુરીયા એ ફરિયાદ નોંધાવી છે કે પત્ની દમયંતી પરમાર સાથે બે વર્ષ પહેલા પ્રેમ લગ્ન કોર્ટ માં કર્યા હતા ત્યાર બાદ બંને લગ્ન કરી ને સેટેલાઇટ ના રાજીવનગર વિભાગ 1 માં ભાડે થી રહેવા આવ્યા હતા અને ભોગબનાર રોનક ખીમસુરીયા ઓનલાઈન ફૂડ ડિલિવર બોટ તરીકે કામ કરે છે.

છેલ્લા એક વર્ષ થી પત્ની દમયંતી પરમાર પતિ રોનક ખીમસુરીયા પર અન્ય સ્ત્રી સાથે આડા સંબંધ ને લઇ ને વારંવાર શંકાઓ રાખી ને અવારનવાર ઝગડા કરતી હતી ત્યારે ગત 20મી ઓક્ટોબરના દિવાળીની સવારે પતિ રોનક ખીમસુરીયા ઊંઘી રહ્યો હતો ત્યારે પત્ની દમયંતી એ ઝગડો શરૂ કર્યો હતો અને બાદમાં પતિ રોનક ખીમસુરીયાનો ધાબળો કાઢીને પહેલા શરીર અને ગુપ્તાંગ પર ગરમ પાણી ફેંક્યું અને તરત એસિડ ફેંક્યું હતું. 

આ બનાવ બનતા ની સાથે આસ પાસ ના લોકો ભેગા થઈ જઈ ને રોનક ખીમસુરીયા ને વધુ સારવાર અર્થે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે વધુ સારવાર અર્થે ખસેડવા માં આવ્યો હતો. ત્યારે સેટેલાઇટ પોલીસે પતિ રોનક ખીમસુરીયા ની ફરિયાદ નોંધી ને પત્ની દમયંતી પરમાર ની ધરપકડ કરી પૂછ પરછ હાથ ધરી હતી. પત્ની દમયંતી પરમારની પૂછપરપરછમાં સામે આવ્યું હતું કે પત્ની દમયંતી પરમારને શંકા હતી કે તેના પતિ રોનક ખીમસુરીયાને અન્ય કોઈ સ્ત્રી સાથે આડા સંબંધ હોય શકે છે, જેની શંકા રાખીને ગરમ પાણી અને એસિડથી પતિ રોનક ખીમસુરીયાના ગુપ્તાંગ અને શરીરના અલગ અલગ ભાગ પર ગરમ પાણી અને એસિડ એટેક કર્યો હતો, ત્યારે સેટેલાઇટ પોલીસે પત્ની આરોપી દમયંતી પરમાર ની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. 

વધુ તપાસ કરતા સામે આવ્યું છે જે પત્ની આરોપી દમયંતી પરમારના રોનક ખીમસુરીયા સાથે બીજા લગ્ન છે, જેમાં આરોપી દમયંતી પરમારને પહેલા લગ્નથી એક બાળક છે, ત્યારે આ સમગ્ર ઘટનામાં એક બાળક નોધારું થયું છે ત્યારે પોલીસ તપાસમાં આ પતિ પરના એસિડ એટેક વધુ શું સામે આવે છે એ જોવું રહ્યું.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર


