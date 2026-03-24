ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratગોહિલ વિજાબાપુનું ગામ કેવી રીતે બન્યું દેશનું સૌથી નાનકડું રજવાડું, સૌરાષ્ટ્ર નક્શામાં આજે પણ છે આ રજવાડું

ગોહિલ વિજાબાપુનું ગામ કેવી રીતે બન્યું દેશનું સૌથી નાનકડું રજવાડું, સૌરાષ્ટ્ર નક્શામાં આજે પણ છે આ રજવાડું

India's Smallest Princely State In Gujarat : દેશના સૌથી નાના રજવાડા હોવાનો ગર્વ ગુજરાતને મળ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલો વિજાનો નેસ એ આઝાદી પહેલા ભારતના સૌથી નાના રજવાડામાંથી એક હતો. આખરે કેવી રીતે તેને નાના રજવાડાનો દરજ્જો મળ્યો તેનો ઈતિહાસ જાણીએ.  
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:00 AM IST

ગોહિલ વિજાબાપુનું ગામ કેવી રીતે બન્યું દેશનું સૌથી નાનકડું રજવાડું, સૌરાષ્ટ્ર નક્શામાં આજે પણ છે આ રજવાડું

Vija No Nes : દેશ આઝાદ થયો એ પહેલા ભારતમાં રાજાશાહી હતી. દરેક રાજાઓનું પોતાનું રજવાડું હતું, દરેક રજવાડાનો પોતાનો ઈતિહાસ છે. આવામાં શું તમને ખબર છે કે દેશનું સૌથી નાનું રજવાડું ગુજરાતમાં આવેલું છે. ન ખબર હોય તો આજે જણાવીએ કે, ભારતનું સૌથી નાનું રજવાડું હતું વીજાનો નેસ, જે પાલિતાણા પાસે આવેલો છે. આ વિજાના નેસનો ઈતિહાસ ભવ્ય તથા રોમાંચક છે. આ નાનકડા રજવાડાના ઈતિહાસમાં એક ડોકિયું કરીએ. 

રજવાડાનું શાસન કેવું હતું 
ઈતિહાસના પાના કહે છે કે, આઝાદી પૂર્વે ભારતમાં કુલ 565 રજવાડાઓ હતા. જેની નોંધ સરકારી કાગળો પર છે. દેશની કુલ 40% ભૂમિ પર આ રજવાડાઓની હુકુમત હતી. એટલે કે, દેશની કુલ 23% વસ્તી પર તેમનું શાસન હતું. જેમાં હૈદરાબાદ, ત્રાવણકોર, જમ્મુ-કાશ્મીર જેવા રાજ્યોનું કદ, તો વસ્તી અને આવકમાં ગણીએ તો, યુરોપના કોઈ દેશ જેવું વિશાળ હતું. એક તરફ જ્યાં વિશાળ રજવાડા હતા, ત્યાં બીજી તરફ એક એક નાનકડું રજવાડું પણ હતું, જેની વસ્તી માત્ર 210 હતી. તો રજવાડાનો વિસ્તાર મોટા શહેરની ત્રણ-ચાર સોસાયટી જેટલો પણ માંડ હોય. અંદાજિત પોણો ચોરસ કિમી જેટલો તેનો વિસ્તાર. આ રજવાડું ગુજરાતમાં આવેલું હતું. તેનું નામ વીજાનો નેસ.

ક્યા આવેલો છે વીજાનો નેસ?
ભાવનગર જિલ્લાના પાલિતાણાથી સિંગલ પટ્ટી રોડ પર જેસર તરફ આગળ જાવ એટલે 28 કિલોમીટરના અંતરે વીજાના નેસનો માઈલસ્ટોન જોવા મળે. મુખ્ય રોડથી અંદરની તરફ ગાડી વળે એટલે કાચા-પાકા મકાન શરૂ થાય. એમાં પાકી બાંધણીનું બસ સ્ટેન્ડ તરત ધ્યાન ખેંચે. તેનાં પર ગામના નામ આગળ ગૌરવભેર લખ્યું છે, 'સ્ટેટ વીજાનો નેસ, ગોહિલ વીજાબાપુનું ગામ'. 

વીજાના નેસમાં કોણ રહે છે?
વીજાના નેસમાં રહેતા દરેક ગોહિલ પરિવાર છે. ગામમાં રહેતો દરેક ગોહિલ પરિવાર સ્થાપક વીજાજી ગોહિલ સાથે લોહીનો સંબંધ ધરાવે છે. આ ગામમાં આજે તેમના વારસદારો રહે છે. 

