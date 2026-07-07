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સૌરાષ્ટ્રમાં અનરાધાર વરસાદ વચ્ચે રાજ્ય સરકાર એલર્ટ, વહીવટી તંત્ર સાથે બેઠક, NDRF-SDRF તૈનાત

સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે પૂર જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. સતત વરસાદને કારણે સરકાર પણ એલર્ટ થઈ ગઈ છે. સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટ, ભાવનગર જેવા જિલ્લાઓમાં NDRF અને SDRF ની તૈનાતી કરવામાં આવી છે. કેબિનેટ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી સમગ્ર પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 07, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:42 PM IST
સૌરાષ્ટ્રમાં અનરાધાર વરસાદ વચ્ચે રાજ્ય સરકાર એલર્ટ, વહીવટી તંત્ર સાથે બેઠક, NDRF-SDRF તૈનાત
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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