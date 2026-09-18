/સાવરકુંડલામાં કાળજું કંપાવનારી ઘટના: દીકરીની હત્યા કરી શણગાર કર્યો, ફ્રીજમાં બેસાડી પિતાએ પણ જિંદગી ટૂંકાવી!

કેતન બગડા/અમરેલી: સાવરકુંડલા તાલુકાના હાડીડા ગામે પરમ દિવસે સાંજે એક ચકચારી ઘટના બની હતી. પિતાએ પોતાની પાંચ વર્ષની પુત્રીને મોઢે ડૂચો દહીં પુત્રીની હત્યા કરી નાખી હતી ત્યારબાદ પિતાએ પણ આત્મહત્યા કરી લીધી હતી આ ઘટનાથી સમગ્ર હાડીડા ગામમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. હાડીડા ગામમાં રહેતા કિશોરભાઈ નાથાભાઈ ધાણકે પોતાની પાંચ વર્ષની પુત્રી હિમાંશીને મોઢે દૂધો દઈ તેની હત્યા કરી નાખી હતી ત્યારબાદ પોતે પણ ગળાપાસ કરી લીધો હતો આ સમગ્ર ઘટના દરમિયાન પિતાને પુત્રી ઘરમાં એકલા જ હતા તો કિશોરભાઈ ની પત્ની મંજુબેન તે દિવસે પોતાના પિયર ગયા હતા.
કિશોરભાઈ ના લગ્ન મંજુબેન સાથે સાત વર્ષ પહેલા થયા હતા. છેલ્લા કેટલાક સમયથી તેઓ હાડીડા ગામે રહેતા હતા કિશોરભાઈ મહુવાના મોહમ્મદભાઈ સાથે બાંધકામની જુદી જુદી સાઈડ માં સુપરવાઇઝર તરીકે કામ કરતા હતા પોતાની બચત અને પર્સનલ લોનના રૂપિયા 7.25 લાખ તેમણે બાંધકામમાં રોક્યા હતા આ રકમ જેને પરત ન મળતા હવે તેમની પાસે કોઈ રકમ ન હોય અને આર્થિક તંગી ભોગવતા હોય એટલા માટે સૌપ્રથમ તેણે પોતાની માસુમ પુત્રીની હત્યા કરી નાખી હતી અને બાદમાં પોતે ગળાફાંસો ખાય લીધો હતો. તો પુત્રીની લાશને પિતાએ ફ્રીઝમાં મૂકી દીધી હતી મૃતક કિશોરભાઈ ધાણકે ગળાફાંસો ખાતા પહેલા અલગ અલગ ત્રણ ચિઠ્ઠી લખી હતી ત્યારે કિશોરભાઈ ના પાડોશી એ આ ઘટના વિશે વાત કરી હતી.
આ સમગ્ર ચકચારી ઘટનાની વાત કિશોરભાઈ ના પત્નીએ જણાવી હતી. કિશોરભાઈ મહુવાના મહમદભાઈ સાથે બાંધકામની જુદી જુદી સાઈટમાં સુપરવાઇઝર તરીકે કામ કરતા હતા પોતાની બચત અને પર્સનલ લોનના રૂપિયા 7.25 લાખ તેમણે બાંધકામમાં રોક્યા હતા. જે રકમ તેને ન મળતા અને આર્થિક સંકળામણ ભોગવતા કિશોરભાઈ ના છૂટકે પોતાની માસુમ પુત્રીની હત્યા કરી નાખી તેને ત્યારબાદ પોતે પણ જાતે ગળે પાછો ખાય લીધો હતો.
આ સમગ્ર ઘટનામાં કિશોરભાઈ દ્વારા લખાયેલ ત્રણ ચિઠ્ઠી પણ મળી આવી હતી જેમાં કિશોરભાઈએ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે દીકરીને મારવી પાપ છે પણ મારા વગર તે દુઃખી ન થાય તે માટે તેને મારી નાખું છું મારે બધું થઈને રૂપિયા 7.25 લાખ લેવાના હતા પરંતુ મને કંઈ મળ્યું નહીં હવે મારી પાસે કંઈ પૈસા નથી મને કોઈ દશ(દિશા) ઉકળતી નથી. દીકરીને મારવી પાપ છે પણ મારા વગર અમારી દીકરી દુઃખી ન થાય તે માટે તેને મારી નાખીને મરું છું મારો બીજો કોઈ સ્વાર્થ નથી. કિશોરભાઈ બીજી ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું હતું કે મેં મારા હાથે મારી દીકરીને મોઢા આડો હાથ દઈને મારી નાખી છે કેમકે મારી દીકરી થકી હું જીવતો હતો પણ સમય નબળો આવેલ છે મને ક્ષમા કરજો. જ્યારે ત્રીજી ચિઠ્ઠીમાં માફી માંગતા લખાણ અને દીકરીની લાશ ફ્રીજમાં મૂક્યાનું લખ્યું હતું.
આ સમગ્ર ઘટના વિશે કિશોરભાઈ ના પત્ની મંજુબેને જણાવ્યું હતું કે આર્થિક સંકળામણને લઈને સાવરકુંડલા ના હડીડા ગામમાં એક પિતાએ પુત્રીની હત્યા કરી નાખી હતી અને પોતે પણ જાતે ગળાફાંસો ખાઈ લેતા સમગ્ર સાવરકુંડલા પંથકમાં અરેરાટી વાપી ગઈ હતી બાંધકામની સાઈડમાં સુપરવાઇઝર તરીકે કામ કરતા કિશોરભાઈએ પોતાની બચતમાંથી અને પર્સનલ લોન ના રૂપિયા 7.25 લાખ તેમણે બાંધકામ માટે રોક્યા હતા. પરંતુ તેમને પોતાના પૈસા પરતના મળતા આ સમગ્ર ઘટના બની હતી.