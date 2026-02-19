કચ્છની સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલ વિવાદમાં: શિક્ષિકાએ વિદ્યાર્થી પાસેથી હનુમાન ચાલીસા ઝૂંટવી લેતા હોબાળો
Archana St. Xavier's School: કચ્છના નખત્રાણામાંથી એક ચોંકાવનારો વીડિયો સામે આવતા ભારે વિવાદ સર્જાયો છે. નખત્રાણાની અર્ચના સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલ વિવાદમાં સપડાઈ છે. સ્કૂલની શિક્ષિકા વિદ્યાર્થી પાસેથી હનુમાન ચાલીસા ઝૂંટવતા હોવાનો વીડિયો સામે આવતા વિવાદ થયો છે. આ મામલે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ કાર્યકરો દ્વારા જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીને રજૂઆત કરાઈ છે. આ સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે.
રાજેન્દ્ર ઠક્કર/કચ્છ: કચ્છના નખત્રાણામાં આવેલી અર્ચના સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલ ફરી એકવાર વિવાદના વંટોળમાં આવી છે. આ વખતે મામલો ધાર્મિક લાગણી દુભાવવાનો છે. શાળાની એક શિક્ષિકાએ વિદ્યાર્થિનીના હાથમાંથી હનુમાન ચાલીસાની પુસ્તિકા ઝૂંટવીને મેદાનમાં ફેંકી દેતા ભારે હંગામો મચી ગયો છે. ઘટનાના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા બાદ હિન્દુ સંગઠનોએ શાળા પર હલ્લો બોલાવ્યો હતો. જોઈએ આ ખાસ અહેવાલ.
નખત્રાણાની અર્ચના સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલ, જ્યાં શિક્ષણના ધામમાં ધાર્મિક સંકુચિતતાનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. આરોપ છે કે અહીં અભ્યાસ કરતી એક વિદ્યાર્થિની પાસે હનુમાન ચાલીસાની પુસ્તિકા જોઈને એક શિક્ષિકા લાલચોળ થઈ ગયા હતા. શિક્ષિકાએ વિદ્યાર્થિની સાથે ઉદ્ધત વર્તન કરી તેના હાથમાંથી પરાણે પુસ્તિકા ઝૂંટવી લીધી અને શાળાના ખુલ્લા પટમાં ફેંકી દીધી હતી. આ સમગ્ર ઘટના શાળાના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે. અગાઉ પણ આ શાળા વાલીઓ પાસેથી નાણાં ઉઘરાવવાના મામલે વિવાદમાં આવી ચૂકી છે.
આ ઘટનાની જાણ વાયુવેગે ફેલાતા જ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, હિન્દુ યુવા સંગઠન અને ગૌરક્ષા દળના કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં શાળાએ દોડી ગયા હતા. ચંદુભાઈ રૈયાણી, પિયુષભાઈ રૈયાણી અને જગતસિંહ સોઢા સહિતના આગેવાનોએ પ્રિન્સિપાલની ઓફિસમાં ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી. સંગઠનોએ સ્પષ્ટ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં હિન્દુ ધર્મનું અપમાન ક્યારેય સાંખી લેવામાં નહીં આવે. મામલો બિચકતા શાળા સંચાલકોએ પોલીસ રક્ષણની પણ માંગણી કરી હતી.
ચારેબાજુથી ઘેરાયેલા શાળા સંચાલકોએ આખરે નમતું જોખવું પડ્યું છે. શાળા પ્રશાસને સ્વીકાર્યું છે કે શિક્ષિકાનું આ કૃત્ય અયોગ્ય હતું અને જવાબદાર શિક્ષિકાને તાત્કાલિક અસરથી શાળામાંથી પાણીચું પકડાવી દેવામાં આવ્યું છે. બીજી તરફ, હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા આ મામલે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી અને શિક્ષણ મંત્રી સુધી લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી છે. શિક્ષણ વિભાગે પણ આ મામલે તપાસના આદેશ આપ્યા છે.
