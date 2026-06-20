/ગુજરાતનો ગજબનો કિસ્સો: આત્માઓ પણ જમીન વેચવા બાયડની સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરીએ લાઈનમાં ઊભી રહે છે!

Aravalli District: ગુજરાતમાં ભૂમાફિયાઓ અને ભ્રષ્ટ તંત્રની મિલીભગતની પરાકાષ્ઠા જુઓ! ગુજરાતમાં જમીન હડપ કરનારા ભૂમાફિયાઓ કેટલા બેફામ બન્યા છે અને સરકારી તંત્ર કઈ હદે ભ્રષ્ટાચારમાં ડૂબેલું છે તેનો જીવતો-જાગતો પુરાવો અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ તાલુકાના વાસણીરેલ ગામની કરોડો રૂપિયાની કિંમતી જમીનના વ્યવહારમાં સામે આવ્યો છે. વાસણીરેલ ગામના મૂળ ખાતેદાર ખેડૂત, જેઓ આજથી ૫૩ વર્ષ પહેલાં સ્વર્ગવાસ પામ્યા હતા, તેમને ભૂમાફિયાઓએ સરકારી બાબુઓની સાંઠગાંઠથી કાગળ પર 'જીવતા' કરી, તેમના નામે ખોટા આઈડી ઊભા કરી કરોડોની જમીનની પાવર ઓફ એટર્ની પણ કરાવી લીધી હોવાનો સનસનાટીભર્યો પર્દાફાશ થયો છે.
વિધાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાનો આક્ષેપ.
અરવલ્લીના બાયડમાં કરોડો રૂપિયાની કિંમતી જમીન સગેવગે કરવા માટે નકલી દસ્તાવેજો બનાવવાનું એક ચોંકાવનારું કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવ્યું છે, જે અંગે વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. આક્ષેપ મુજબ, વર્ષ 1972માં (આશરે 53 વર્ષ પહેલાં) મૃત્યુ પામેલા ખેડૂત છગનભાઈ પટેલને વર્ષ 2025માં 'જીવતા' દર્શાવીને તેમના નામે ખોટી પાવર ઓફ એટર્ની, આધારકાર્ડ અને ઓળખપત્ર જેવા નકલી દસ્તાવેજો ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. આ સમગ્ર ખેલમાં ઠાકોર મોહતજી નામના વ્યક્તિના આધારકાર્ડનો ઉપયોગ કરી છગનભાઈને જીવિત દર્શાવાયા હોવાની ચર્ચા છે. દસ્તાવેજોમાં મોટો વિરોધાભાસ એ છે કે વ્યક્તિનું જન્મ વર્ષ 1971 દર્શાવ્યું છે, જ્યારે જમીનની માલિકી 1950થી બતાવાઈ છે.
કોઈપણ પ્રકારના વારસાઈ પેઢીનામા વગર બાયડ સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરીએ આ વેચાણ દસ્તાવેજ કેવી રીતે નોંધી આપ્યો, તે મુદ્દે સરકારી અધિકારીઓની મિલીભગત હોવાની ગંભીર આશંકા સેવાઈ રહી છે. હાલમાં આ કૌભાંડ અંતર્ગત નકલી ખેડૂત, ખરીદનાર અને સાક્ષીઓ સામે તાત્કાલિક FIR નોંધવાની તેમજ ચેક દ્વારા થયેલા તમામ નાણાકીય વ્યવહારોની ઊંડી તપાસ કરવાની માગ પ્રબળ બની છે.
મૂળ જમીન અને ખાતેદારની વિગતો
મૂળ ખાતેદાર ખેડૂત: છગનભાઈ જીવણભાઈ પટેલ.
સ્થાન: મોજે: વાસણીરેલ , તાલુકો: બાયડ, જિલ્લો: અરવલ્લી (જૂનો જિલ્લો: સાબરકાંઠા).
જમીન રેકોર્ડ (ગામ નમૂનો ૭ અને ૮-અ):
ઐતિહાસિક માલિકી: સરકારી મહેસૂલી રેકોર્ડ અનુસાર આ જમીન વર્ષ ૧૯૫૦ થી છગનભાઈ જીવણભાઈ પટેલના નામે ચાલે છે.
ઘટનાક્રમ અને વિરોધાભાસી સમયરેખા (Chronology)
કાનૂની પુરાવા અને ઓળખપત્રોની વિસંગતતાઓ
વ્યવહારના પક્ષકારો અને સાક્ષીઓ
જમીન ખરીદનાર (Beneficiary): દિનેશભાઈ નાથાભાઈ પટેલ, રહેવાસી: અમદાવાદ.
દસ્તાવેજના સાક્ષીઓ:
જગદીશસિંહ બાબુલાલ પરમાર (રહે. કાલસાર, તાલુકો: ઠાસરા).
