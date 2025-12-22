અરવલ્લી પર આગળ શું થશે? ગુજરાત સહિત ચાર રાજ્યો પર આ રીતે આવી શકે છે આફત
Save Aravalli : અરવલ્લી પર્વતમાળા માટે આગળ શું થશે? દિલ્હી સહિત ચાર રાજ્યોમાં તણાવ કેવી રીતે વધશે તે સમજો
Aravali Hills News: સુપ્રીમ કોર્ટે અરવલ્લી પર્વતમાળાને વ્યાખ્યાયિત કરવાના કેન્દ્ર સરકારના પ્રસ્તાવને સ્વીકારી લીધો છે, જેમાં 100 મીટરથી ઊંચી ટેકરીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ નિર્ણય ખાણકામ અને બાંધકામને નિયંત્રિત કરશે, પરંતુ પર્યાવરણવાદીઓએ તેના મર્યાદિત ઇકોલોજીકલ દ્રષ્ટિકોણ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે અરવલ્લી પર્વતમાળા અંગે કેન્દ્ર સરકારના પ્રસ્તાવને સ્વીકાર્યો ત્યારથી, ઘણા લોકોએ વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે. ખરેખર, સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારના પ્રસ્તાવને સ્વીકાર્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ફક્ત 100 મીટરથી ઊંચી ટેકરીઓને જ અરવલ્લી પર્વતમાળાનો ભાગ ગણવામાં આવશે. લોકો હવે આને પર્યાવરણ માટે ખતરો માની રહ્યા છે.
આ પર્વતમાળા પશ્ચિમ અને ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં પાણી, આબોહવા અને માનવ જીવનને અસર કરે છે. તે પ્રદૂષણ ઘટાડવામાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. અરવલ્લી પર્વતમાળામાં કોનો સમાવેશ થવો જોઈએ તે અંગે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. અરવલ્લી પર્વતમાળા માટે આગળ શું થવાની સંભાવના છે તે સમજીએ.
ગુજરાતથી દિલ્હી સુધી 600 કિલોમીટર સુધી ફેલાયેલી ટેકરીઓ
ગુજરાતથી દિલ્હી સુધી, રાજસ્થાન અને હરિયાણામાંથી પસાર થતી અને ઉપખંડની સૌથી જૂની ફોલ્ડ પર્વત પ્રણાલી બનાવતી ટેકરીઓ લાંબા સમયથી ચાલતી પર્યાવરણીય અને કાનૂની ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. આ મુદ્દાના કેન્દ્રમાં એક સરળ છતાં ભાવનાત્મક પ્રશ્ન છે.
તાજેતરમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે અરવલ્લી ટેકરીઓને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રસ્તાવિત માનક વ્યાખ્યાને સ્વીકારી હતી. જ્યારે આ પગલું લાંબા સમયથી ચાલતા વિવાદોને ઉકેલવા માટે હતું, ત્યારે વ્યાખ્યાના મર્યાદિત ઇકોલોજીકલ પરિપ્રેક્ષ્યે પર્યાવરણીય સંરક્ષણ અને ટકાઉ વિકાસ વિશે નવી ચિંતાઓ ઉભી કરી છે.
અરવલ્લીઓ માટે આગળ શું છે?
કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે અરવલ્લી ક્ષેત્રમાં 100-મીટર સંરક્ષણ મર્યાદાને લગતી મૂંઝવણ દૂર કરી છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ સંરક્ષણ મર્યાદા ટેકરીના પાયાથી વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવશે, ટોચ પરથી નહીં. આ વિસ્તારમાં કોઈ ખોદકામ અથવા અન્ય પ્રવૃત્તિને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. આ પગલું સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશોનું પાલન કરીને લેવામાં આવ્યું છે, જેનો હેતુ અરવલ્લી ક્ષેત્રમાં ખાણકામ પર કડક અને સ્પષ્ટ નિયમો લાગુ કરવાનો છે.
