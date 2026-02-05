Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSaurashtra Kutch

શું ભારત અમેરિકાના સામાન પર શૂન્ય ટેરિફ લાદશે જ્યારે અમેરિકાને 18% ટેરિફ ચૂકવશે? જાણો સત્ય

India-US Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. તે હેઠળ અમેરિકામાં ભારતીય સામાનોની આયાત પર 18 ટકા ટેરિફ લગાવવામાં આવશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 05, 2026, 03:24 PM IST

Trending Photos

શું ભારત અમેરિકાના સામાન પર શૂન્ય ટેરિફ લાદશે જ્યારે અમેરિકાને 18% ટેરિફ ચૂકવશે? જાણો સત્ય

India-US Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે મંગળવારે ટ્રેડ ડીલ પર મહોર લાગી હતી. અમેરિકાના વ્યાપાર પ્રતિનિધિ રાજદૂત જેમિસન ગ્રીરે તેને રોમાંચક ગણાવી છે. તેણે કહ્યું કે બંને દેશો વચ્ચે આ ડીલને લઈને મોટી-મોટી વાતો પર સહમતિ બની ગઈ છે. બાકી ઔપચારિકતા પૂર્ણ કરવામાં આવી રહી છે. CNBC સ્ક્વોક  બોક્સ પર એક ઈન્ટરવ્યુ દરમિયાન ગ્રીરે કહ્યુ કે આ ડીલથી ભારતીય બજારોમાં અમેરિકાની નિકાસ વધશે અને સાથે ભારતને તેના કેટલાક સંવેદનશિલ સેક્ટર્સને રક્ષણ આપવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.

ટ્રેડ ડીલ ખૂબ રોમાંચકઃ ગ્રીર
ગ્રીરે કહ્યુ કે, 'બસ આજ છે. સમય આવી ગયો છે. અમારી પાસે ડીલ છે. અમે તેને દસ્તાવેજિય રીતે પૂરી કરીશું. આ બંને દેશો માટે ખૂબ રોમાંચક તક છે. આ ડીલને અમેરિકા માટે મોટી જીત ગણાવતા ગ્રીરે કહ્યુ કે ભારતની સાથે વધતા ટ્રેડ ડેફિસિટને જોતા અમેરિકા ભારતીય સામાનોની આયાત પર લગભગ 18 ટકા ટેરિફ લગાવી રાખશે.'

Add Zee News as a Preferred Source

ગ્રીરે જણાવ્યુ કે ભારતે અમેરિકી એક્સપોર્ટની એક મોટી રેન્જ પર ટેરિફ ઘટાડવાનું વચન આપ્યું છે. ગ્રીર પ્રમાણે 'ભારત અમારા ઘણા કૃષિ ઉત્પાદકો, મેન્યુફેક્ચર્ડ સામાન, કેમિકલ્સ, મેડિકલ ઉપકરણો વગેરે પર પણ ટેરિફ ઘટાડવા રાજી થયું છે. તેનાથી અમેરિકાના એક્સપર્ટો માટે માર્કેટમાં પહોંચ ખુલી જશે.'

શું ભારત અમેરિકા પર લગાવશે ઝીરો ટેરિફ?
ગ્રીરે જણાવ્યું કે ભારત હજુ અમેરિકી ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ગુડ્સ પર લગભગ 13.5 ટકાના દરથી ટેરિફ લગાવે છે. ડીલ હેઠળ તે લગભગ દરેક વસ્તુ (લગભગ 98-99 ટકા સામાન) વચ્ચે ઝીરો થઈ જશે. ગ્રીરે જણાવ્યું- એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં પ્રોડક્ટ્સની એક મોટી રેન્જ પર ટેરિફ ઝીરો થઈ જશે. તેમાં મેવા, દારૂ, સ્પિરિટ, ફળ, શાકભાજી સામેલ છે. ગ્રીરે કહ્યુ કે ભારત દરેક બીજા દેશોની જેમ પોતાના કેટલાક સેક્ટરને સુરક્ષિત રાખશે. પરંતુ તે પોતાનો કંટ્રોલ જારી રાખશે, અહીં અમે પણ એક્સેસ પર કામ કરતા રહીશું.

ગ્રીરે તે પણ કહ્યું કે ભારત તે નોન-ટેરિફ વિઘ્નોને ઘટાડવા માટે સહમત થઈ ગયું છે, જેણે લાંબા સમયથી અમેરિકી કંપનીઓ માટે ભારતીય બજાર સુધી પહોંચ સીમિત રાખી હતી. ગ્રીર કહે છે કે અમે જાણીએ છીએ કે અમેરિકી સામાન સુરક્ષિત અને અસરકારક છે. અમેરિકામાં અસરકારક રેગુલેશન છે, તેથી અમે કેટલાક અમેરિકી સ્ટાન્ડર્ડની ઓળખ માટે એક પ્રક્રિયા પર તેની સાથે સમજુતિ કરી છે.

ભારતનું શું છે વલણ?
તેમણે કહ્યું કે પરંતુ ભારત પોતાની રેગુલેટરી અને રાજનીતિક પ્રક્રિયાને ફોલો કરતું રહેશે, પરંતુ આ સમજુતિ અમેરિકી સ્ટાન્ડર્ડને વધુ સ્વીકાર કરવા માટે એક રસ્તો બનાવે છે. ગ્રીરની જેમ ટ્રમ્પ પણ સોશિયલ મીડિયા પર દાવો કરી ચૂક્યા છે કે ભારત અમેરિકાના સામાન પર ટેરિફ ઝીરો કરી દેશે. પરંતુ ભારતે હજુ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આપી નથી.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Trump TariffIndia Tariff on USA

Trending news