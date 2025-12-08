Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSaurashtra Kutch

હવે કચ્છમાં ચાલ્યું દાદાનું બુલડોઝર, 100 એકર જમીનમાંથી દબાણો દૂર કરાયા

કચ્છમાં તંત્ર દ્વારા મેગા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કર્મચારીઓની હાજરીમાં કરોડો રૂપિયાની જમીન પરથી દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યું છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 08, 2025, 05:04 PM IST

Trending Photos

હવે કચ્છમાં ચાલ્યું દાદાનું બુલડોઝર, 100 એકર જમીનમાંથી દબાણો દૂર કરાયા

કચ્છઃ આ બુલડોઝર એવી જગ્યાએ ગરજે છે, જ્યાં ગેરકાયદે દબાણ કરાયું હોય... એમાં પણ જો દબાણ કરનારા ગુંડા તત્વો કે અસામાજિક તત્વો હોય, તો  પછી દાદાનું બુલડોઝર તાત્કાલિક એક્શનમાં આવી જાય છે.

દબાણ કરનારાઓ માટે ખૌફ ગણાતું આ દાદાનું બુલડોઝર કચ્છના કંડલા પોર્ટમાં ગરજ્યું... જ્યાં મીઠા પોર્ટ વિસ્તારમાં કરાયેલા ગેરકાયદે દબાણોને બુલડોઝર દ્વારા જમીનદોસ્ત કરી દેવાયા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સરકારી તંત્ર દ્વારા મીઠા પોર્ટ વિસ્તારમાં ડિમોલિશન કેમ કરાયું, તેની વાત કરીએ તો દરિયાઈ સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્યવાહી કરવી જરૂરી હતી. મીઠા પોર્ટના 100 એકર વિસ્તારમાં દબાણ કરવામાં આવ્યું હતુ. 5 હજારની વસ્તી દબાણની જમીનની કિંમત 250 કરોડ જેટલી છે. ગુંડા તત્વો દ્વારા મીઠા પોર્ટમાં દબાણ કરાયું હતું. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના કારણે ગેરદાયદે દબાણો પર બુલડોઝર ફેરવી દેવાયું છે.

ખાસ કરીને આ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિયમ એક્ટ અને ડેમેજ ટુ પબ્લિક પ્રોપર્ટી એક્ટ સંબંધિત ગુનાઓનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળતું હતું. ત્યારે આશરે 20 જેસીબી, 20 હિટાચી, 40 લોડર અને 100 ટ્રેક્ટર સાથે આ મેગા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી.

મેગા પોર્ટમાં દબાણ હટાવતી વખતે પૂર્વ કચ્છ પોલીસવડા સહિત તમામ પોલીસઅધિકારીઓ, LCB, SOG અને કંડલા પોલીસનો મોટો કાફલો સુરક્ષા માટે ખડકી દેવામાં આવ્યો છે. સાથે જ આ વિસ્તાર ગુંડાતત્વોથી ભરેલો હોવાથી વિડીયોગ્રાફી અને ડ્રોન કેમેરાની પણ ઉપયોગ કરાયો હતો. પહેલાં દ્વારકા પાસેની દરિયાઈ પટ્ટી અને હવે કંડલા પટ્ટી પાસે દાદાના બુલડોઝરે ગર્જના કરી છે. અને સરકારી જમીનને પોતાના બાપની સમજી બેઠેલા ગુંડા તત્વોના મકાનોને ધૂળમાં મેળવી દેવાયા છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Kutch demolitionMeetha Port demolition drive

Trending news