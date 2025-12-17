Prev
અમદાવાદ-ગાંધીનગરની શાળાઓમાં સર્ચ ઓપરેશન પૂર્ણ, આવતીકાલથી સ્કૂલો રાબેતા મુજબ શરૂ થશે!

Ahmdabad School: અમદાવાદ અને ગાંધીનગરની શાળાઓમાં બોમ્બ હોવાના મેઈલ મામલે મહત્વના સમાચાર. અમદાવાદ-ગાંધીનગરની શાળાઓમાં સર્ચ ઓપરેશન પૂર્ણ. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરની કુલ 19 શાળાઓને મળેલા ધમકીભર્યા મેઈલ બાદ તંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસ પૂર્ણ. આવતીકાલે તમામ શાળાઓ રાબેતા મુજબ ચાલુ. પોલીસ અને બોમ્બ સ્ક્વોડ દ્વારા તમામ 19 શાળાઓમાં સઘન ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું 

Ahmdabad School: છેલ્લા 24 કલાકથી અમદાવાદ અને ગાંધીનગરની શાળાઓમાં બોમ્બ હોવાના ધમકીભર્યા ઈમેઈલને કારણે સર્જાયેલો ફફડાટ હવે શાંત પડ્યો છે. પોલીસ અને બોમ્બ સ્ક્વોડ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલું સઘન સર્ચ ઓપરેશન પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને રાહતની વાત એ છે કે તપાસ દરમિયાન કોઈ પણ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી આવી નથી.

તપાસમાં શું બહાર આવ્યું?
ગઈકાલે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરની કુલ 19 પ્રતિષ્ઠિત શાળાઓને અજાણ્યા સ્ત્રોત દ્વારા બોમ્બ હોવાના ધમકીભર્યા મેઈલ મળ્યા હતા. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું. પોલીસ કાફલો, ડોગ સ્ક્વોડ અને બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ (BDS) દ્વારા તમામ 19 શાળાઓમાં ખૂણેખૂણાની તપાસ કરવામાં આવી હતી.

તપાસના અંતે પોલીસ તંત્રએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે કોઈ પણ શાળામાંથી કોઈ વિસ્ફોટક કે સંદિગ્ધ વસ્તુ મળી નથી. આ મેઈલ માત્ર અફવા અને ડર ફેલાવવાના હેતુથી કરવામાં આવ્યા હોવાનું પ્રાથમિક તારણ છે. આવતીકાલે તમામ શાળાઓ રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે, જેથી વાલીઓએ ગભરાવાની જરૂર નથી. તમને જણાવી દઈએ કે શહેરની નીચે મુજબની મુખ્ય શાળાઓમાં સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

ધમકીભર્યા મેઈલ મેળવનાર શાળાઓની યાદી

1. મહાત્મા ગાંધી સ્કૂલ, મીઠાખળી
2. જે.જી. ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ, સોલા
3. સત્વ વિકાસ સ્કૂલ, સિંધુભવન
4. પ્રકાશ સ્કૂલ, બોડકદેવ
5. માઉન્ટ કાર્મેલ સ્કૂલ, આશ્રમ રોડ
6. મહારાજા અગ્રસેન સ્કૂલ
7. ઝાયડ્સ સ્કૂલ
8. D.A.V. સ્કૂલ
9. ઉદગમ સ્કૂલ
10. ઝેબર સ્કૂલ
11. નિર્માણ સ્કૂલ
12. D.P.S. સ્કૂલ
13. તુલીપ સ્કૂલ
14. G.I.I.S. સ્કૂલ
15. ડીવાઈન સ્કૂલ
16. જેમ્સ એન્ડ જેનેસીસ
17. આવિષ્કાર સ્કૂલ
18. ઝાયડ્સ સ્કૂલ, ગોધાવી
19. અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલને મળી હતી ધમકી

તંત્રની અપીલ
પોલીસ વિભાગ દ્વારા નાગરિકો અને વાલીઓને અપીલ કરવામાં આવી છે કે સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરવો. સાયબર ક્રાઈમ વિભાગ હવે આ મેઈલ ક્યાંથી આવ્યા અને તેની પાછળ કોનો હાથ છે તેની ઊંડી તપાસ કરી રહ્યું છે. શાળાઓમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે અને વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ કાર્યમાં કોઈ ખલેલ ન પહોંચે તે માટે તંત્ર સજ્જ છે.
 

