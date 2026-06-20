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ગુજરાતનો ગજબનો કિસ્સો: આત્માઓ પણ જમીન વેચવા બાયડની સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરીએ લાઈનમાં ઊભી રહે છે!

Aravalli District: ગુજરાતના અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ તાલુકાના વાસણીરેલ ગામમાં એક એવો અલૌકિક અને  ચમત્કાર થયો છે, જે સાંભળીને ન્યૂટન, આઈન્સ્ટાઈન અને દુનિયાભરના વૈજ્ઞાનિકો નવેસરથી સંશોધન કરવા બેસી જશે. કદાચ ભારત અને વિશ્વના ઇતિહાસમાં આ પહેલો એવો કિસ્સો હશે જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ મરી ગયાના ૫૩ વર્ષ પછી સ્વર્ગમાંથી સ્પેશિયલ રજા લઈને બાયડની સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરીએ પાવર ઓફ એટર્ની કરવા આવી હોય!

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 20, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:24 PM IST
ગુજરાતનો ગજબનો કિસ્સો: આત્માઓ પણ જમીન વેચવા બાયડની સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરીએ લાઈનમાં ઊભી રહે છે!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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