પ્રેમમાં ઓતપ્રોત થયેલા 'રોમિયો-જુલિયેટ' કચ્છની સરહદે ઝડપાયા; બે મહિનામાં બીજો કિસ્સો, એજન્સીઓ સતર્ક

Pakistani Couple Arrested On Kutch Border: કચ્છના રાપર તાલુકાની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પરથી બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF) દ્વારા વધુ એક પાકિસ્તાની યુગલને ઝડપી પાડવામાં આવ્યું છે. પીલર નંબર 1016 પાસે પાકિસ્તાનના મીઠી ગામના વતની પોપટ કુમાર (ઉંમર 24,) અને ગૌરીને પકડવામાં આવ્યા હતા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 25, 2025, 09:56 AM IST

Pakistani Couple Arrested On Kutch Border: ભારત-પાકિસ્તાનની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પરથી પાકિસ્તાની શખ્સો પકડાવવાની ઘટનાઓ અવારનવાર બનતી રહે છે, ત્યારે વધુ એક બનાવમાં રાપર તાલુકાની સરહદ પરથી પાકિસ્તાની પ્રેમી પંખીડાનું એક યુગલ ઝડપાયું છે.

રાપર તાલુકાની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર પીલર નંબર-1016 પાસેથી બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF) એ પોપટ કુમાર (ઉં.વ. 24, સન ઓફ નથુભાઈ, રહે. મીઠી, પાકિસ્તાન) અને ગૌરી (ડોટર ઓફ ગુલાબ, રહે. મીઠી, પાકિસ્તાન)ની ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. ખડીર અને રાપર તાલુકા, જે ભારત-પાકિસ્તાનની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ ધરાવે છે, ત્યાં અવારનવાર પાકિસ્તાની શખ્સો ઘૂસણખોરી કરતા અથવા પકડાતા હોય છે. બે મહિના પહેલાં પણ રતનપર (ખડીર) વિસ્તારમાંથી હિન્દુ પાકિસ્તાની પ્રેમી પંખીડા ઝડપાયા હતા.

આજે ફરી એકવાર આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પરના પીલર નં.1016 પાસેથી પાકિસ્તાનના વતની પોપટ કુમાર અને ગૌરીને BSF દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. BSF દ્વારા બંને પાકિસ્તાનીઓની સઘન પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ બનાવ અંગે બાલાસર પોલીસ મથકે બંને પ્રેમી પંખીડા વિરુદ્ધ કાયદેસરની ફરિયાદ પણ નોંધાવવામાં આવી છે.

તપાસ હાથ ધરાઇ
બીએસએફ દ્વારા બન્ને પ્રેમી-પંખીડાઓની સઘન પૂછપરછ પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે અને બાલાસર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવા તજવીજ હાથ ધરવામાં આવશે. પકડાયેલા લવબર્ડ પાસેથી કોઈ વાંધાજનક મળ્યું નથી. પરંતુ વારંવાર આ પ્રકારની ઘટના બનતા સુરક્ષા એજન્સીઓ સતર્ક બની ગઇ છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
 