વીજાના નેસનો વિસ્તાર કેટલો છે?
1885માં વીજાના નેસનો વિસ્તાર ચાર સમચોરસ ખેતર જેટલો એટલે કે 0.29 માઈલ (0.75 ચો. કિમી.) જેટલો ગણાવાયો છે. વસ્તી ફક્ત 150 લોકોની હતી અને વાર્ષિક રુ. 490ની આવક હતી, જે પૈકી 81 રુ. જેટલી ખંડણી વડોદરા સ્ટેટના ગાયકવાડને ચૂકવવામાં આવતી હતી. વીજાના નેસ વિશેનો આ સૌથી જૂનો અને પ્રમાણભૂત દસ્તાવેજ ગણાય છે. રસપ્રદ બાબત તો એ છે કે, જ્યારે રજવાડાઓનું ભારતમાં વિલીનકરણ થયું ત્યારે અન્ય દરેક રજવાડાની માફક વીજાના નેસનું પણ સત્તાવાર રીતે વિલીનીકરણ થયું હતું. 

નાનું હોવા છતાં રજવાડું કેવી રીતે કહેવાયું
ઈ.સ. 1806માં બ્રિટિશ કર્નલ વોકરે સૌરાષ્ટ્રમાં પગપેસારો કર્યો અને વડોદરાના ગાયકવાડ સાથે સમજુતી કરી. એ સમજુતી મુજબ ગાયકવાડ હસ્તકના અથવા તો ગાયકવાડને ખંડણી ચૂકવતા દરેક રજવાડાઓના રક્ષણની જવાબદારી બ્રિટિશરોની બનતી હતી અને બદલામાં મહેસૂલ અને સ્થાનિક વહીવટનો અધિકાર તેમને મળતો હતો. એ વખતે બ્રિટિશરોએ 'ભાગલા પાડો અને રાજ કરો'ની તેમની કાયમી નીતિ મુજબ નાના નાના રજવાડાને માન્યતા આપવા માંડી. તેને લીધે ચોથ સ્ટેટ તાબાનું અને મૂળ ભાવનગર સ્ટેટ સાથે સંબંધ ધરાવતું વીજાના નેસનું ગામ પણ રજવાડાનો દરજ્જો મેળવી શક્યું હતું. 1885નું બોમ્બે ગેઝેટિયર કહે છે કે, ભારતના કુલ 562 દેશી રજવાડાઓ પૈકી 208 જેટલાં રજવાડા કાઠિયાવાડમાં હતા. કાઠિયાવાડના વિવિધ રાજ્યો, તેનાં શાસકોની વંશાવળી સહિતની ઝીણવટભરી વિગતો સાથે બ્રિટિશ સરકારે વર્ષ 1885માં બોમ્બે ગેઝેટિયરનો આઠમો ભાગ પ્રકાશિત કર્યો હતો.

ગામના વારસદારો શું કહે છે....
વીજાના નેસના લોકો પોતાની આ ઉપમાથી ગર્વ અનુભવે છે. તેઓ કહે છે કે, અમારા વડવા વીજાજી ગોહિલે આ ગામના તોરણ બાંધ્યાં. ભલે ટચૂકડું, પણ અમે સત્તાવાર રજવાડું ધરાવતા હતા તેનું આજે એમના વારસદાર તરીકે અમે ગૌરવ અનુભવીએ છીએ.'

વીજાનો નેસ સૌથી નાના કદનું રજવાડું હોવાથી તેને ફક્ત વંશિય મોનોગ્રામ વાપરવાનો જ અધિકાર હતો, જે આજે પણ ગ્રામ પંચાયતના લેટરહેડ પર વપરાય છે. 

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે રજવાડાઓનું મ્યુઝિયમ બનાવવાની દરખાસ્ત મૂકાઈ હતી, વીજાના નેસના રહેવાસીઓએ તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી વિજય રુપાણીને પત્ર લખીને રજૂઆત કરી હતી કે, સત્તાવાર રજવાડા તરીકે પ્રસ્તાવિત મ્યુઝિયમમાં અમારા ગામ અને સ્થાપક વીજાજી ગોહિલને યોગ્ય સ્થાન મળે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

