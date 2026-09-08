/યુરિક એસિડના દર્દીઓ ભૂલથી પણ ન કરે આ વસ્તુઓનું સેવન; ડૉક્ટરે આપી ચેતવણી

શરીરમાં યુરિક એસિડનું વધવું એક ગંભીર સમસ્યા છે, જે આગળ જતાં સાંધામાં ભયંકર દુખાવો, ગાઉટ અને કિડની સ્ટોનનું કારણ બને છે. તેવામાં સમય રહેતા તેને કંટ્રોલ કરવું ખુબ જરૂરી છે. હેલ્થ એક્સપર્ટનું માનીએ તો યુરિક એસિડના દર્દીઓએ પોતાના ખાન-પાનમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર હોય છે. તેવામાં જાણીતા નિષ્ણાંત ડો. શુભમ વત્યે યુરિક એસિડને કંટ્રોલ કરવા માટે સૌથી સારો ઉપાય જણાવ્યો છે. તેમણે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર વીડિયો શેર કરી જણાવ્યું કે હાઈ યુરિક એસિડ થવા પર કઈ વસ્તુનું સેવન ભૂલમાં પણ ન કરવું જોઈએ.
1. રેડ મીટ અને ઓર્ગન મીટ
મટન, બીફ, પોર્ક અને ઓર્ગન મીટ જેવા લીવર કે કિડનીમાં પ્યુરીનની માત્રા વધુ હોય છે, તેનું સેવન બ્લડમાં યુરિક એસિડના લેવલને અચાનક વધારે છે, જેનાથી પગના અંગુઠા અને સાંધામાં દુખાવો થઈ શકે છે.
2. સી-ફૂડ
ઝીંગા, કેકડા, સાર્ડિન, મેકેરલ અને એંકોવી જેવી માછલીઓ યુરિક એસિડના દર્દીઓ માટે ઝેર સમાન કામ કરે છે. તેમાં પ્યુરીનનું સ્તર વધુ હોય છે, એટલે તેનાથી દૂર રહેવું જોઈએ.
3. દારૂ અને બીયર
બીયરમાં યીસ્ટ અને પ્યુરીનની માત્રા વધુ હોય છે. દારૂનું સેવન કિડનીની કાર્યક્ષમતાને પ્રભાવિત કરે છે, જેનાથી કિડની યુરિક એસિડને પેશાબના માર્ગે બહાર કાઢી શકતી નથી.
4. હાઈ-ફ્રક્ટોઝ અને પેકેઝ્ડ ડ્રિંક્સ
કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, પેકેઝ્ડ જ્યુસ, એનર્જી ડ્રિંક્સ અને કાર્બોનેટેડ પીણામાં હાઈ ફ્રક્ટોઝ કોર્ન સિરપ હોય છે. ફ્રક્ટોઝ શરીરમાં સેલ્સના તૂટવાની પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવે છે, જેનાથી યુરિક એસિડ બને છે.
5. ફોતરાવાળી દાળ અને કેટલાક શાકભાજી
આમ તો દાળ ફાયદાકારક છે, પરંતુ યુરિક એસિડ વધવા પર અળદ, ચણા અને રાજમાનું સેવન ન કરવું જોઈએ. આ સિવાય પાલક, મશરૂમ, ફૂલકોબી અને કટહલમાં થોડી માત્રામાં પ્યુરીન હોય છે, તેનું સીમિત માત્રામાં સેવન કરવું જોઈએ.
6. બેકરી પ્રોડક્ટ્સ અને રિફાઇન્ડ કાર્બ્સ
મેંદો, બિસ્કિટ, કેક અને સફેદ બ્રેડ ઇંસુલિન પ્રતિકાર વધારે છે, જેનાથી શરીરમાં યુરિક એસિડનું લેવલ વધે છે.
Disclaimer: આ આર્ટિકલમાં જણાવવામાં આવેલી માહિતી માત્ર જાણકારી માટે છે. જો તમને કોઈ સમસ્યા હોય તો નિષ્ણાંત ડોક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.