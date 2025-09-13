માંડવીમાં ખેડૂતોની લડતને મળ્યો મોટો આધાર: GHCLની અરજી NGTએ ફગાવી, હવે થશે સંપૂર્ણ સુનાવણી
Kutch News: Z 24 કલાકની મુહિમની આવી સૌથી મોટી અસર. માંડવીમાં GHCLને સૌથી મોટો ફટકો. GHCLની અરજી NGTએ ફગાવી દીધી. NGTના નિર્ણયથી માંડવીના ખેડૂતોની લડતને મોટો આધાર મળ્યો. માંડવી તાલુકાના બાડા ગામે GHCLને સોડા એશ અને સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ ઉત્પાદન પ્રોજેક્ટ માટે મળેલી પર્યાવરણીય મંજૂરી સામે દાખલ અન્ય અપીલ પણ હવે NGT સાંભળશે. GHCLની અપીલ ફગાવી દેવાની માંગણીને ટ્રિબ્યૂનલે ફગાવી.
Kutch News: માંડવી તાલુકાના બાડા ગામે GHCLના સોડા એશ અને સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ ઉત્પાદન પ્રોજેક્ટ સામે સ્થાનિક ખેડૂતોની લડતને એક મોટો વિજય મળ્યો છે. નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ (NGT)એ કંપની દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીને ફગાવી દીધી છે, જેના કારણે ખેડૂતોની લડતને કાનૂની સ્તરે મોટો આધાર મળ્યો છે.
NGTનો કડક હુકમ અને ખેડૂતોની જીત
GHCL કંપનીએ NGT સમક્ષ એવી દલીલ કરી હતી કે આ અપીલ પ્રોજેક્ટને વિલંબિત કરવા માટે દાખલ કરવામાં આવી છે અને તેને ફગાવી દેવી જોઈએ. જોકે, NGTની પુણે સ્થિત પશ્ચિમ ઝોન ખંડપીઠે કંપનીની આ દલીલને ફગાવી દીધી હતી. જસ્ટિસ પ્રકાશ શ્રીવાસ્તવની અધ્યક્ષતાવાળી ખંડપીઠે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે કોઈપણ અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને પર્યાવરણીય મંજૂરી સામે અપીલ કરવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. ટ્રિબ્યુનલે પોતાના વિસ્તૃત હુકમમાં જણાવ્યું કે અપીલને ફગાવવાનો કોઈ આધાર નથી.
આ નિર્ણય પછી હવે આ મામલાની સંપૂર્ણ સુનાવણી થશે અને ખેડૂતો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓને યોગ્ય રીતે સાંભળવામાં આવશે. આ મામલે આગામી સુનાવણી 17 નવેમ્બર, 2025ના રોજ થશે.
ખેડૂતોની વેદનાને Zee 24 કલાકે વાચા આપી
માંડવીના બાડા ગામના લોકો આ પ્લાન્ટનો લાંબા સમયથી વિરોધ કરી રહ્યા છે. તેઓનું માનવું છે કે આ પ્રોજેક્ટ પર્યાવરણ અને ખેતી માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. તેમની આ વેદનાને Zee 24 કલાકે સતત કવરેજ આપીને જનતા અને સરકારી સ્તરે રજૂ કરી હતી. આ મીડિયા કવરેજને કારણે સ્થાનિકોની સમસ્યાને યોગ્ય પ્લેટફોર્મ મળ્યું અને તેમની લડત વધુ મજબૂત બની. આ NGTના નિર્ણયથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ખેડૂતોની ચિંતાઓ વાજબી છે અને તેમની લડતને કાનૂની પ્રક્રિયામાં પણ સમર્થન મળ્યું છે. આ નિર્ણય માત્ર માંડવીના ખેડૂતો માટે જ નહીં, પરંતુ પર્યાવરણીય ન્યાય અને જનતાના હકો માટે લડતા દરેક વ્યક્તિ માટે એક ઉદાહરણરૂપ સાબિત થશે.
