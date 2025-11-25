Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSaurashtra Kutch

ઇથોપિયામાં ફાટેલા જ્વાળામુખીની રાખ કચ્છ-ઉત્તર ગુજરાત સુધી પહોંચી! જાણો આ વિસ્તારોમાં કેવી અસર કરશે?

Ethiopia Volcano Eruption: યુથોપીયામાં ફાટેલા જ્વાળામુખી હાઇલી ગુબ્બીની ભારતમાં થશે અસર. જ્વાળામુખી માંથી મોટા પ્રમાણમાં રાખ ધુમાડો અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ નિકળ્યો. જે હવાના દિશા અને ગતિના કારણે ગુજરાતના કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાને કરશે અસર. ઉપરાંત રાજ્સ્થાન દિલ્હીને પણ કરશે અસર. એક્સપર્ટના મંતવ્ય પ્રમાણે રાખનુ વાદળ કચ્છ સુધી પહોંચ્યું. સલ્ફર ડોયોક્સાઇડ અને રાખના કારણે શ્વસન તંત્રને લગતી થઇ શકે છે સમસ્યા

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 25, 2025, 12:31 PM IST

Trending Photos

ઇથોપિયામાં ફાટેલા જ્વાળામુખીની રાખ કચ્છ-ઉત્તર ગુજરાત સુધી પહોંચી! જાણો આ વિસ્તારોમાં કેવી અસર કરશે?

Ethiopia Volcano Eruption: આફ્રિકન દેશ ઇથોપિયામાં ફાટેલા 'હાઇલી ગુબ્બી' જ્વાળામુખીની અસર હવે હજારો કિલોમીટર દૂર આવેલા ભારત સુધી પહોંચી રહી હોવાના અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે. આ જ્વાળામુખીમાંથી મોટા પ્રમાણમાં રાખ, ધુમાડો અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ (SO2) વાયુ નીકળ્યો છે, જે હવાના પ્રવાહ અને ગતિને કારણે ભારતીય ઉપખંડ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં અસર
હવાના દિશા અને ગતિના કારણે આ રાખ અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડનું વાદળ ગુજરાતના કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓને અસર કરી શકે છે. ઉપરાંત, તેની અસર રાજસ્થાન અને દિલ્હી સુધી પણ પહોંચવાની શક્યતા છે. હવામાન અને પર્યાવરણના નિષ્ણાતોના મતે, રાખનું વાદળ હાલમાં કચ્છ સુધી પહોંચી ચૂક્યું છે અને તે સાંકડા પટ્ટાથી પસાર થઈ રહ્યું છે.

સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમ
આફ્રિકન દેશ ઇથોપિયામાં ફાટેલા જ્વાળામુખીના રાખના કણો અને ખાસ કરીને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડના કારણે લોકોના શ્વસન તંત્રને લગતી સમસ્યાઓ ઉભી થઈ શકે છે. લક્ષણોની વાત કરીએ તો લોકોમાં શરદી, ખાંસી, ગળામાં બળતરા અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફના કિસ્સાઓ વધી શકે છે. આ સિવા એલર્જી અને અસ્થમા જેવી શ્વાસની બીમારી ધરાવતા લોકોએ ખાસ તકેદારી રાખવી પડે. આવા સંજોગોમાં નાગરિકોએ ઘરની અંદર રહેવું અને બહાર નીકળતી વખતે માસ્ક પહેરવો હિતાવહ છે.

તાપમાન અને વરસાદના સંજોગોમાં સ્થિતિ ગંભીર બનશે
હાલમાં રાખનું વાદળ સાંકડા પટ્ટામાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે, પરંતુ આગામી દિવસોમાં હવામાન બદલાય તો સ્થિતિ વણસી શકે છે. ઠંડીનું પ્રમાણ વધે, રાખના વાદળનો વ્યાપ વધી શકે અને વધુ વિસ્તારને અસર કરે. તાપમાન વધે અને કમોસમી વરસાદ આવે, સ્થિતિ ગંભીર બને અને એસિડ વરસાદ થવાનું જોખમ.

એસિડ વરસાદનું સંકટ
આ રાખના વાદળમાં રહેલો સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ (SO2) જો કમોસમી વરસાદના પાણી સાથે ભળી જાય, તો તે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરીને સલ્ફ્યુરિક એસિડ બની વરસે છે. જો આવો એસિડ વરસાદ થાય તો ખેતીના પાકને બાળી નાખે છે અને જમીનની ફળદ્રુપતાને મોટું નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ પર એસિડ વરસાદના ટીપાં પડે તો ચામડી દાઝી શકે છે અથવા તીવ્ર બળતરા થઈ શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
EthiopiaIMDEthiopia VolcanoEthiopia volcano ash cloudHayli Gubbi eruptionvolcanic ash impact India flights

Trending news