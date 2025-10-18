Prev
Next

સૌરાષ્ટ્રના સિનિયર નેતાઓના મોઢા સીવાયા! પાર્ટી સામે જઈશું તો રાદડિયા જેવા હાલ થશે

Gujarat Cabinet Expansion : સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના 9 ધારાસભ્યોએ મંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કર્યા, છતાં સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક નેતાઓનો હરિ રસ ખાટો થયો છે
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 18, 2025, 12:21 PM IST

Trending Photos

સૌરાષ્ટ્રના સિનિયર નેતાઓના મોઢા સીવાયા! પાર્ટી સામે જઈશું તો રાદડિયા જેવા હાલ થશે

Gujarat Politics : મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની કેબિનેટની ચર્ચા હાલ ચારેકોર છે. વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા, શુક્રવારે ગુજરાત સરકારમાં મોટો ફેરફાર થયો. ભૂપેન્દ્ર સિંહ રાવતની 2.0 સરકારે પદમાં થોડો વધારો જોયો, જ્યારે અન્ય લોકોએ પહેલીવાર મંત્રી પદનો સ્વાદ ચાખ્યો. ગુજરાતની ચૂંટણીઓને હજુ બે વર્ષ બાકી છે, ત્યારે મંત્રીમંડળનું પુનર્ગઠન ભાજપની અદ્યતન તૈયારીઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ભાજપે જાતિ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. 2022 ની સરખામણીમાં 2025 માં પાટીદારોને ઉન્નત કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, રાજપૂતોને ખુશ કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. SC, ST અને OBC સમુદાયો પર પણ ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. સૌરાષ્ટ્રને વધુ મંત્રીઓની તક મળી છે. આ છતાં સૌરાષ્ટ્રમાં નારાજગીનો દોર જોવા મળ્યો છે. 

સૌરાષ્ટ્રમાંથી કોને કોને તક મળી
ગુજરાતમાં આજે નવા મંત્રીમંડળે શપથ લીધો. રાજકીય સંતુલન જાળવતા, પ્રદેશ અને સમાજ બંનેનો સમતોલ હિસ્સો રાખવામાં આવ્યો છે. ઝોન પ્રમાણે મંત્રીમંડળની વાત કરીએ તો, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાંથી, પરષોત્તમ સોલંકી, કુંવરજી બાવળિયા, અર્જુન મોઢવાડિયા, ત્રિકમ છાંગા, કાંતિ અમૃતિયા, કૌશિક વેકરિયા, જીતુ વાઘાણી, રિવાબા જાડેજા અને પ્રદ્યુમન વાજાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. એટલે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના 9 ધારાસભ્યોએ મંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કર્યા.

Add Zee News as a Preferred Source

9 મંત્રીઓ છતાં સૌરાષ્ટ્રમાં અસંતોષની સ્થિતિ જોવા મળી છે. કારણ કે, અનેક સિનિયર નેતાઓના પત્તા કાપવામાં આવ્યા છે. સૌથી પહેલું નામ જયેશ રાદડિયા છે. જયેશ રાદડિયાનું પત્તુ કાપી લેતા રાજકોટમાં ભારોભાર નારાજગી જોવા મળી છે. બીજી તરફ, રાજકોટ શહેરમાંથી પણ એકપણ ધારાસભ્યને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન નથી મળ્યું, જ્યારે કે રાજકોટ તો સૌરાષ્ટ્રના રાજકારણનું એપીસેન્ટર કહેવાય છે. જયેશ રાદડિયાને પાટીલ સામેની નારાજગી ભારે પડી છે. મેન્ડેટને અવગણતા જયેશ રાદડિયાને મંત્રીપદ ગુમાવીને ચૂકવવું પડ્યું. 

અમરેલીના કૌશિક વૈકરિયા તાજતરમાં તત્કાલીન પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ સી. આર. પાટીલ સાથેની ઓડિયો ક્લિપને લઈને અને અગાઉ પાયલ પ્રકરણ વખતે ચર્ચામાં હતા. હાલ રાજકોટ, દ્વારકા, જુનાગઢ જિલ્લા ભાજપની સરકારમાં અવગણના થતા ભારે નિરાશા જોવા મળી છે. 

સૌરાષ્ટ્રમાંથી મૂળુ બેરાને મંત્રીમંડળમાંથી આઉટ કરાયા. જેથી દ્વારકા જિલ્લાનું કોઈ પ્રતિનિધિ મંત્રીમંડળમાં નથી. જામનગર જિલ્લામાંથી સિનિયર નેતા રાઘવજીને આઉટ કરીને રિવાબાને ઈન કરાયા. આમ, સૌરાષ્ટ્રના સિનિયર નેતાઓમાં ભારોભાર અસંતોષ હોવા છતાં અનેકોના મોઢા સીવાયેલા છે. કારણ કે, તેમને ખબર છે કે, પાર્ટી સામે જઈશુ તો રાદડિયા, હાર્દિક અને અલ્પેશ ઠાકોર જેવા હાલ થશે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat PolticsGujarat BJPGujarat Cabinet ReshuffleGujarat Cabinet expansionગુજરાત ભાજપમંત્રીમંડળ

Trending news