ચેતનસિંહ પર્વતસિંહ સોલંકી (રહે. બીબીનીવાવા, તાલુકો: બાયડ).
(નોંધ: આ બંન્ને વાસણીરેલ ગામ સાથે કોઈ નાહવા-નિચોવવાનો સંબંધ નથી,સ્થાનિક રહેવાસી કે ખાતેદાર પણ નથી છતાં આત્માને ઓળખવા છેક કચેરી સુધી દોડી આવ્યા!)
નાણાકીય વ્યવહાર (અવેજની વિગતો)
બેંક અને બ્રાન્ચ: ધી કર્ણાવતી કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ, ઓઢવ રોડ બ્રાન્ચ, અમદાવાદ.
ખાતા નંબર: 124004001001764
(ખાતાધારક: દિનેશભાઈ નાથાભાઈ પટેલ).
ઇસ્યુ કરાયેલા ચેકો:
ચેક નંબર: 000084 - રકમ: ₹ ૫,૨૫,૦૦૦/-
ચેક નંબર: 000085 - રકમ: ₹ ૫,૨૫,૦૦૦/-
કુલ અવેજ રકમ: પાવર ઓફ એટર્ની અને દસ્તાવેજની વિગતો મુજબ કુલ ₹ ૨૦,૬૦,૦૦૦/- ના ચેકો રજૂ થયેલા છે.
સૌથી ગંભીર નાણાકીય સવાલ: આ તમામ ચેકો કઈ બેંકમાં વટાવવામાં આવ્યા? શું ભૂમાફિયાઓએ મૃત વ્યક્તિના નામે નકલી આઈડીના આધારે નવું બેંક ખાતું પણ ખોલાવી દીધું હતું? આ બાબત સીધી બેંકિંગ ફ્રોડ અને મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ગુનો બને છે.આ નાણાં કયા શંકાસ્પદ બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર થયા તે ફોરેન્સિક તપાસનો વિષય છે.
મારા અંદાજે સંભવીત "મોડસ ઓપરેન્ડી" (કૌભાંડ આચરવાની પદ્ધતિ)
સરકારી તંત્ર અને અધિકારીઓની શંકાસ્પદ ભૂમિકા
આ સ્તરનું આયોજિત મહાકૌભાંડ સરકારી કચેરીના અધિકારીઓની સીધી મિલીભગત વગર શક્ય જ નથી:
સરકાર અને વહીવટી તંત્રને સીધા પ્રશ્નો
૧. ૫૩ વર્ષ જૂના મરણના દાખલા સામે સિસ્ટમના અધિકારી કેમ ન બોલ્યા ?
મૂળ ખાતેદાર છગનભાઈ જીવણભાઈ પટેલનું અવસાન ૧૪/૦૧/૧૯૭૨ ના રોજ કપડવંજ ખાતે નોંધાયેલું છે. વર્ષ ૨૦૨૫ માં સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરી (બાયડ) ખાતે જ્યારે દસ્તાવેજ રજીસ્ટર (નં. BYD-1178/2025) થયો, ત્યારે કચેરીના કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર કે જવાબદાર અધિકારી દ્વારા આટલો મોટો વિરોધાભાસ કેમ પકડાયો નહીં ?
૨. જન્મ વર્ષ ૧૯૭૧ અને જમીનની માલિકી ૧૯૫૦ થી કઈ રીતે શક્ય ?
ભૂમાફિયાઓ એ રજૂ કરેલા નકલી આઈડી (આધાર કાર્ડ) માં કથિત છગનભાઈની જન્મતારીખ ૦૧/૦૧/૧૯૭૧ દર્શાવેલી છે. જ્યારે સરકારી રેકોર્ડ (૭/૧૨, ૮-અ) મુજબ આ જમીન વર્ષ ૧૯૭૦ થી છગનભાઈના નામે ચાલે છે. કોઈ વ્યક્તિ પોતાના જન્મના ૨૧ વર્ષ પહેલાંથી જમીનનો ખાતેદાર કઈ રીતે હોઈ શકે? આ ગંભીર સવાલ પર સબ રજિસ્ટ્રેશન વિભાગે કેમ આંખો મીંચી લીધી ?
૩. ૬૨ વર્ષના પૌત્રના દાદા દસ્તાવેજ વખતે ૫૪ વર્ષના કઈ રીતે હોય
મૂળ માલિકના સીધી લીટીના હયાત પ્રપૌત્ર રાજુભાઈની વર્તમાન ઉંમર ૬૨ વર્ષ છે. જ્યારે દસ્તાવેજમાં પાવર ઓફ એટર્ની લખી આપનાર 'દાદા'ની ઉંમર નવા આઈડી પ્રમાણે માત્ર ૫૪ વર્ષ થાય છે. કુદરત અને કાયદાના નિયમ વિરૂદ્ધ પૌત્ર કરતાં દાદા ૮ વર્ષ નાના કઈ રીતે હોઈ શકે?