ભૂપેન્દ્ર યાદવે સમજાવ્યું કે અરવલ્લી પ્રદેશ અંગેની કાનૂની પ્રક્રિયા નવી નથી. 1985 થી આ મુદ્દા પર અરજીઓ પેન્ડિંગ છે. આ અરજીઓનો મુખ્ય હેતુ અરવલ્લી પ્રદેશમાં ખાણકામ માટે કડક અને સ્પષ્ટ નિયમો સ્થાપિત કરવાનો હતો. સરકાર આને સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે.
મંત્રીએ એમ પણ જણાવ્યું કે સુપ્રીમ કોર્ટે ચારેય રાજ્યોને અરવલ્લી પર્વતમાળાની એક સમાન વ્યાખ્યા સ્થાપિત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. દરેક રાજ્યમાં નિયમોના અલગ અલગ અર્થઘટનને કારણે થતા ઉલ્લંઘનોને રોકવા માટે આ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ માટે, સરકારે સ્પષ્ટ અને વૈજ્ઞાનિક વ્યાખ્યા સ્થાપિત કરી છે.
વિવાદનું કારણ શું છે?
નવેમ્બરમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે અરવલ્લી પર્વતમાળાઓની સત્તાવાર ઓળખ અંગે કેન્દ્ર સરકારના પ્રસ્તાવ સાથે સંમતિ દર્શાવી હતી. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે નિયમનકારી હેતુઓ માટે, ફક્ત આસપાસની જમીનથી ઓછામાં ઓછી 100 મીટર ઉપર ઉંચી ટેકરીઓ અથવા એકબીજાની નજીક સ્થિત આવી ટેકરીઓના જૂથોને અરવલ્લી પર્વતમાળાનો ભાગ ગણવામાં આવશે.
કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને આ વિસ્તારનો કાળજીપૂર્વક નકશો બનાવવા અને તેના સંચાલન માટે સ્પષ્ટ યોજના તૈયાર કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ યોજનામાં ખાણકામ ક્યાં કરી શકાય અને તેનું નિયમન કેવી રીતે કરવું તે અંગેના નિયમોનો સમાવેશ થશે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય વિવિધ સરકારી રેકોર્ડ અને નકશાઓને કારણે થતી મૂંઝવણને દૂર કરવાનો છે, જેના કારણે ભૂતકાળમાં ઘણીવાર વિવાદો અને કોર્ટ કેસ થયા છે.
અરવલ્લી પર્વતમાળાનું મહત્વ
પર્યાવરણ નિષ્ણાતો માને છે કે અરવલ્લી પર્વતમાળાનું મહત્વ તેમની ઊંચાઈમાં નહીં, પરંતુ તેમના કાર્યમાં રહેલું છે. આ પર્વતમાળાઓ કુદરતી પાણી સંગ્રહ પ્રણાલી તરીકે કાર્ય કરે છે, જ્યાં તેમની ખડકાળ રચના વરસાદી પાણીને ધીમે ધીમે ભૂગર્ભમાં ભળવા અને જળભંડારોને ફરીથી ભરવા દે છે. આ જળભંડારો રાજસ્થાનના ઘણા શહેરો અને દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, ફરીદાબાદ અને અલવર જેવા મુખ્ય શહેરોમાં પાણી પૂરું પાડે છે.
અભ્યાસો એ પણ દર્શાવે છે કે મોટા પાયે ખાણકામ અને વનનાબૂદી આ પ્રક્રિયાને વિક્ષેપિત કરે છે, જેના કારણે લાંબા ગાળાના ભૂગર્ભજળનું નુકસાન થાય છે.
અરવલ્લી પર્વતમાળાઓ પૂર્વ ભારત તરફ થાર રણના ફેલાવાને ધીમું કરવામાં પણ મદદ કરે છે. વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે જો પર્વતમાળાને નુકસાન ચાલુ રહે છે, તો રણીકરણ વધી શકે છે, સાથે જ ભારત-ગંગાના મેદાનોમાં ધૂળના તોફાનો અને ભારે ગરમી પણ થઈ શકે છે.
