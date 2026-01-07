આયો આયો...ગુજરાતમાં ફરી ભૂકંપનો આંચકો, 26મી જાન્યુઆરીના કાળા દિવસની યાદ અપાવી!
Kutch Earthquake News: કચ્છમાં ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે. ભચાઉમાં ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો છે. સવારે 7.46 વાગે 2.8નો આંચકો આવ્યો હતો. કેન્દ્ર બિંદુ ભચાઉથી 20 કિ. મી દૂર નોર્થ નોર્થ ઇસ્ટમાં નોંધાયો. ગાંધીનગર સિસ્મોલોજી પર નોંધાયો હતો આંચકો
Trending Photos
Kutch Earthquake News: ગુજરાતમાં ભૂકંપના દ્રષ્ટિકોણથી અતિ સંવેદનશીલ ગણાતા કચ્છ જિલ્લામાં ફરી એકવાર ભૂકંપનો આંચકો નોંધાયો છે. કચ્છના ભચાઉ પંથકમાં વહેલી સવારે ભૂકંપ આવતા લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો હતો. જોકે, આંચકાની તીવ્રતા ઓછી હોવાને કારણે કોઈ જાનહાનિ કે નુકસાનના સમાચાર નથી.
ભૂકંપની વિગતો
ગાંધીનગર સ્થિત સિસ્મોલોજી સેન્ટર (Institute of Seismological Research) દ્વારા આ આંચકાની સત્તાવાર વિગતો જાહેર કરવામાં આવી છે. જેમાં આજે સવારે 7:46 વાગ્યે ભચાઉમાં ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. રિક્ટર સ્કેલ પર 2.8ની તીવ્રતા નોંધાઈ હતી. ભચાઉથી અંદાજે 20 કિલોમીટર દૂર નોર્થ-નોર્થ ઇસ્ટ (NNE) માં કેન્દ્ર બિદું નોંધાયું છે.
26મી જાન્યુઆરીના કાળા દિવસની યાદ અપાવી! લોકોમાં ફફડાટ
કચ્છમાં અવારનવાર આવતા હળવા આંચકાઓને કારણે લોકોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળે છે. આજે વહેલી સવારે જ્યારે લોકો પોતાની દિનચર્યા શરૂ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે આ આંચકો અનુભવાયો હતો. 2.8 ની તીવ્રતાનો આંચકો હોવાથી ઘણા લોકોએ તેને અનુભવ્યો હતો અને સાવચેતીના ભાગરૂપે કેટલાક લોકો ઘરની બહાર પણ દોડી આવ્યા હતા.
ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓના મતે, કચ્છની ફોલ્ટ લાઈનોમાં થતી આંતરિક હલચલને કારણે આ પ્રકારના નાના આંચકા આવતા રહે છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા હાલમાં કોઈ ગભરાવાની જરૂર નથી તેવી અપીલ કરવામાં આવી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે