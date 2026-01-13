ફરી કચ્છમાં ધરા ધ્રૂજી! ગુજરાતમાં વારંવાર ભૂકંપના આંચકા શું મોટા ખતરાનો સંકેત? સ્થાનિકોમાં ફફડાટ
Kutch Earthquake News: કચ્છના ધોળાવીરા પાસે ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો. ભૂકંપની તીવ્રતા 2.7 નોંધાઈ. વહેલી સવારે ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો. 41 કિલોમીટર દૂર નોંધાયું કેન્દ્રબિંદુ.
Kutch Earthquake News: ગુજરાતના સરહદી જિલ્લા કચ્છમાં ફરી એકવાર ભૂકંપનો હળવો આંચકો અનુભવાયો છે. વિશ્વ વિરાસત સાઇટ ધોળાવીરા પાસે વહેલી સવારે ભૂકંપ નોંધાતા સ્થાનિકોમાં કુતૂહલ અને ચિંતા જોવા મળી હતી. જોકે, ભૂકંપની તીવ્રતા ઓછી હોવાથી કોઈ જાનમાલના નુકસાનના સમાચાર નથી.
વહેલી સવારે અનુભવાયો આંચકો
ગાંધીનગર સ્થિત સિસ્મોલોજી રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (ISR) ના રિપોર્ટ અનુસાર, આજે 13 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ વહેલી સવારે 03:05:13 વાગ્યે કચ્છના ધરામાં હલચલ જોવા મળી હતી. આ આંચકો ત્યારે આવ્યો જ્યારે મોટાભાગના લોકો નિદ્રાધીન હતા.
ભૂકંપની તીવ્રતા અને કેન્દ્રબિંદુ
કચ્છ જિલ્લાના ધોળાવીરા નજીક આવેલા આંચકો રિક્ટર સ્કેલ પર આ ભૂકંપની તીવ્રતા 2.7 માપવામાં આવી છે. ભૂકંપનું એપીસેન્ટર ધોળાવીરાથી અંદાજે 41 કિલોમીટર દૂર ઉત્તર-ઉત્તરપૂર્વ (NNE) દિશામાં નોંધાયું છે.
ભૂકંપથી કોઈ જાનમાલની નુકસાનની જાણ નથી
પ્રાથમિક અહેવાલો મુજબ, આ આંચકો ખૂબ જ હળવો હોવાથી ક્યાંય પણ મકાનોમાં તિરાડ પડવી કે અન્ય કોઈ પ્રકારનું નુકસાન થયાની વિગતો પ્રાપ્ત થઈ નથી. કચ્છ જિલ્લો ભૂકંપના ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા ઝોનમાં આવતો હોવાથી અહીં અવારનવાર નાના-મોટા આંચકા આવતા રહે છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા સ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
