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ગાંધીધામમાં મહિલાની નિર્વસ્ત્ર હાલતમાં લાશ મળતા ચકચાર: દુષ્કર્મ બાદ હત્યાની આશંકા, એક શંકાસ્પદની અટકાયત

Kutch News: ગાંધીધામના મીઠીરોહરની સીમમાંથી મહિલાનો મૃતદેહ મળતા ચકચાર મચી જવા પામી છે. મહિલા સાથે દુષ્કર્મ આચરી હત્યા નિપજાવી હોવાની આશંકા સાથે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે જામનગર મોકલવામા આવ્યો છે અને ગુનામાં એક શંકાસ્પદ શખ્સની અટકાયત કરવામાં આવી છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 20, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 02:36 PM IST
ગાંધીધામમાં મહિલાની નિર્વસ્ત્ર હાલતમાં લાશ મળતા ચકચાર: દુષ્કર્મ બાદ હત્યાની આશંકા, એક શંકાસ્પદની અટકાયત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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