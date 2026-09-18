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સાવરકુંડલામાં કાળજું કંપાવનારી ઘટના: દીકરીની હત્યા કરી શણગાર કર્યો, ફ્રીજમાં બેસાડી પિતાએ પણ જિંદગી ટૂંકાવી!

Amreli News: સાવરકુંડલા તાલુકાના હાડીડા ગામેં આર્થિક તંગીમાં આવી ગયેલ પિતાએ પોતાની પાંચ વર્ષની પુત્રીને મોઢે ડૂચો દહીં હત્યા કરી નાખી હતી. ત્યારબાદ પોતે પણ આત્મહત્યા કરી લીધી હતી પુત્રીની હત્યા બાદ પુત્રીની લાશને ફ્રિજમાં મૂકી દીધી હતી બાંધકામના વ્યવસાયમાં નાણા ફસાતા પિતાએ આ પગલું ભર્યું હતું
 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 18, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:34 PM IST
સાવરકુંડલામાં કાળજું કંપાવનારી ઘટના: દીકરીની હત્યા કરી શણગાર કર્યો, ફ્રીજમાં બેસાડી પિતાએ પણ જિંદગી ટૂંકાવી!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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