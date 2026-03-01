અંબરિષ ડેરનો માસ્ટરસ્ટ્રોકઃ હીરાલાલ સહિત દરેક વિરોધીને લાઈનસર બેસવા મજબૂર કરી દીધા?
Ambarish Der Vs Hirabhai Solanki : કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં પ્રવેશ મેળવનાર અંબરીષ ડેરનું અમરેલીના કાર્યક્રમમાં શક્તિ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું. જેમાં એક સમયના કટ્ટર હરીફ ગણાતા હીરા સોલંકીને પણ હાજરી આપવી પડી. ત્યારે હવે અમરેલીના રાજકારણમાં આ કાર્યક્રમ કેવી ભૂમિકા ભજવે છે તે તો સમય અને સંજોગો જ બતાવશે
Gujarat Politics : ભાજપમાં જોડાયા પછી પોતાના કટ્ટર હરીફ હીરાલાલ સોલંકી સાથે પૂર્વ ધારાસભ્ય અંબરિષ ડેરનું શીતયુદ્ધ નવા મુકામ પર પહોંચ્યું છે. લગભગ સાઈડલાઈન થઈ ગયેલાં ડેરે આખરે મોટો દાવ ખેલી નાંખ્યો અને રાજુલામાં જળસંચય સંમેલન યોજીને તેમાં હીરાલાલ સોલંકી સહિત જિલ્લાના તમામ ધારાસભ્યોને હાજર રહેવા મજબૂર કરી દીધા. હવે ફરીથી વિધાનસભાની દાવેદારી માટે ડેરનો હુંકાર બુલંદ બને એવી શક્યતા છે.
પાટીલે ફરી ડેર માટે રૂમાલની વાત યાદ કરી
અમરેલી જિલ્લામાં રાજુલા શહેરમાં રાજકોટ ગીરગંગા ટ્રસ્ટ અને રાજુલા સહકારી મંડળી સંસ્થા દ્વારા જળસંમેલનના આયોજનમાં કેન્દ્રીય મંત્રી સીઆર પાટીલના અધ્યક્ષ સ્થાને કાર્યક્રમમાં ફરી અંબરીષ ડેરના મૂકેલા રૂમાલની વાત યાદ કરતા રાજનીતિ ગરમાઈ હતી.
હીરા સોલંકી વર્સિસ અંબરિષ ડેર
રાજુલામાં વર્ષ ૨૦૧૭માં ભાજપના હીરા સોલંકીને હરાવીને કોંગ્રેસમાંથી અંબરિષ ડેર ધારાસભ્ય બન્યા હતા. તેના બાદ વર્ષ 2022 માં ટૂંકા માર્જીનથી હીરા સોલંકી સામે ડેરનો પરાજય થયો હતો. એ પછી સી.આર.પાટીલ પ્રદેશપ્રમુખ હતા, ત્યારે તેમણે એકથી વધુ વખત 'બસની સીટમાં રૂમાલ મૂકીને ડેર માટે જગ્યા કરી રાખી છે' એમ કહ્યું. આખરે ડેર પણ પોતાના રાજકીય ગુરુ અર્જુન મોઢવાડિયાની સાથે ભાજપમાં જોડાઈ ગયા. એ પછી ભાજપમાં આંતરિક સ્પર્ધા શરૂ થઈ જેમાં હીરા સોલંકીએ રાજુલા ભાજપને પૂરેપૂરું કબજે કર્યું અને ડેર માટે લગભગ અસ્પૃશ્ય જેવી સ્થિતિ સર્જી દીધી. રાજુલા શહેર સંગઠન હોય કે સ્થાનિક સહકારી બેન્ક હોય કે યાર્ડ હોય, બધે જ હીરા સોલંકીના વિશ્વાસુ. ડેરને કોઈ કાર્યક્રમનું આમંત્રણ સુદ્ધાં મળે નહિ.
