Grammy Awards: પહેલીવાર ગ્રેમી એવોર્ડ્ઝના નોમિનેશન્સ એક કચ્છી માંડુ નક્કી કરશે. ગુજરાતના ખૂબ જાણીતા ડૉક્ટર કૃપેશ ઠક્કર ગ્રેમી એવોર્ડ્ઝમાં ટોટલ 16 વોટ આપવાના છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 30, 2025, 09:35 AM IST

કચ્છી ડૉક્ટરે ગ્રેમી એવોર્ડ્ઝમાં કમાલ કરી! જલારામ બાપા, હનુમાન મંત્ર સહિતના ગીતો મચાવી રહ્યા છે ધૂમ

રાજેન્દ્ર ઠક્કર/કચ્છ: જે લોકો ગીત સંગીતના પ્રેમી છે, એમના માટે ગ્રેમી એવોર્ડ્ઝ ખૂબ જ જાણીતું નામ છે. જો કોઈ પણ ભારતીય ગીત ગ્રેમી એવોર્ડ્ઝમાં પહોંચે તો આપણી છાતી ગજ ગજ ફૂલી જાય છે, આપણે ગૌરવ લઈએ છીએ. પણ, આ વખતે એક કચ્છી ડૉક્ટરે ગ્રેમી એવોર્ડ્ઝમાં કમાલ કરી છે. ગુજરાતના જાણીતા ડૉક્ટર કૃપેશ ઠક્કરનું એક આલ્બમ એવોર્ડ્ઝ 2026ના નોમિનેશન્સ માટેની લિસ્ટમાં પહોંચી ચૂક્યુ છે. વળી એનાથીય જબરજસ્ત વાત એ છે કે આ ગીત સંસ્કૃત ભાષામાં છે, અને સનાતન સંસ્કૃતિ વિશે છે.

આપણે ગુજરાતીઓ માટે આનંદની વાત એ છે કે ગ્રેમી અવોર્ડ્ઝના ફાઈનલ રાઉન્ડમાં કયા કયા ગીતો નોમિનેટ થશે, તેના માટે એક વોટિંગ રાઉન્ડ થશે.  કચ્છી ડૉક્ટર કૃપેશ ઠક્કર આ વોટિંગ રાઉન્ડમાં પણ ભાગ લેવાના છે. ગ્રેમી એવોર્ડ્ઝમાં વોટ આપનારા તેઓ પહેલા ગુજરાતી છે. ડૉ. કૃપેશ ઠક્કરનું જે આલ્બમ ગ્રેમી એવોર્ડ્ઝમાં પહોંચ્યું છે તેનું નામ છે, સાઉન્ડ્ઝ ઓફ સનાતન વોલ્યુમ 1. આ આલ્બમમાં જુદા જુદા સાત ગીતો છે. 

આ આલ્બમની ખૂબ જ ખાસ વાત એ છે કે આના ગીતો ગણેશ ગાયત્રી મંત્ર અને રાગના સંગમથી રચાયેલ સ્તોત્ર, હનુમાન મંત્ર, જલારામ બાપાની ધૂન, રામ ધૂન, ઓમકાર મંત્રના ધ્યાન પર આધારિત છે. વિશ્વમાં ભાગ્યે જ કોઈ ધર્મના શ્લોક કે મંત્રો પરથી બનેલા ગીતો બહુપ્રતિષ્ઠિત ગ્રેમી એવોર્ડ્ઝમાં પહોંચ્યા હશે. ડૉ. કૃપેશ ઠક્કર પોતાની આ રચનાથી સનાતન ધર્મ અને દેશને તો ગૌરવ અપાવી જ રહ્યા છે, સાથે જ સનાતધર્મને દુનિયાના ખૂણે ખૂણે પહોંચાડી રહ્યા છે.

પંચેશ્વરને સમર્પિત કર્યું આલ્મબ
આ મામલે Zee media  દ્વારા જ્યારે ડૉ. કૃપેશ ઠક્કર સાથે વાત કરવામાં આવી તો તેમણે કહ્યું કે,"આ માત્ર મારું સન્માન નથી, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાત અને કચ્છનું સન્માન છે. મારો અવાજ ગ્રેમી એવોર્ડ્ઝની નિર્ણય પ્રક્રિયામાં સંભળાશે એ ખૂબ જ ખુશીની વાત છે. મારી આ સફળતા ગુજરાતના બીજા કલાકારોને વિશ્વસ્તરે પહોંચવાની, સંગીતની દુનિયાને વધુ એક્સપ્લોર કરવાની પ્રેરણા આપશે. હું આ સફળતા મારા પંચેશ્વર એટલે કે માતા, પિતા, પત્ની, પુત્રી અને પુત્રને સમર્પિત કરું છું."

