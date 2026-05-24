ગુજરાતમાં અડધીરાત્રે અનુભવાયો ભૂકંપનો આંચકો; ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ ભચાઉ, લોકોમાં ફફડાટ

Bhuj News:  કચ્છમાં ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે. ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લામાં મોડી રાત્રે ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે, જેનાથી સ્થાનિક લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. ગાંધીનગરની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સીસ્મોલોજીકલ રિસર્ચ (ISR) ના જણાવ્યા અનુસાર, ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ ભચાઉથી ૧૪ કિલોમીટર ઉત્તર-ઉત્તરપૂર્વ (NNE) દિશામાં નોંધાયું છે. રિક્ટર સ્કેલ પર આ ભૂકંપની તીવ્રતા ૩.૦ માપવામાં આવી છે અને તે જમીનથી આશરે ૨૫.૭ કિલોમીટરની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો. આ આંચકો તારીખ ૨૪ મે ૨૦૨૬ ના રોજ મોડી રાત્રે સ્થાનિક સમય મુજબ ૦૧:૫૯ વાગ્યે (IST) અનુભવાયો હતો.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 24, 2026, 11:18 AM IST|Updated: May 24, 2026, 11:18 AM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

