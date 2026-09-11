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સૌરાષ્ટ્ર માર્કેટ યાર્ડની ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર: મોરબીમાં ભાજપના 20 વર્ષના શાસનનો અંત, જૂનાગઢ અને ખાંભામાં કેસરિયો લહેરાયો

Gujarati News: ભાજપ સમર્થિત સહકાર પેનલ સામે કોંગ્રેસ પ્રેરિત ખેડૂત પરિવર્તન પેનલની જીત. ખેડૂત આંદોલનની ઈફેક્ટ: મોરબીના માર્કેટ યાર્ડમાં ભાજપના ૨૦ વર્ષના શાસનનો અંત, જૂનાગઢ યાર્ડમાં તમામ બેઠકો ભાજપે જીતી, કોંગ્રેસ મેદાનમાં જ ન ઊતરી : ખાંભામાં કેસરિયો

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 11, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:47 AM IST
સૌરાષ્ટ્ર માર્કેટ યાર્ડની ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર: મોરબીમાં ભાજપના 20 વર્ષના શાસનનો અંત, જૂનાગઢ અને ખાંભામાં કેસરિયો લહેરાયો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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