ડેરે પાટીલનો હાથ પકડ્યો
આખરે ડેરે પોતાનો અસલ ફૂંફાડો માર્યો છે. જેમનાં આગ્રહથી ભાજપમાં જોડાયા એ પાટીલ હવે કેન્દ્રિય મંત્રી છે. પાટીલ મંત્રાલયને અનુકૂળ હોય એવો જળસંચય સંબંધિત કાર્યક્રમ તેમણે રાજુલામાં ગોઠવ્યો. કેન્દ્રીય મંત્રી અને પૂર્વ પ્રદેશપ્રમુખ હાજર રહેવાના હોય એટલે હીરા સોલંકીને પણ ઉપસ્થિત રહ્યા વગર આરો નહિ. ડેર વિ. સોલંકીની જંગમાં જિલ્લાના કૌશિક વેકરિયા, મહેશ કસવાલા, જનક તળાવિયા સહિત લગભગ તમામ ધારાસભ્યોનું હીરાલાલને સમર્થન હોય છે. પરંતુ કાર્યક્રમમાં ડેરે એ સૌને પણ લાઈનસર સ્ટેજ પર બેસવા આડકતરી રીતે મજબૂર બનાવ્યા.
અંબરિષ ડેરનું શક્તિ પ્રદર્શન
અમરેલી જિલ્લામાં આવેલ રાજુલા શહેરમાં ગીરગંગા પરિવાર ટ્રસ્ટ અને રાજુલા તાલુકા કૃષિસેવા સહકારી મંડળીના સંયુક્ત ઉપક્રમે કેન્દ્રીયમંત્રી સીઆર પાટીલના અધ્યક્ષ સ્થાને જળસંમેલન કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતુ. આ આયોજન પૂર્વ ધારાસભ્ય અંબરીષ ડેર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પ્રથમ રાજુલાની એક હોટલ ખાતે સ્થાનિક ઉધોગોના કર્મચારીઓ સાથે સીઆર પાટીલે બેઠક કરી હતી. ત્યારબાદ રાજુલા માર્કેટીંગ યાર્ડ ખાતે જળસંમેલનમાં સીઆર પાટીલ પહોંચ્યા હતા. અહીં રાજય સરકારના મંત્રી કૌશીક વેકરીયા, સાંસદ ભરત સુતરીયા, ધારાસભ્ય હીરા સોલંકી સહિત જિલ્લાના પાંચેય ધારાસભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સ્થાનિક કાર્યકરો હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કેટલાક લોકો માની રહ્યાં છે કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં પ્રવેશ મેળવનાર અંબરીષ ડેર દ્વારા 98 રાજુલા વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં શક્તિ પ્રદશન કરવામાં આવ્યું છે.
કેન્દ્રીય મંત્રી સીઆર પાટીલે જાહેરમંચ પરથી કહ્યું હતું કે, બે ત્રણ મિટિંગમાં મેં કહ્યું હતું અંબરિષભાઈ માટે તમારી સીટ રૂમાલ મુકેલ હતો. ઘણા એવા હોય છે જે ચાલુ બસમાં ચડી જતા હોય છે. ઘણા લોકો ઉભેલી બસ ચુકી જતા હોય છે, તો ઘણા ઉભેલી હોય તે બસ ચૂકી જાય. અંબરિષભાઈએ સામેથી કહ્યું હતું, અને હીરાભાઈ સોલંકીની સહમતી હતી. તેને ખેલદિલીથી કહ્યું હતું કે, ‘હા એમને લઈ આવો અમે સાથે લડવા માટે તૈયાર છીએ.’
નિલેશ કુંભાણીની હાજરીથી નવી ચર્ચા
આ કાર્યક્રમમાં બીજી મહત્વની બાબત એ હતી કે, કોંગ્રેસમાંથી સસ્પેન્ડ કરાયેલ નિલેશ કુંભાણીની હાજરી પણ આંખે ઉડીને વળગે તેવી હતી. નિલેશ કુંભાણી પાટીલનો હાથ પકડીને ચાલતા જોવા મળ્યા હતા. નિલેશ કુંભાણી એ જ છે, જેઓએ લોકસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને દગો આપ્યો હતો, અને ઉમેદવારી કર્યા બાદ પાણીમાં બેસી ગયા હતા. નિલેશ કુંભાણી અને સીઆર પાટીલની મુલાકાત રાજકીય ક્ષેત્રે સૂચક માનવામાં આવી રહી છે.
