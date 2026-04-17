પાણીપુરી ખાધા બાદ કચ્છના આ ગામડામાં એકાએક ફેલાઈ આ બીમારી! 150થી વધુ લોકોને ઝાડા-ઉલ્ટી-તાવ!
Food Poisoning in Lodai Bhuj: કચ્છના ભુજ નજીક આવેલા લોડાઈ વિસ્તારમાં ફૂડ પોઇઝનિંગની મોટી ઘટના સામે આવી છે. પાણીપુરી ખાધા બાદ આશરે 100થી વધુ લોકોની તબિયત અચાનક બગડી ગઈ હતી. અસરગ્રસ્તોને લોડાઈ PHC અને વધુ ગંભીર લોકોને ભુજ જનરલ હોસ્પિટલ ખસેડાયા. આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દ્વારા અસરગ્રસ્ત ગામોમાં તાત્કાલિક મેડિકલ સારવાર આપવાનું શરૂ કરાયું.
Food Poisoning in Lodai Bhuj: પાણીપુરીના શોખીનો માટે એક ઝટકારૂપ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. કચ્છ જિલ્લાના ભુજ તાલુકામાં પાણીપુરી ખાધા બાદ ફૂડ પોઈઝનિંગની એક મોટી દુર્ઘટના બની છે. રવિવારની રાત્રે લોડાઈ સહિતના આસપાસના ગામોમાં પાણીપુરીની લિજ્જત માણવી લોકો માટે ભારે પડી છે. અંદાજે 150 થી વધુ લોકોને ઝાડા-ઉલ્ટી અને તાવ જેવા ગંભીર લક્ષણો દેખાતા સમગ્ર પંથકમાં ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે.
શું બની હતી સમગ્ર ઘટના?
આ ઘટનાની મળતી માહિતી પ્રમાણે, રવિવારની રાત્રે લોડાઈ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં લોકોએ પાણીપુરી ખાધી હતી. ત્યારબાદ મોડી રાત્રે અને બીજા દિવસે સવારથી જ લોકોની તબિયત લથડવાનું શરૂ થયું હતું. અસરગ્રસ્તોમાં તાવ, ઉબકા, ઊલટી અને પાણી જેવા ઝાડા થવાની ફરિયાદો ઉઠી હતી. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની વાત કરીએ તો લોડાઈ, કેશવનગર, ધ્રંગ અને કોટાયનો સમાવેશ થાય છે. સ્થાનિક રહેવાસી નરેશ આહીર અને તેમનો આખો પરિવાર પણ આ ઝેરી ખોરાકની અસરનો શિકાર બન્યો છે. સ્થિતિ એટલી ગંભીર હતી કે ટૂંકા સમયમાં દર્દીઓનો આંકડો 150ને પાર કરી ગયો હતો.
આરોગ્ય વિભાગની કામગીરી
આ ઘટનાની જાણ થતા જ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ હરકતમાં આવ્યું હતું. પ્રાથમિક લક્ષણો ધરાવતા દર્દીઓને તાત્કાલિક લોડાઈ PHC ખાતે ખસેડાયા હતા. ત્યારબાદ જે દર્દીઓની હાલત વધુ ગંભીર જણાતી હતી, તેમને વધુ સારવાર માટે ભુજ જનરલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. આ સમાચાર સાંભળતા જ આરોગ્ય વિભાગની બે સ્પેશિયલ ટીમો તાત્કાલિક લોડાઈ ગામે પહોંચી હતી અને ઘરે-ઘરે જઈને સર્વે તેમજ સારવારની કામગીરી શરૂ કરી છે.
લોડાઈ ગામે એકાએક ફેલાયેલી આ બીમારીને પગલે ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. સ્થિતિની ગંભીરતાને જોતા લોડાઈ ગામના સરપંચે તકેદારીના ભાગરૂપે તાત્કાલિક ધોરણે ગામમાં આવેલી ખાણીપીણીની તમામ દુકાનો અને લારીઓ બંધ કરાવવાનો આદેશ આપ્યો છે, જેથી વધુ સંક્રમણ અટકાવી શકાય. ગઈકાલે રાત્રે એકાએક મોટી સંખ્યામાં લોકો હોસ્પિટલ ભેગા થતા હોસ્પિટલના પરિસરમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી. હાલમાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પાણીપુરીના નમૂના લઈ તપાસ અર્થે મોકલવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.
