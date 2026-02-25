Prev
PGVCLનો સપાટો: સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં 28 લાખ વીજ કનેક્શન કપાશે! જાણો તમારું નામ તો નથી'ને લિસ્ટમાં...

PGVCL News: સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના 28 લાખ વીજ કનેક્શન કાપવામાં આવશે. PGVCLની મેગા ડ્રાઈવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જો તમારું વીજ બિલ બાકી હોય તો કનેક્શન કપાતું અટકાવવા માટે નજીકની PGVCL કચેરી અથવા ઓનલાઇન માધ્યમથી તુરંત ચુકવણી કરવી હિતાવહ છે. એકવાર કનેક્શન કપાયા બાદ ફરીથી જોડાણ મેળવવા માટે દંડ અને પુનઃજોડાણ ફી પણ ભરવી પડી શકે છે.

Kinjal Patel | Feb 25, 2026, 02:08 PM IST

PGVCL News: સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં વીજ બિલની બાકી વસૂલાતને લઈને પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ (PGVCL) દ્વારા આજથી લાલ આંખ કરવામાં આવી છે. લાંબા સમયથી બિલ ન ભરનારા ગ્રાહકો સામે આકરી કાર્યવાહી કરતા PGVCL એ 'ડિસકનેક્શન ડે' જાહેર કરીને એકસાથે 28 લાખ જેટલા વીજ કનેક્શન કાપવાની મેગા ડ્રાઈવ હાથ ધરી છે. રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં મેગા ડ્રાઇવ ચલાવવામાં આવશે. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના અલગ અલગ વિસ્તારોની 652.99 કરોડનું વીજ બિલ બાકી હોવાનું ખુલ્યું છે. જ્યારે રાજકોટ શહેર અને જિલ્લામાં રૂપિયા 130.51 કરોડનું વીજ બિલ બાકી છે.

કેમ લેવાયો આ નિર્ણય?
PGVCLના જણાવ્યા અનુસાર, સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વીજ ગ્રાહકોનું કરોડો રૂપિયાનું બિલ બાકી છે. કુલ રૂ. 652.99 કરોડ (સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ) રૂપિયા બાકી રકમ છે. રાજકોટ શહેર/જિલ્લોમાં રૂ. 130.51 કરોડ રૂપિયાના બિલ બાકી છે. અમરેલી જિલ્લામાં રૂ. 11.81 કરોડ રૂપિયા બાકી છે. આ જંગી રકમની વસૂલાત માટે તંત્ર દ્વારા વારંવાર સૂચના આપવા છતાં બિલ ન ભરાતા હવે કનેક્શન કાપવાની કામગીરી ફરજિયાત બની છે.

ઓપરેશનની મુખ્ય વિગતો
PGVCL એ આ કામગીરીને અત્યંત ગંભીરતાથી લીધી છે અને તેના માટે મોટું આયોજન કર્યું છે. સમગ્ર વિસ્તારમાં બાકીદારોને ત્યાં પહોંચવા માટે 2700 જેટલી વિશેષ ટીમો બનાવવામાં આવી છે. જે પણ ગ્રાહકોના સળંગ બે વીજ બિલ ભરવાના બાકી હશે, તેમનું કનેક્શન કોઈપણ પૂર્વ સૂચના વગર કાપી નાખવામાં આવશે. આ ડ્રાઈવ આગામી ત્રણ દિવસ સુધી સતત ચાલશે.

અમરેલીમાં પણ કડક વસૂલાત
અમરેલી જિલ્લામાં પણ વહેલી સવારથી જ PGVCL એ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. 29 સબ ડિવિઝન માટે કુલ 290 ટીમો રક્ષિત કરવામાં આવી છે.આજે પ્રથમ તબક્કે રૂ. 5,000 થી વધુનું બિલ બાકી હોય તેવા ગ્રાહકોના ઘરે-ઘરે પહોંચીને કનેક્શન કાપવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. શહેર અને ગામડાં એમ બંને સ્તરે આ ઓપરેશન સમાંતર રીતે ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. PGVCL એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર જી.કે. સરવૈયાએ જણાવ્યું હતું કે વીજ ગ્રાહકોને અપીલ છે કે તેઓ પોતાના બાકી બિલ તાત્કાલિક ભરી દે, જેથી વીજ કટની મુશ્કેલીથી બચી શકાય.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
gujaratRajkotPGVCL's mega driveelectricity connectionssaurashtraKutchAmreli News

