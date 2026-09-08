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યુરિક એસિડના દર્દીઓ ભૂલથી પણ ન કરે આ વસ્તુઓનું સેવન; ડૉક્ટરે આપી ચેતવણી

શરીરમાં યુરિક એસિડ વધવાની સમસ્યામાં ખાન-પાનનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. જ્યારે શરીરમાં પ્યુરીન નામનું પ્રોટીન તૂટે છે તો યુરિક એસિડ બને છે. સાંધામાં દુખાવો, ગઠિયાથી બચવા માટે કેટલીક વસ્તુનું સેવન ન કરવું જોઈએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 08, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:50 PM IST
યુરિક એસિડના દર્દીઓ ભૂલથી પણ ન કરે આ વસ્તુઓનું સેવન; ડૉક્ટરે આપી ચેતવણી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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