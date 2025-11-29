જે.પી. નડ્ડાના ચાલુ કાર્યક્રમમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ ઢળી પડ્યો, સતત ઉભા રહેવાને કારણે બની આ ઘટના

Prev
Vadodara News ; ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષના વડોદરાની સરદાર સભામાં દરમિયાન બની ઘટના. જે.પી. નડ્ડાની સ્પીચ દરમિયાન સિક્યોરિટી ગાર્ડ ઢળી પડ્યો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 29, 2025, 03:34 PM IST

Vadodara News ; ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે. પી. નડ્ડાની સ્પીચ દરમિયાન તેમનો સિક્યોરિટી ગાર્ડ ઢળી પડ્યો હતો. વડોદરામાં ચાલુ સભામાં બેહોસ થયેલા સિક્યોરિટી ગાર્ડને સારવાર માટે સભામાંથી લઈ જવાયો હતો. સતત ઉભા રહેવાના કારણે સિક્યોરિટી ગાર્ડ ઢળી હોવાનું સામે આવ્યું છે. 

ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રી જે.પી નડ્ડા આજે વડોદરા ખાતે સરદાર@ 150 યુનિટી માર્ચ અંતર્ગત આયોજિત 'સરદાર ગાથા' કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કેન્દ્રીય મંત્રી અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે પી નડ્ડા અટલાદરા ખાતે ગ્રામ સભા સ્થળે પહોચ્યા હતા. કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલ, મનસુખ માંડવિયા પણ સાથે ઉપસ્થિત હતા. તો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો સભામાં જોડાયા હતા. 

સુરક્ષામાં તૈનાત એક સિક્યોરિટી ગાર્ડ અચાનક ઢળી પડ્યો
વડોદરામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે. પી. નડ્ડાની સ્પીચ ચાલી રહી હતી તે દરમિયાન સુરક્ષામાં તૈનાત એક સિક્યોરિટી ગાર્ડ અચાનક ઢળી પડ્યો હતો. માહિતી મુજબ, લાંબા સમય સુધી સતત ઊભા રહેવાના કારણે તેમને થાક કે અન્ય શારીરિક તકલીફ થઈ હતી. તુરંત જ તેમને અન્ય સુરક્ષાકર્મીઓ દ્વારા સારવાર માટે સભા સ્થળ પરથી લઈ જવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાને કારણે સભા સ્થળ પર થોડી ક્ષણ માટે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.

આ પ્રસંગે જે પી નડ્ડાએ કહ્યું હતું કે, યુનિટી માર્ચમાં જોડાવવાનું મને સૌભાગ્ય મળ્યું છે. સરદાર પટેલની વાત કરીએ ત્યારે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે તેઓ રાષ્ટ્રીય હીરો છે, રાષ્ટ્ર પુરુષ છે. એક ભારત બનાવવાનું કામ સરદાર પટેલે કર્યું. સરદાર પટેલ અમદાવાદના પ્રતિષ્ઠિત વકીલ હતા. લંડનમાં એમને અભ્યાસ કર્યો હતો. ગાંધીજીના આહ્વાન પર સરદાર પટેલે વ્યક્તિગત જીવનને છોડીને રાષ્ટ્ર જીવન શરૂ કર્યું. સરદાર પટેલે ખેડા આંદોલન કર્યું. બારડોલીના ખેડૂતો માટે પણ આંદોલન કર્યું. બ્રિટિશરોને માત મળી અને સરદાર પટેલ ખેડૂતોના નેતા બન્યા. વલ્લભભાઈ પટેલ આ બે આંદોલન બાદ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ તરીકે પ્રખ્યાત બન્યા. 

