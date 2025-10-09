સૌરાષ્ટ્રની ટ્રાફિક સમસ્યાનો નિવેડો આવશે! અહીં બન્યો સૌથી લાંબો ફ્લાયઓવર બ્રિજ
Saurastra Biggest Flyover : જામનગરમાં સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી લાંબો ફ્લાયઓવર તૈયાર થવાની અણીએ, 3.5 કિલોમીટર લંબાઈ છે, 226 કરોડના ખર્ચે બનેલા બ્રિજમાં લેટેસ્ટ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ
Gujarat News : સૌરાષ્ટ્રના સૌથી મોટા નવનિર્મિત ફ્લાય ઓવરબ્રિજનો અદભુત આકાશી નજારો સામે આવ્યો છે. રાત્રિના સમયે લાઈટિંગના ટેસ્ટિંગ સમયે લેવાયેલા ડ્રોન દ્રશ્યો જોઈને તમે ચોંકી ઉઠશો. 226 કરોડના ખર્ચે ફ્લાય ઓવરબ્રિજનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આગામી દિવસમાં આ ફ્લાય ઓવરબ્રિજનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. જે બાદ ટ્રાફિકની સમસ્યામાંથી છુટકારો મળશે. આ ફ્લાયઓવર બ્રિજ 3,450 મીટર લાંબો છે.
જામનગરમાં સૌરાષ્ટ્રના સૌથી મોટા નવનિર્મિત ફ્લાય ઓવરનો અદભુત ડ્રોન નજારો જોઈને ભલભલાની આંખો ચાર થઈ જશે. રાત્રિના સમયે લાઈટિંગના ટેસ્ટીંગ સમયે ડ્રોનથી દ્રશ્યો કંડારવામાં આવ્યા છે. જામનગર શહેરનો ડ્રોન વ્યુ સાથે રોશનીના ઝગમગાટનો અદભુત નજારો જોવા મળ્યો છે.
બ્રિજની વિશેષતા
- બ્રિજની લંબાઈ 3.5 કિલોમીટર
- 3450 મીટર લાંબો આ બ્રિજ 139 પિલર્સ
- મુખ્ય બ્રિજ 15 મીટર પહોળો એટલે કે ફોર-ટ્રેક છે
- ઓવરબ્રિજ નીચે પેઈડ પાર્કિંગ-ફૂડ ઝોન
જામનગરમાં રૂપિયા 226 કરોડના ખર્ચે ફ્લાય ઓવરબ્રિજનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. નવનિર્મિત ફ્લાય ઓવરબ્રિજનું નિર્માણ પૂર્ણતાને આરે હોય ત્યારે હવે નજીકના સમયમાં ફ્લાય ઓવરબ્રિજ ખુલ્લો મૂકાય તેવી શક્યતાઓ છે. આગામી ટૂંક સમયમાં મુખ્યમંત્રી સહિતના મહાનુભાવોના હસ્તે ઉદઘાટન થાય તેવી શક્યતા છે.
સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, આગામી 10 દિવસમાં આ બ્રિજનું લોકાર્પણ થઈ શકે તેવી તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.
હાલમાં જ રાજ્યના વન અને પર્યાવરણ કેબિનેટ મંત્રી અને જામનગર જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી મુળુભાઈ બેરાએ જામનગર ખાતે રૂ.226 કરોડના ખર્ચે નવનિર્મિત સૌરાષ્ટ્રના સૌથી લાંબા ઓવરબ્રિજની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે બ્રિજના નિર્માણની પ્રગતિનું ઝીણવટભર્યું નિરીક્ષણ કરી કામગીરીની સંપૂર્ણ સમીક્ષા કરી હતી.
શહેરની ટ્રાફિક સમસ્યા હળવી કરનાર આ મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટની મુલાકાત દરમિયાન કેબિનેટ મંત્રીએ મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓ પાસેથી બાંધકામની તકનીકી અને વહીવટી વિગતો મેળવી હતી.
