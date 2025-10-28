Prev
સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો પર મોટું સંકટ : પાક વેચવાની તૈયારીમાં હતો, ત્યાં માવઠાએ મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું

Gujarat Farmers : કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની આશા પર ફેરવ્યું પાણી. ભારે વરસાદ પડતાં ખેતરોમાં તૈયાર પાકને ભારે નુકસાન. મગફળીના પાથરા પલળી જતા મોમાં આવેલો કોળિયો છીનવાયો. ખેતરોમાં ઉભો પાક ભારે પવન અને વરસાદમાં ઢળી પડ્યો. કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, જુવાર સહિતના પાકોમાં ભારે નુકસાન. સરકાર ખેડૂતોના ખેતર સુધી પહોંચી યોગ્ય સર્વે કરાવી વળતર ચૂકવે.
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 28, 2025, 09:04 AM IST

Bhavnagar News નવનીત દલવાડી/ભાવનગર : માવઠાએ ખેડૂતોના હાલ બેહાલ કર્યા છે. મહુવા, જેસર, સિહોર અને ભાવનગર સહિત અનેક તાલુકામાં પાકને મોટાપાયે નુકસાન થયું છે. મગફળી, ડુંગળી, જુવાર અને કપાસ સહિતનો પાક નષ્ટ થતાં ખેડૂતોને મોટાપાયે નુકસાની ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. મગફળીના પાથરા પલળી જતા મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાયો ગયો. ખેડૂતોને આશા હતી કે સારુ ઉત્પાદન થશે અને આવક પણ સારી મળશે પરંતુ માવઠાએ ખેડૂતોની આશા પર પાણી ફેરવી નાંખ્યું. હવે તો ખેડૂતોએ કરેલા ખર્ચ પણ નિકળે તેમ નથી. જેથી ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે સરકાર પાક નુકસાનીનો સર્વે કરાવે અને વળતર આપે. 

ભાવનગર જિલ્લામાં પડેલા કમોસમી વરસાદે કાળો કહેર વરસાવતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મૂકાયા છે. જિલ્લાના તમામ તાલુકામાં ભારે વરસાદ વરસ્યો હતો, જેના કારણે મહુવા, જેસર, સિહોર, ભાવનગર સહિત અનેક તાલુકા પંથકમાં ખેત પાકોમાં વ્યાપક નુકસાન થયું છે. જેમાં સિહોર પંથકમાં બે દિવસથી પડી રહેલા ભારે વરસાદના કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેના કારણે તૈયાર ઊભેલો કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, જુવાર, સહિતના પાકોને ભારે નુકશાન થતા ખેડૂતોને આર્થિક નુકશાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. ત્યારે સરકાર વહેલી તકે ખેડૂતોના ખેતર સુધી પહોંચી સર્વે કરાવી નુકશાન સામે વળતર ચૂકવે તેવી આશા ખેડૂતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. 

ચોમાસા દરમ્યાન મેઘરાજા ક્યારેક મહેર કરી હેત વરસાવતા હોય છે, તો ક્યારેક કાળોકહેર બની કમોસમી વરસાદરૂપી વરસી જતા જનજીવન પર ખૂબ માઠી અસર જોવા મળતી હોય છે. ગુજરાતમાંથી હજુ તો થોડા દિવસ પૂર્વે જ ચોમાસાએ વિદાય લીધી છે, ત્યાંજ ફરી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય બનતા ચારે તરફ કાળો કહેર વરસાવ્યો છે. ભાવનગર જિલ્લાના તમામ 10 તાલુકામાં ચોમાસાની સીઝનમાં 100 ટકાથી પણ વધુ વરસાદ વરસ્યો હતો. સારો વરસાદ વરસતા વાડી, ખેતરોમાં મગફળી, સરગવો, કપાસ, ડુંગળી, જુવાર જેવા પાકોમાં ખૂબ સારૂ ઉત્પાદન મળે એવી ખેડૂતોને આશા હતી, પરંતુ ચોમાસા બાદ પડેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોને પાયમાલ કરી દીધા છે.

હવામાન વિભાગે 4 દિવસ ભારે વરસાદ વરસવાની આગાહી કરી હતી, જેને લઈને છેલ્લા બે દિવસથી કમોસમી વરસાદ ભાવનગર જિલ્લાને ઘમરોળી રહ્યો છે. જિલ્લાના તમામ તાલુકામાં 2 થી 11 ઇંચ સુધી કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતોની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું છે. તેમજ ખેડૂતોના મોમાં આવેલો કોળિયો જાણે કે છીનવાઈ ગયો હોય એવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. કમોસમી વરસાદે પ્રથમ મહુવા ને જેસર પંથકને ઝપેટમાં લીધા હતા. જ્યારે બીજા દિવસે મોડીરાત્રિથી મેઘો મંડાતા જિલ્લાના મહુવા, જેસર, સિહોર, ગારિયાધાર, પાલીતાણા, ઉમરાળા, વલભીપુર, તળાજા, ઘોઘા અને ભાવનગર તાલુકા પંથકને તરબોળ કરી દેતા ખેતપાકોમાં વ્યાપક નુકશાન થયું છે. ત્યારે ઝી મીડિયાની ટીમે સિહોર તાલુકા પંથકમાં ખેતરો સુધી પહોંચી ખેડૂતોની વ્યથા સાંભળી હતી.

રાજ્યમાં કારતક માસમાં અષાઢી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાત પર અલગ અલગ ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતા ભાવનગર સહિત અનેક જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. ભારે વરસાદ પડતાં પાણી ભરાઈ જવાના કારણે ખેતરોમાં ઉભેલો કપાસ અને લણીને તૈયાર થયેલો મગફળીનો પાક કોહવાઈ ગયો ગયો છે. મહુવા 11 ઇંચ કરતા વધુ જ્યારે જેસર, સિહોર સહિતના તાલુકા પથમાં સૌથી વધુ નુકશાન થયું છે. સિહોર પંથકના ટાણા, વરલ, કાજાવદર, ખાંભા, ભડલી, દેવગણા, જાંબાળા, બોરડી સહિતના ગામોમાં પવન સાથે ધોધમાર કમોસમી વરસાદ પડતાં ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. જેના કારણે ઉભા પાકનો સોથ વળી ગયો છે. તેમજ ખેતરોમાં ખેડૂતોએ ખેંચીને રાખેલા મગફળીના પાથરા પણ પલળી જઈ કાળા પડી જતા આ પાક હવે પશુચારા માટે પણ કામનો ન રહેતા ખેડૂતોને ભારે નુકશાની સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. 

ચોમાસામાં ખૂબ સારો વરસાદ વરસતા ખેડૂતોને સારા ઉત્પાદનની આશા હતી, પરંતુ તૈયાર પાકને યાર્ડમાં વહેંચી સારી આર્થિક કમાણી કરવાની આશા પર કુદરતના કમોસમી વરસાદરૂપી પાણી ફરી વળતા ખેડૂતોએ સરકાર સામે મીટ માંડી છે. ખેડૂતોએ માંગ કરી છે કે સરકાર ખેડૂતોના ખેતર સુધી પહોંચી ઝડપથી સર્વે કરાવી યોગ્ય વળતર ચૂકવે. 
 

