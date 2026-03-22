ભારે વરસાદ વચ્ચે રણમાં ફસાઈ 8 જિંદગીઓ: માર્ગ ભૂલેલા 8 મુસાફરોને પોલીસે મોતના મુખમાંથી ઉગાર્યા

ગુજરાતી ન્યૂઝSaurashtra Kutchભારે વરસાદ વચ્ચે રણમાં ફસાઈ 8 જિંદગીઓ: માર્ગ ભૂલેલા 8 મુસાફરોને પોલીસે મોતના મુખમાંથી ઉગાર્યા

Kutch News: કચ્છના નાના રણમાં વરસાદી માહોલ વચ્ચે રસ્તો ભટકેલા બોલેરો સવાર 8 મુસાફરો માટે આડેસર પોલીસ અને પલાસવા ગામના લોકો 'દેવદૂત' સાબિત થયા છે. કાદવ-કીચડમાં પોલીસની ગાડી ફસાઈ જવા છતાં હિંમત હાર્યા વગર પાર પાડેલા આ દિલધડક રેસ્ક્યુ ઓપરેશન બાદ તમામ લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 22, 2026, 12:24 PM IST

રાજેન્દ્ર ઠકકર/કચ્છ: તાજેતરમા હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર કચ્છમા માવઠું થયું જેમાં વરસાદ થયો હતો, ત્યારે કચ્છના નાના રણમાં આવેલ વાછડા દાદાના દર્શન કરવા માટે જતા યાત્રાળુઓ વરસાદના લીધે રણમાં ફસાઈ ગયા હતા. રાપર તાલુકાના પલાંસવા નજીકના રણમાં ગતરાત્રે આઠ લોકો ફસાઈ ગયા હતા. ફસાયેલા લોકોને રણની બહાર કાઢવા માટે સ્થાનિક ગામ લોકોએ ખુબ મહેનત કરી હતી અને આ અંગે પૂર્વ કચ્છ પોલીસ વડા સાગર બાગમાર ને વાકેફ કર્યા હતા.

પૂર્વ કચ્છ પોલીસ વડાએ જે આ આડેસર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવે છે તે અંગે જાણ કરતાં આડેસર પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર વી.એ.સેગલ તથા સ્ટાફ દ્વારા વાહન મારફતે તાત્કાલિક નાના રણ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદના કારણે 8 જેટલા લોકો રસ્તો ભૂલતા રણમાં ફસાઈ ગયા હતા. બોલેરો ગાડી મારફતે ટિકરથી પલાસવા તરફ આવી રહેલા લોકો રણના માર્ગ પરથી જતા હતા ત્યારે વરસાદના કારણે માર્ગ ભટકી ગયા હતા. 

ખાવા-પીવાનું પણ પૂરું થઈ જતા લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. ત્યારબાદ મોબાઈલ વડે પલાસવા ગામલોકો અને પોલીસને મદદ માટે સંપર્ક કર્યો હતો. બનાવની ગંભીરતા જોતા પૂર્વ કચ્છ પોલીસ વડા સાગર એ આ અંગે આડેસર પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર વી.એ.સેગલ ને જાણ કરી હતી અને તાત્કાલિક રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું, જેમાં રેસ્ક્યુ દરમિયાન પોલીસની ગાડી પણ કાદવમાં ફસાઈ ગઈ હતી. 

આડેસર પોલીસ અને પલાસવા ગામના લોકોની મદદથી સફળ રેસ્ક્યુ કરી તમામ લોકોને હેમખેમ સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આમ પૂર્વ કચ્છ પોલીસ વડા સાગર બાગમાર તથા આડેસર પીઆઈ વી.એ.સેગલ તથા આડેસર પોલીસ સ્ટાફ ની સુઝબુઝ થી તમામ લોકો રણ મા ફસાતા બચી ગયા હતા.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

