/ગુજરાતમાં અડધીરાત્રે અનુભવાયો ભૂકંપનો આંચકો; ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ ભચાઉ, લોકોમાં ફફડાટ

Bhuj News: કચ્છમાં ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે. ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લામાં મોડી રાત્રે ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે, જેનાથી સ્થાનિક લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. ગાંધીનગરની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સીસ્મોલોજીકલ રિસર્ચ (ISR) ના જણાવ્યા અનુસાર, ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ ભચાઉથી ૧૪ કિલોમીટર ઉત્તર-ઉત્તરપૂર્વ (NNE) દિશામાં નોંધાયું છે. રિક્ટર સ્કેલ પર આ ભૂકંપની તીવ્રતા ૩.૦ માપવામાં આવી છે અને તે જમીનથી આશરે ૨૫.૭ કિલોમીટરની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો. આ આંચકો તારીખ ૨૪ મે ૨૦૨૬ ના રોજ મોડી રાત્રે સ્થાનિક સમય મુજબ ૦૧:૫૯ વાગ્યે (IST) અનુભવાયો હતો.
Bhuj News: ગુજરાતના સરહદી જિલ્લા કચ્છમાં ફરી એકવાર ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે. 24 મે 2026ના રોજ મોડી રાત્રે આવેલા આ આંચકાને કારણે સ્થાનિક રહીશોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. અડધી રાત્રે અચાનક ધરતી ધ્રુજી ઉઠતા લોકો ઊંઘમાંથી જાગી ગયા હતા અને ફફડાટ ફેલાયો હતો.
ભચાઉ નજીક નોંધાયું કેન્દ્રબિંદુ
ગાંધીનગર સ્થિત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સીસ્મોલોજીકલ રિસર્ચ (ISR) દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા અનુસાર, આ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ કચ્છના ભચાઉથી આશરે 14 કિલોમીટર ઉત્તર-ઉત્તરપૂર્વ (NNE) દિશામાં નોંધાયું છે.
ભૂકંપની તીવ્રતા અને ઊંડાઈ
રિએક્ટર સ્કેલ પર આ ભૂકંપની તીવ્રતા ૩.૦ માપવામાં આવી હતી. ઇન્સ્ટિટ્યૂટના રિપોર્ટ મુજબ, આ આંચકો જમીનની અંદર અંદાજે 25.7 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ સર્જાયો હતો. ઊંડાઈ વધુ હોવાને કારણે સદનસીબે જાનમાલના મોટા નુકસાનના કોઈ અહેવાલ નથી, પરંતુ સ્થાનિક લોકોએ ધ્રુજારી સ્પષ્ટપણે અનુભવી હતી.
મોડી રાત્રે ધ્રુજી ધરા
આ આંચકો તારીખ 24 મે 2026 ના રોજ મોડી રાત્રે સ્થાનિક સમય મુજબ 01:59 વાગ્યે (IST) આવ્યો હતો. મોટાભાગના લોકો તે સમયે ગાઢ નિદ્રામાં હતા, પરંતુ અચાનક આવેલા આંચકાથી સફાળા જાગી ગયા હતા.
નોંધનીય છે કે કચ્છ જિલ્લો સીસ્મિક ઝોન-5માં આવે છે, જે ભૂકંપની દ્રષ્ટિએ અત્યંત સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે. અહીં અવારનવાર નાના-મોટા આંચકા આવતા રહે છે, જેના કારણે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને નાગરિકો હંમેશા સતર્ક રહે છે. આજના આંચકા બાદ પણ તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.