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મહેસાણાના કડીમાં ચોંકાવનારી ઘટના; ચોરીનો ઠપકો આપવો મોંઘો પડ્યો, સિક્યુરિટી ડાયરેક્ટર પર કુહાડી-છરાથી હુમલો કરી પતાવી દીધો!

Mehsana News: મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકામાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. નંદાસણ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવતા રાજપુર ગામની સીમમાં એક સિક્યુરિટી એજન્સીના ડાયરેક્ટરની ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી છે. અગાઉની અદાવત રાખીને ફિલ્મી ઢબે કારને ટક્કર મારીને કરપીણ હત્યા કરાઈ છે. તો ચાલો જોઈએ આ ગુના પાછળનું શું છે કારણ અને કોણે આપ્યો આ ઘટનાને અંજામ?

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 07, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:42 AM IST
મહેસાણાના કડીમાં ચોંકાવનારી ઘટના; ચોરીનો ઠપકો આપવો મોંઘો પડ્યો, સિક્યુરિટી ડાયરેક્ટર પર કુહાડી-છરાથી હુમલો કરી પતાવી દીધો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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