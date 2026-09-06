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અંજાર ભાજપમાં આંતરિક કકળાટ જાહેર! ત્રણ હોદ્દેદારોની લેખિત ફરિયાદથી ખળભળાટ, પાલિકા પ્રમુખના પતિ સામે કથિત નાણાં ઉઘરાવવાના ગંભીર આક્ષેપો!

Kutch News: અંજાર ભાજપનો આંતરિક કલેહ સપાટી ઉપર આવ્યો હતો પ્રમુખ પતિના ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ સાથે વધુ ત્રણ નેતાઓના પત્ર વાયરલ થતા ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે જ્યારે પ્રમુખ દ્વારા પણ વળતો પ્રહાર કરવામાં આવ્યો છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 06, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:15 AM IST
અંજાર ભાજપમાં આંતરિક કકળાટ જાહેર! ત્રણ હોદ્દેદારોની લેખિત ફરિયાદથી ખળભળાટ, પાલિકા પ્રમુખના પતિ સામે કથિત નાણાં ઉઘરાવવાના ગંભીર આક્ષેપો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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