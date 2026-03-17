બોર્ડની પરીક્ષા આપી બહાર આવેલા વિદ્યાર્થી પર હુમલો : અમદાવાદ-સુરત બાદ ગુજરાતની ત્રીજી ઘટના
Students Group Attack On Board Student : અમદાવાદ, સુરત બાદ હવે વાવ થરાદમાં બાળકોના હાથમાં હથિયાર જોવા મળ્યા. વાવ થરાદની દિયોદરની સોની સ્કૂલ બહાર બોર્ડના વિદ્યાર્થી પર હુમલો કરાયાની ઘટના બની. બોર્ડની પરીક્ષાથી બહાર આવેલા વિદ્યાર્થી પર અન્ય વિદ્યાર્થીઓએ છરીથી હુમલો કર્યો હતો. ત્યારે શાળામાં વધતી આ ઘટનાઓ સમાજને ચિંતામાં મૂકી રહી છે
- ગુજરાતનું ભવિષ્ય કંઈ દિશામાં જઈ રહ્યું છે?
- શાળાના વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે મારામારી અને હુમલાની ઘટના સતત વધી
- સમાજે હવે ચિંતા અને મંથન કરવાની જરૂર છે
Vav Tharad News : રાજ્યમાં વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે મારામારી અને હુમલાની ઘટનાઓ સતત વધી રહી છે. ગઈકાલે સુરત અને અમદાવાદ બાદ આજે સતત બીજા દિવસે વિદ્યાર્થી પર જીવલેણ હુમલો થયો છે. વાવ-થરાદમાં બોર્ડના વિદ્યાર્થી પર હિંસક હુમલો કરાયાની ઘટના બની છે. દિયોદરના સોની ગામની હાઈસ્કૂલ બહાર બોર્ડનું પેપર આપીને સ્કૂલ બહાર ઉભેલા વિદ્યાર્થી પર બે યુવકોએ છરીથી હિંસક હુમલો કર્યો હતો.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, વાવ-થરાદમાં ડીસાના નેસડા ગામના વિદ્યાર્થી ઉપર છરી વડે હુમલાના વીડિયો સામે આવ્યો છે. દિયોદરના સોની ગામની હાઈસ્કૂલમાં ગઈકાલે બોર્ડની પરીક્ષાનું પેપર આપી સ્કૂલની બહાર ઉભેલા વિદ્યાર્થી પર બે યુવકોએ છરી વડે હિંસક હુમલો કર્યો હતો. અંગત અદાવતમાં હુમલો કરાયાનું હાલ પ્રાથમિક તપાસમાં અનુમાન છે.
હુમલામાં મહેશ ચૌધરી નામનો 18 વર્ષીય યુવક ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો છે. લોહીલુહાણ હાલતમાં યુવકને સારવાર હેઠળ ખસેડાયો છે. ઈજાગ્રસ્ત યુવકે નેસડા ગામના હુમલા ખોર વિષ્ણુ પરમાર અને રાહુલ રાઠોડ સામે દિયોદર પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. દિયોદર પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ઉલ્લેખની છે કે, અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલની બહાર શાળાના વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે મારામારીની ઘટના બની હતી. જેના બાદ એક વિદ્યાર્થી પર હુમલો કરાયો હતો. તેના બાદ ગઈકાલે સુરતની એક ગેલેક્સી આર્મી સ્કૂલમાં ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થઈઓનું એન્યુઅલ ફકશન હતું. જેમાં સ્કૂલમાં નાચવા બાબતે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે વિવાદ થયો હતો. વિવાદને લઈ ચાર વિદ્યાર્થીઓએ મળીને ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થી પર ચપ્પુ વડે હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટના હજી તાજી જ છે ત્યાં આજે વાવ થરાદના વિદ્યાર્થી પર હુમલો કરાયો છે. ગુજરાતમાં આ ઘટનાઓ સતત વધી રહી છે, અને સમાજ માટે ચિંતા પણ જગાવી રહી છે.