૪. મૃત વ્યક્તિના નામે ઇસ્યુ થયેલા ૨૦ લાખ ૬૦ હજારના ચેક ક્યાં વટાવ્યા
ખરીદનાર દિનેશભાઈ નાથાભાઈ પટેલે ધી કર્ણાવતી કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ (ઓઢવ બ્રાન્ચ, અમદાવાદ) ના જે ચેકો આપ્યા છે, તે ૫૩ વર્ષ પહેલાં ગુજરી ગયેલા છગનભાઈના નામે ઇસ્યુ થયેલા છે. આ નાણાં કયા બોગસ કે ભૂતિયા બેંક ખાતામાં જમા કે ઉધાર થયા? શું બેંકિંગ ફ્રોડ માટે પણ નકલી ખાતું ખોલવામાં આવ્યું હતું?
૫. કાયદેસરના વારસદારો હયાત હોવા છતાં સીધો વેચાણ દસ્તાવેજ કેમ સ્વીકારાયો ?
છગનભાઈના બે પુત્રો વિઠ્ઠલભાઈ અને શંકરભાઈ હાલ હયાત નથી, પણ તેમના સંતાનો (સાચા વારસદારો) હયાત છે. મહેસૂલ વિભાગના નિયમ મુજબ વારસાઈ પેઢીનામું રેકોર્ડ પર લીધા વગર સીધો વેચાણ દસ્તાવેજ સબ-રજિસ્ટ્રારે કઈ કાયદાકીય સત્તા હેઠળ નોંધી દીધો?
સરકાર પાસે મજબૂત માંગણીઓ (Our Demands)
૧. તાત્કાલિક અસરથી ફોજદારી ગુનો (F.I.R.) દાખલ થાય:
જમીન ખરીદનાર દિનેશભાઈ નાથાભાઈ પટેલ, નકલી ખેડૂત બનનાર ઠાકોર મહોતજી વરસંગજી, આ કથિત મૃત આત્માના નકલી સાક્ષીઓ બનનાર જગદીશસિંહ બાબુલાલ પરમાર (ઠાસરા) અને ચેતનસિંહ પર્વતસિંહ સોલંકી (બાયડ) સહિત મુખ્ય કથિત સૂત્રધારો સામે છેતરપિંડી, નકલી દસ્તાવેજો બનાવવા (Forgery) અને ગુનાહિત કાવતરાની કડક કલમો હેઠળ તાત્કાલિક એફ.આઈ.આર. નોંધી જેલ ભેગા કરવામાં આવે.
૨. વિવાદિત જમીનનો દસ્તાવેજ તાત્કાલિક રદ (Cancel) કરવામાં આવે:
વાસણીરેલ ગામના ખાતા નંબર ૧૨૬, સરવે નંબર ૪૧ અને ૧૩૧૩ નો આ કથિત નકલી પાવર ઓફ એટર્ની તાત્કાલિક અસરથી રદબાતલ જાહેર કરી, મહેસૂલી રેકોર્ડમાં સાચા વારસદારોના નામ ચડાવવા માટે સ્પેયલ ઓર્ડર કરવામાં આવે.
૩. મિલીભગત ધરાવતા સરકારી અધિકારીઓ સામે કડક પગલાં:
આટલી મોટી બેદરકારી અથવા મિલીભગત દાખવનાર બાયડના તત્કાલીન સબ-રજિસ્ટ્રાર, દસ્તાવેજ નોટરાઈઝ્ડ કરનાર નોટરી કમિશનર અને સ્ટેમ્પ વેન્ડરના લાયસન્સ તાત્કાલિક રદ કરી તેમની સામે પણ ખાતાકીય અને કાનૂની તપાસ શરૂ કરીને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે.
૪. સમગ્ર પંથકના ૩૦ શંકાસ્પદ કેસોની ઉચ્ચ સ્તરીય SIT તપાસ:
સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ મુખ્ય સૂત્રધારે આ વિસ્તારમાં આ જ મોડસ ઓપરેન્ડીથી આશરે ૩૦ જેટલા બોગસ ખેડૂતો ઊભા કરી કરોડોની જમીનો પચાવી પાડી છે. આથી સરકાર આ સમગ્ર કૌભાંડની તપાસ માટે SIT (Special Investigation Team) ની રચના કરે અને છેલ્લા ૩ વર્ષમાં થયેલા આવા તમામ શંકાસ્પદ દસ્તાવેજો રી-ઓપન કરી તપાસ કરે.