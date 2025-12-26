ગુજરાતમાં ફરી ભૂકંપ! વહેલી સવારે કચ્છમાં ભૂકંપના જોરદાર ઝટકાથી ધરા ધ્રુજી, લોકો ઘરની બહાર ભાગ્યા!
Earthquake in Kachchh: કચ્છ જિલ્લામાં શુક્રવારે વહેલી સવારે ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. ભૂકંપના ડરને કારણે લોકો પોતાના ઘરોની બહાર નીકળી આવ્યા હતા. આ ભૂકંપની ઊંડાઈ જમીનથી માત્ર 10 કિલોમીટર નીચે નોંધાઈ હતી.
Earthquake in Kachchh: ભૂકંપના આંચકાથી આજે ગુજરાતની ધરતી ધ્રૂજી ઉઠી હતી. કચ્છ જિલ્લામાં શુક્રવારે સવારે 4:30 કલાકે ભૂકંપ આવ્યો હતો. નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી (NCS) અનુસાર, રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 4.4 માપવામાં આવી છે. વહેલી સવારે આવેલા આ આંચકાથી ગભરાઈને લોકો ઊંઘમાંથી જાગી ગયા હતા અને સુરક્ષા માટે ઘરની બહાર દોડી ગયા હતા.
માત્ર 10 કિલોમીટરની ઊંડાઈ પર હતું કેન્દ્ર
NCS ના જણાવ્યા અનુસાર, કચ્છમાં આવેલા આ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ જમીનથી માત્ર 10 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ હતું. તેનું ચોક્કસ સ્થાન અક્ષાંશ 23.65 N અને રેખાંશ 70.23 E પર રહ્યું હતું. રાહતની વાત એ છે કે આ ભૂકંપના કારણે હજુ સુધી કોઈ પણ પ્રકારની જાનમાલની નુકસાનીના સમાચાર મળ્યા નથી.
EQ of M: 4.4, On: 26/12/2025 04:30:02 IST, Lat: 23.65 N, Long: 70.23 E, Depth: 10 Km, Location: Kachchh, Gujarat.
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/22QSBf5XDd
— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) December 25, 2025
કચ્છમાં અગાઉ 13 ડિસેમ્બરે પણ આવ્યો હતો ભૂકંપ
કચ્છ જિલ્લો હાઈ સિસ્મિક રિસ્ક ઝોન (ભૂકંપના ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા વિસ્તાર) માં આવે છે, જ્યાં ઓછી તીવ્રતાના ભૂકંપ નિયમિતપણે આવતા રહે છે. આ વર્ષે ડિસેમ્બર મહિનામાં અગાઉ પણ હળવા આંચકા નોંધાયા હતા. ગત 13 ડિસેમ્બરના રોજ પણ 3.9ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો.
26 જાન્યુઆરી 2001નો એ વિનાશક ભૂકંપ
નોંધનીય છે કે ગુજરાતના કચ્છમાં સૌથી વિનાશક ભૂકંપ 26 જાન્યુઆરી 2001ના રોજ આવ્યો હતો. તે સમયે રિક્ટર સ્કેલ પર 6.9ની તીવ્રતા નોંધાઈ હતી. એ કરુણ ઘટનામાં હજારો લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા અને મોટા પ્રમાણમાં મકાનો તેમજ ઇમારતો ધરાશાયી થઈ ગયા હતા.
