જયેશ રાદડિયાના મન કી બાત : મંત્રીમંડળમાં સ્થાન કેમ ન મળ્યું તેનું કારણ આખરે જણાવી દીધું
Jayesh Radadiya : મંત્રી મંડળમાં સ્થાન મળવું તે નસીબની વાત:સમય, સંજોગ મુજબ ચાલતુ હોય છે: વડગામમાં જયેશભાઇ રાદડીયાનું મોટું નિવેદન
Gujarat Cabinet Expansion : મહીસાગરનાં વડાગામમાં શ્રી પાટીદાર સેવા સમાજનો સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જેમાં સૌરાષ્ટ્રના કદાવર યુવા નેતા જયેશ રાદડિયાએ મંત્રીમંડળમાં સ્થાન ન મળવા અંગે મોટી વાત કહી હતી. તેમણે કહ્યું પાર્ટી જે જવાબદારી આપે તે મુજબ કાર્ય કરવાનું હોય.
મહીસાગરનાં વડાગામમાં શ્રી પાટીદાર સેવા સમાજનો સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. 42 ગામ લેઉઆ પાટીદાર સમાજ ખાનપુર દ્વારા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સરદાર પટેલની 150 મી જન્મજયંતીની ઉજવણી નિમિત્તે યોજાયેલ આ કાર્યક્રમમાં અધ્યક્ષ તરીકે ધારાસભ્ય જયેશ રાદડિયા હાજર રહ્યા હતા.
આ પ્રસંગે જયેશ રાદડિયાએ મંત્રીમંડળમા સ્થાન ન મળવા પર પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, સ્થાન ન મળવુ એ નસીબની વાત છે, પાર્ટી જે કંઈ નિર્ણય તે શિરોમાન્ય છે. સમય, સંજોગ અનુસાર ચાલતુ
હોય છે. સમયસંજોગો પ્રમાણે ચાલતી પ્રક્રિયા છે. પાર્ટી જે જવાબદારી આપે તે મુજબ કાર્ય કરવાનું હોય,
ધારાસભ્ય જયેશ રાદડીયાને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળશે એવું નિશ્ચિત મનાતું હતું પરંતુ સ્થાન નહીં મળતા ચોમેર ચર્ચા જાગી હતી. મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ થશે તે સમયથી જ જયેશ રાદડિયા મંત્રીપદ મેળવશે તેવી ચર્ચા હતી, પરંતું નામોની જાહેરાત થતા જ જયેશ રાદડિયા પડતા મૂકાયા હતા.
ઉલ્લેખનીય છે કે, વડાગામ ખાતે શ્રી પાટીદાર સેવા સમાજ મહીસાગર દ્વારા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. 42 ગામ લેઉઆ પાટીદાર સમાજ ખાનપુર દ્વારા કાર્યક્રમ આયોજિત કરાયો હતો. સરદાર પટેલ સાહેબની 150 ની જન્મજયંતી ઉજવણી નિમિત્તે સ્નેહ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. કાર્યક્રમમાં અધ્યક્ષ તરીકે ધારાસભ્ય જેતપુર જામકંડોણા જયેશ રાદડિયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મહીસાગર જિલ્લા પાટીદાર સમાજ દ્વારા જયેશ રાદડિયાનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
આ પ્રસંગે રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાંથી પણ પાટીદાર સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
