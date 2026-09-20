/ગાંધીધામમાં મહિલાની નિર્વસ્ત્ર હાલતમાં લાશ મળતા ચકચાર: દુષ્કર્મ બાદ હત્યાની આશંકા, એક શંકાસ્પદની અટકાયત

Kutch News: પૂર્વ કચ્છના ઔદ્યોગિક હબ ગણાતા ગાંધીધામના મીઠીરોહર સીમ વિસ્તાર અને મચ્છુનગરમાંથી એક અજાણી મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવતા સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે. મહિલાની નિર્વસ્ત્ર હાલતમાં લાશ મળી આવતા પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરીને ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા નીપજાવવામાં આવી હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે.
ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા પૂર્વ કચ્છ પોલીસનો મોટો કાફલો તપાસમાં જોતરાયો છે. એસપી સહિતનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો અને ડોગસ્કવોડની મદદ લેવામાં આવી હતી. બનાવની જાણ થતાં જ પૂર્વ કચ્છના પોલીસ અધિક્ષક સાગર બાગમાર સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા. પોલીસે બાવળની ઝાડીઓવાળા ઘટનાસ્થળનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આરોપીઓ સુધી પહોંચવા અને મહત્વના પગેરાં મેળવવા માટે તાત્કાલિક ડોગસ્કવોડ તેમજ ફોરેન્સિક એક્સપર્ટની મદદ લેવામાં આવી છે.
આ ચકચારી કેસમાં પૂર્વ કચ્છ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં તપાસ તેજ કરી દીધી છે. એસપી સાગર બાગમારના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રાથમિક વિગતોમાં મહિલા સાથે દુષ્કર્મ બાદ તેની હત્યા કરાઈ હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. પોલીસે આ મામલે શંકાના આધારે એક શખ્સની અટકાયત કરી છે અને તેની સઘન પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા ઘટનાસ્થળેથી વૈજ્ઞાનિક પુરાવાઓ એકત્ર કરવાની સાથે ફોરેન્સિક તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.
મહિલાના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ગાંધીધામની રામબાગ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. એસપી બાગમારે ઉમેર્યું હતું કે, મહિલા પર થયેલા દુષ્કર્મ અને તેના મોતનું ચોક્કસ કારણ પોસ્ટમોર્ટમ તેમજ ફોરેન્સિક રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ સત્તાવાર રીતે સ્પષ્ટ થઈ શકશે. હાલમાં પોલીસ વિવિધ ટીમો બનાવીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી રહી છે.