ટોટલ 5 કેટેગરીમાં નોમિનેશન
સંસ્કૃત આલ્બમ સાઉન્ડઝ ઓફ સનાતન વોલ્યુમ 1ને જુદી જુદી 5 કેટેગરીઝમાં નોમિનેશન મળ્યું છે. જેમાં આખા વિશ્વમાંથી આવેલા ગીતો સાથે આ આલ્બમની સ્પર્ધા થશે. કન્સિડરેશન, નોમિનેશન અને સિલેક્શન આ ત્રણ તબક્કાની છણાવટ થયા બાદ ગ્રેમી એવોર્ડ્ઝના ફાઈનલ નોમિનેશન થશે. આપણા ગુજરાતીઓ માટે આનંદની વાત એ પણ છે કે કૃપેશ ઠક્કર કદાચ પહેલા ગુજરાતી છે, જે બાકીના આલ્બમમાંથી કયું આલ્બમ નોમિનેટ થશે તેના માટે વોટ પણ આપવાના છે. આમ તો ગ્રેમી એવોર્ડ્ઝમાં વિશ્વભરના સંગીત ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો એટલે કે સિંગર્સ, મ્યુઝિશિયન્સ, લિરિસિસ્ટ, રેકોર્ડિંગ એન્જિનિયર અને પ્રોડ્યુસર્સ જ વૉટ આપે છે. પરંતુ ડૉ. કૃપેશ તેમના 15 વર્ષના સંગીત અને ફિલ્મના અનુભવને કારણે વોટર તરીકે એલિજિબલ થયા છે. જેમાં તેઓ છ કેટેગરીમાં ટોટલ 16 વોટ આપશે.

માનસિક શાંતિ અને આદ્યાત્મિક સંતુલન આપતું આલ્બમ
આ વિષે વાત કરતાં ડૉ. કૃપેશ જણાવે છે કે,"ગ્રેમી એવોર્ડમાં તેમના આલ્બમનું કન્સીડર થવું માત્ર એક વ્યક્તિગત સફળતા નથી, પરંતુ સનાતન ધર્મની શક્તિ, સંસ્કૃત ભાષાની ગરિમા અને ભારતીય સંસ્કૃતિના વૈશ્વિક પ્રસારનું પ્રતીક છે. ‘સાઉન્ડ્સ ઓફ સનાતન: વોલ્યૂમ 1’ એ એવી સંગીત યાત્રા છે, જે મંત્રોના નાદ અને ભક્તિના સંદેશ દ્વારા માનસિક શાંતિ અને આધ્યાત્મિક સંતુલન આપે છે."

Grammy Awards શું છે?
ગ્રેમી એવોર્ડ્સ એ રેકોર્ડિંગ એકેડેમી દ્વારા આપવામાં આવતો વાર્ષિક પુરસ્કાર છે, જે સંગીત ઉદ્યોગમાં ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિઓને માન્યતા આપે છે અને સંગીતમાં સર્વોચ્ચ સન્માન માનવામાં આવે છે. આ પુરસ્કારો સંગીતના સાથીઓ દ્વારા આપવામાં આવે છે, જેનો અર્થ એ છે કે સંગીત સર્જકો અને કલાકારો જ વિજેતાઓ નક્કી કરવા માટે મતદાન કરે છે. 1959 માં તેની સ્થાપના થઈ ત્યારથી, પુરસ્કારોને ઓસ્કાર (ફિલ્મ), એમી (ટેલિવિઝન) અને ટોની એવોર્ડ્સ (થિયેટર) જેટલા જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.સાઉન્ડઝ ઓફ સનાતન આલ્બમ વોલ્યુમ 1 ગ્રેમી એવોર્ડ જીતશે કે નહીં, તેના માટે તો આપણે હજી ફેબ્રુઆરી સુધી રાહ જોવી પડશે. આ એવોર્ડનો મુખ્ય કાર્યક્રમ 1 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ અમેરિકાના લોસ એન્જલસમાં યોજાવાનો છે, પરંતુ એ પહેલા 3 ઓક્ટોબરથી 15 ઓક્ટોબર સુધી વોટિંગનું પ્રથમ ચરણ શરૂ થઈ ચૂક્યુ છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે કૃપેશ ઠક્કર આમ તો વ્યવસાયે ડૉક્ટર છે, પરંતુ પોતાના ગીતા પ્રત્યેના ભાવ અને સંગીત પ્રત્યેના પ્રેમને કારણે તેઓ પોતે ગીત લખે છે, કમ્પોઝ કરે છે અને ગાય પણ છે.ડૉ. કૃપેશ ઠક્કરનો આખો પરિવાર સનાતન ધર્મ અને સંગીતને સમર્પિત છે. તેમના 50 જેટલા ગીતો આખા વિશ્વમાં લોન્ચ થઈ ચૂક્યા છે. તેઓ પોતાના પરિવાર સાથે ફ્યુઝન બેન્ડ ચલાવે છે, જેમાં તેમના પત્ની ડૉ. પૂજા ઠક્કર, પુત્રી વાચા ઠક્કર અને પુત્ર પર્વ ઠક્કર પણ કાર્યરત્ છે. આ કદાચ વિશ્વનું પહેલું ફેમિલી ફ્યુઝન બેન્ડ છે, જે માત્ર સનાતન ધર્મને સંગીત દ્વારા આખા વિશ્વમાં ફેલાવે છે. તેમજ લેખક દિગ્દર્શક તરીકે હાલ તેઓ સામાજિક લોકજાગૃતિ ની ‘મૈં ભી અર્જુન: પર્વ’ હિન્દી ફિલ્મ તેમજ ‘નાનકડા પગલાં ભરે હરણફાળ’જેવી ગુજરાતી ફિલ્મ પર કાર્ય કરી રહ્યા છે. ગર્ભ સંસ્કાર અંગે વિશેષ સંશોધન કરી અને વર્ષો ની સાધના કરી અને વિશ્વ સુધી સનાતન નો સંદેશ પહોંચાડ્યો છે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Grammy AwardsKrupesh ThakkarSanskrit AlbumSanatan DharmaVoting RoundSacred Soundsકૃપેશ ઠક્કરગ્રેમી એવોર્ડસંસ્કૃત ગીતોસનાતન ધર્મનવટાઈ મતદાનસંગીત યાત્રા

