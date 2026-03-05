તમારી જમીન સૌરાષ્ટ્રના આ વિસ્તારમાં તો નથી ને! દરિયો ગળી રહ્યો છે અહીના વિસ્તારો
Saurastra Kutch Coastline Eroded Rapidly : કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં દરિયાથી મોટું સંકટ આવી રહ્યું છે. ક્ષારવાળી પાણી જમીનને ગળી રહ્યું છે. જેની સામે સરકાર પણ પાળા બાંધીને દરિયાઈ પાણીને રહેણાંક વિસ્તારમાં આવતા અટકાવવા માટે કામગીરી કરી રહી છે
- સૌરાષ્ટ્રમાં 795 કિલોમીટર જેટલો દરિયાઈ વિસ્તાર ક્ષારને કારણે ખારાપાટમાં ફેરવાઈ ગયો છે
- સરકારી આંકડા કબૂલે છે કે, 7,00,120 હેક્ટર વિસ્તાર પર દરિયાઈ ક્ષારનું આક્રમણ થઈ ચૂક્યું છે
- આ વિસ્તારમાં 534 ગામડાઓ આવેલા છે. આ તમામ ગામ ક્ષારવાળા પાણીથી અસરગ્રસ્ત બન્યા છે.
Saurastra Kutch News : ગુજરાત હંમેશાથી 1600 કિલોમીટર લાંબો દરિયો કિનારો હોવાનું ગર્વ લેતું આવ્યું છે. પરંતું આ જ દરિયાકિનારો ગુજરાત માટે નકામો પણ બન્યો છે. કારણ કે, એક અહેવાલ અનુસાર, ગુજરાતમાં દર વર્ષે અડધો કિલોમીટર વિસ્તાર પર દરિયાના પાણી આગળ વધતા જાય છે. આ કારણે એકલા સૌરાષ્ટ્રમાં જ 25 વર્ષમાં દરિયાઈ ક્ષારથી સાત લાખ હેક્ટર જમીન ખારાપાટમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી.
ગુજરાતનો દરિયો જમીન ગળી રહ્યો છે એ વાત તો સૌ જાણે છે. પરંતુ તેમાં સૌરાષ્ટ્રની હાલત એકદમ ખરાબ છે. સૌરાષ્ટ્ર પાસે સૌથી લાંબો દરિયાકિનારો છે. જેને કારણે માત્ર સૌરાષ્ટ્રમાં 795 કિલોમીટર જેટલો દરિયાઈ વિસ્તાર ક્ષારને કારણે ખારાપાટમાં ફેરવાઈ ગયો છે. ખુદ સરકારી આંકડા કબૂલે છે કે, 7,00,120 હેક્ટર વિસ્તાર પર દરિયાઈ ક્ષારનું આક્રમણ થઈ ચૂક્યું છે. આ વિસ્તારમાં 534 ગામડાઓ આવેલા છે. આ તમામ ગામ ક્ષારવાળા પાણીથી અસરગ્રસ્ત બન્યા છે. એટલું જ નહિ, દરિયાઈ પાણી આગળ આવતા મીઠા જળના મૂળિયા પણ નાબૂદ થઈ રહ્યાં છે. 534 ગામના 32750 કૂવા પણ ક્ષારવાળા થઈ ગયા છે.
સ્થાનિક લોકોને અસર
ક્ષારવાળા પાણીને કારણે સ્થાનિક લોકોના જનજીવન પર મોટી અસર પડે છે. રહેણાંક વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને સ્થળાંતર કરવાની ફરજ પડી શકે છે. અથવા તેમના વેપાર-ધંધા પર પણ અસર પડે છે.
કયા કયા શહેરને અસર
સૌરાષ્ટ્રમાં અસરગ્રસ્ત દરિયાઈ વિસ્તારોની વાત કરીએ તો, કચ્છ, ખંભાતનો અખાત, ભાવનગર, દ્વારકા, પોરબંદર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ જિલ્લાઓને અસર થઈ છે. આ ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાઈ વિસ્તાર તો અલગ છે.
સરકાર શું કરે છે
રાજ્ય સરકારે આ મામલે સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં કામગીરી કરી છે, તો કેટલાક જિલ્લાાં નહિ. ગુજરાત સરકારે અનેક જિલ્લાઓમાં રોકાણપાળા બનાવ્યા છે. આંકડાની વાત કરીએ તો, છેલ્લાં 25 વર્ષમાં જે પાળા બનાવ્યા છે, તેનાથી 3 કિલોમીટર અને 465 મીટર લંબાઈનું પાણી રહેણાંક વિસ્તારમાં આવતું અટક્યું છે. આ માટે વિવિધ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમ કે, ભરતી નિયંત્રણ. આ સિસ્ટમ થકી બંધારા-ફેશ વોચર બેરિયર કે એટ્રેક્શન વોટર બેરિયર બનાવાય છે. આ ઉપરાંત સ્ટેટિક બેરિયર પણ બનાવવામાં આવે છે. તેમજ આ વિસ્તારમાં જળાશયો અને રિચાર્જ કૂવા બનાવવાથી ક્ષારવાળી જમીન આગળ આવતી અટકી શકે છે.
જોકે, અનેક વિસ્તારોમાં હજી પણ સરકાર દ્વારા કોઈ કામગીરી થતી નથી તેવું સ્થાનિકોનું કહેવું છે. અગાઉ પણ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાંથી જમીનના પ્રશ્નોને કારણે મોટાપાયે સ્થળાંતર કરાતું હતું. પરંતું સરકાર કહે ચે કે, સ્થળાંતરનું પ્રમાણ ઘટ્યું છે.
કયા કયા જિલ્લાઓમાં કામ થઈ થયું નથી
ગુજરાતના દરિયાના સળગતા પ્રશ્ન વિશે ક્યાં, કેટલી કામગીરી થઈ છે તે જોઈએ. સરકારી તંત્રનો દાવો છે કે, આ સમસ્યા સામે ઝઝુમી રહેલા કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રમાં 87860 હેક્ટર જમીનો નવસાધ્ય કરવામાં આવી છે. જેને કારણે જમીન ઉપજાઉ બનશે. આ કારણે ખેતીના પાકની ઉપજમાં પણ સુધારો આવ્યો છે. આ કારણે સૌરાષ્ટ્રમાં સમૃદ્ધિ આવી છે.
