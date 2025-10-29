Prev
બહેન સાથે પ્રેમ સંબંધની શંકામાં હત્યા, મિત્રએ જ બીજા મિત્રને પતાવી દીધો

Crime News: કચ્છમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, અહીં એક મિત્રએ બીજા મિત્રની હત્યા કરી છે. બહેન સાથે પ્રેમ સંબંધની શંકામાં પ્લાન બનાવી મિત્રને પતાવી દેવામાં આવ્યો છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 29, 2025, 07:29 PM IST

રાજેન્દ્ર ઠક્કર, કચ્છઃ આ દુનિયામાં લોકો માતા-પિતા બાદ મિત્રને કોઈ પણ સંબંધમાં સૌથી ઉચો દરજ્જો આપતા હોય છે..તેવામાં એક મિત્રએ પોતાના મિત્રની હત્યા કરી નાખી છે. કચ્છ જિલ્લાના રાપર તાલુકાના ત્રંબો ગામમાં રહેતા ધનસુખ ડોડીયાની તેના જ મિત્રએ હત્યા કરી નાખી છે. પોતાના ભાઈની સાથે એક્ટિવા પર રાપર જતા સમયે લોખંડની પાઈપ મારીને હત્યા કરી દેવાઈ છે..

શું છે સમગ્ર મામલો
પ્રેમ સંબંધની શંકાના આધારે હત્યા
મિત્ર અને હત્યારાની બહેન વચ્ચે સંબંધની આશંકા
પ્લાન બનાવીને મિત્રનો પીછો કર્યો
સૂમસામ જગ્યા પર કર્યો હુમલો
લોખંડની પાઈપ માથાના ભાગે મારી
હત્યા કરી આરોપી થયો હતો ફરાર

બનાવની જાણ થતાં જ ધનસુખ ડોડીયાના પિતા નારણ ડોડીયા  ઘટનાસ્થળે પહોંચતા હતા..ત્યારે ધનસુખ લોહી લુહાણ હાલતમાં પડ્યો હતો અને હલનચલન પણ કરતો ના હતો.... ત્યાર બાદ તેને  એમ્બ્યુલન્સ મારફતે રાપર સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવતા ફરજ પરના હાજર તબીબે પુત્રને મૃત જાહેર કર્યો હતો..... આરોપી ભરત કોલીની પિતરાઇ બહેન સાથે મૃતક ધનસુખને પ્રેમ સબંધ હોવાની શંકા રાખીને હત્યા કરી નાખવામાં આવી હોવાનું ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે... 

મહત્વનું છે કે પોલીસે રાત્રે જ અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને આરોપીને ઝડપીને આગળની તપાસ હાથ ધરી છે...રાપરના ત્રંબો ગામે બહેન સાથે પ્રેમ સંબંધની શંકામાં મિત્રની હત્યા કરનાર આરોપી સાથે પોલીસે ઘટનાસ્થળે રિકન્ટ્રક્શન કર્યું છે. આ દરમિયાન આરોપી લંગડાતા લંગડાતા ચાલી રહ્યો હતો... ધનસુખ ડોડીયાને લોખંડના પાઇપ વડે ઘા મારી મોતને ઘાટ ઉતારનાર આરોપી ભરત કોલીએ ઘટનાક્રમનું પોલીસ સમક્ષ વર્ણન કર્યું હતું........

હાલના સમયમાં નાની-નાની વાતોમાં લોકો ઝઘડા કરતા હોય છે અને તેને એટલું વિકરાળ સ્વરૂપ આપી દેતા હોય છે કે હત્યા કરતા પહેલા એકવાર વિચાર નથી કરતા.

