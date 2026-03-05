આમ આદમી પાર્ટીને વધુ એક મોટો ઝટકો! કરપડા બાદ સૌરાષ્ટ્રના ટોચના નેતાએ આપ્યું રાજીનામું
Gujarat AAP Bhavesh Katariya resignation : રાજુ કરપડા બાદ હવે આમ આદમી પાર્ટીના વધુ એક નેતા ભાવેશ કાતરીયાએ પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી દીધું છે. ત્યારે હવે આમ આદમી પાર્ટીમાં મોટો રાજકીય ભૂકંપ સર્જાયો છે
Gujarat Politics : રાજુ કરપડાના રાજીનામા બાદ આમ આદમી પાર્ટીમાં વધુ એક રાજીનામાથી રાજકીય ભૂકંપ સર્જાયો છે. આમ આદમી પાર્ટીના સૌરાષ્ટ્રમાં વધુ એક મોટા નેતાએ રાજીનામું આપ્યું છે. જૂનાગઢમાં આમ આદમી પાર્ટીને વધુ એક મોટો ફટકો પડ્યો ચે. સૌરાષ્ટ્રમાં AAPના પાયાના નેતા ભાવેશ કાતરીયાએ પક્ષને રાજીનામું આપી દીધું છે. આપના પ્રદેશ જોઈન્ટ સેક્રેટરી ભાવેશ કાતરીયાએ રાજીનામું આપ્યું છે.
કોણ છે ભાવેશ કાતરીયા
ભાવેશ કાતરીયા આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ જોઈન્ટ સેક્રેટરી છે. તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાં AAPના પાયાના નેતા ગણાય છે. ભાવેશ કાતરીયાએ એકાએક પક્ષના તમામ હોદ્દા અને પ્રાથમિક સભ્યપદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. આ સાથે જ તેઓએ વીડિયો મેસેજ જાહેર કરીને આમ આદમી પાર્ટી સામે સણસણતા આક્ષેપો કર્યા છે.
ભાવેશ કાતરીયાનો આક્ષેપ
ભાવેશ કાતરીયાએ આમ આદમી પાર્ટી પર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે, 2013 થી આજ સુધીમાં સૌરાષ્ટ્રમાં પાર્ટીને ઊભી કરવામાં મારાથી શક્ય બધું કર્યું છે જેમના સાક્ષી તરીકે સૌરાષ્ટ્રની જનતા છે. પરંતુ પાર્ટીની વાસ્તવિકતા જાણીને હવે સ્પષ્ટ લાગી રહ્યું છે કે પાર્ટીનો ઉદેશ માત્ર અને માત્ર ભાજપને ફાયદો કરાવવાનો છે. એ ઉપરાંત પાર્ટીની આંતરિક બાબતો લોકશાહી અને ગુજરાતની આવતીકાલ માટે મને યોગ્ય લાગતી નથી, આ ઉપરાંત અનેક બાબતો એવી છે કે જે સાચો લોકશાહી પ્રેમી સહન ન કરી શકે, આ બાબતે હું મારું રાજીનામું આપું છું જે સ્વીકારવા માટે નમ્ર અપીલ.
આમ, સૌરાષ્ટ્રના વધુ એક દિગ્ગજ નેતાએ આમ આદમી પાર્ટીનો સાથ છોડ્યો છે. રાજુ કરપડા બાદ ભાવેશ કાતરીયાનું રાજીનામું પડતા આમ આદમી પાર્ટી માટે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના ચઢાણ કપરા બની રહેવાના છે.
