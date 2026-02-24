Prev
દ્વારકાની ગોમતી નદીમાં 'નીડલ ફિશ' બની આકર્ષણનું કેન્દ્ર, મોરપીંછ જેવી પૂંછડી જોઈ યાત્રાળુઓ થયા મંત્રમુગ્ધ

Needle Fish: પવિત્ર દ્વારકાની ગોમતી નદીમાં મોરપીંછ જેવી પૂછવી ધરાવતી માછલી પ્રવાસીઓ માટે નવું આકર્ષણ બની છે. સોય જેવી અણીદાર ચાંચ અને મોરપીંછ જેવી પૂંછડી ધરાવતી આ માછલી તેની વિશિષ્ટ શારીરિક રચના માટે જાણીતી છે. દરિયાઈ પાણીના પ્રવાહ સાથે આવેલી આ માછલીઓ પાણીની સપાટી પર તરતી જોવા મળે છે, જે શ્રદ્ધાળુઓમાં કુતૂહલ અને આનંદ જગાવે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 24, 2026, 06:34 PM IST
  • મોરપીંછ જેવી પૂછડી ધરાવતી માછલીએ જગાવ્યું ભારે કુતૂહલ
  • લાંબી ચાંચ અને અનોખા દેખાવથી પ્રવાસીઓમાં જામ્યું નવું આકર્ષણ
  • દ્વારકાની ગોમતી નદીમાં ‘નીડલ ફીશ’ને જોવા સહેલાણીઓની ભીડ જામી

Needle Fish: દિવ્ય યાત્રાધામ દ્વારકા ખાતે વહેતી પવિત્ર ગોમતી નદીમાં છેલ્લા કેટલાંક સમયથી એક વિશિષ્ટ પ્રજાતિની માછલી પ્રવાસીઓ અને સ્થાનિકોમાં ખાસ રસ જગાવી રહી છે. વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં “નીડલ ફીશ” તરીકે ઓળખાતી આ માછલી તેની અનોખી શારીરિક રચના અને મોરપીંછ જેવો આભાસ કરાવતી પૂછડીના કારણે સહેલાણીઓ માટે કુતૂહલનું કેન્દ્ર બની છે.

આ માછલીનું શરીર અત્યંત લાંબું અને પાતળું હોય છે, જે પાણીની સપાટી પર સરકતી સોય જેવી દેખાય છે. તેની સૌથી વિશેષ ઓળખ તેની અતિ લાંબી, અણીદાર અને સોય જેવી ચાંચ છે, જેમાં નાના પરંતુ તિક્ષ્ણ દાંતની કતારો જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે આ માછલી સમુદ્રના ઉપરલા પડમાં તરતી જોવા મળે છે, પરંતુ ગોમતી નદીમાં દરિયાઈ પાણીના પ્રવાહના કારણે અહીં પણ તેનો સરળતાથી અવલોકન થઈ રહ્યો છે.

નીડલ ફીશની ખાસિયત
નીડલ ફીશ સ્વભાવથી શાંત હોય છે અને માનવ માટે જોખમી માનવામાં આવતી નથી. જોકે, તે અચાનક પાણીની બહાર ઊંચો કૂદકો મારવાની તેની ખાસિયતને કારણે ધ્યાન આકર્ષે છે. ગોમતી ઘાટ પર સ્નાન કરવા આવતા શ્રદ્ધાળુઓ અને પર્યટકો માટે આ માછલીને પાણીની સપાટી પર તરતી જોવું એક અનોખો અનુભવ બની રહ્યો છે.

સામાન્ય રીતે દરિયાઈ વિસ્તારમાં મળે છે જોવા
સ્થાનિક માછીમારોના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્રકારની માછલીઓ સામાન્ય રીતે દરિયાઈ વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે, પરંતુ ગોમતી નદીમાં દરિયાના પાણીના પ્રવાહ અને પર્યાવરણની અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓને કારણે તેનું અહીં આગમન વધ્યું હોવાનું અનુમાન છે.

આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ સાથે કુદરતી આકર્ષણ
પર્યાવરણપ્રેમીઓનું માનવું છે કે, આ માછલીની હાજરી ગોમતી નદીના જળચર વૈવિધ્ય અને પર્યાવરણની સકારાત્મક સ્થિતિનો સંકેત છે. દ્વારકાની આ અનોખી જળસૃષ્ટિ હવે યાત્રાળુઓ અને સહેલાણીઓ માટે આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ સાથે કુદરતી આકર્ષણ પણ બની રહી છે.

