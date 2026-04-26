હોમGujaratસત્તાની સેમીફાઈનલ પુરી, હવે 28મીએ ખુલશે 2027નું ભવિષ્ય! ઐતિહાસિક પ્રદર્શન દોહરાશે કે લાગશે બ્રેક? જાણો

સત્તાની સેમીફાઈનલ પુરી, હવે 28મીએ ખુલશે 2027નું ભવિષ્ય! ઐતિહાસિક પ્રદર્શન દોહરાશે કે લાગશે બ્રેક? જાણો

Gujarat Local Body Election 2026: ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું મતદાન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. હવે સૌની નજર 28 તારીખે આવનારા પરિણામો પર છે. આ પરિણામ માત્ર સ્થાનિક સત્તા નક્કી નહીં કરે, પણ 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ગુજરાતનો રાજકીય મૂડ પણ બતાવશે. ભાજપ દબદબો જાળવશે કે વિપક્ષ કરશે વાપસી. ચાલો જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 26, 2026, 08:18 PM IST
  • સારો દેખાવ 2027 પહેલા વધારશે ઉત્સાહ
    ભાજપ ફરી સર્જશે નવો રેકોર્ડ સર્જવા છે સજ્જ?
    EVM ખુલશે ત્યારે ફક્ત ઉમેદવારોના નહીં, પણ પક્ષોના દાવા ખુલશે

સત્તાની સેમીફાઈનલ પુરી, હવે 28મીએ ખુલશે 2027નું ભવિષ્ય! ઐતિહાસિક પ્રદર્શન દોહરાશે કે લાગશે બ્રેક? જાણો

Gujarat Local Body Election 2026: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું મતદાન પૂર્ણ થઈ ગયું હવે નજર 28 એપ્રિલના પરિણામ પર ટકેલી છે. કારણ કે આ પરિણામ માત્ર નગરપાલિકા, તાલુકા પંચાયત કે જિલ્લા પંચાયતની સત્તા નક્કી નહીં કરે, પણ 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ગુજરાતનો રાજકીય મિજાજ નક્કી કરશે. ગુજરાતની રાજનીતિમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી હંમેશા ખૂબ મહત્વની માનવામાં આવે છે. કારણ કે અહીંથી જ ગામડાંથી શહેર સુધીનો જનમત સમજાય છે. કઈ પાર્ટીનું સંગઠન મજબૂત છે? કયા પક્ષ પાસે ગ્રાઉન્ડ લેવલનો કેડર સક્રિય છે? અને કયા મુદ્દાઓ મતદારોને અસર કરે છે? તેનો સીધો અંદાજ આવી ચૂંટણીમાં મળી જાય છે.

  • 2027ની સત્તાની સેમિફાઈનલ
  • સ્થાનિક સ્વરાજ્યનું મતદાન પૂર્ણ
  • હવે સૌની નજર પરિણામ પર 
  • કઈ પાર્ટીનું સંગઠન મજબૂત છે?
  • કયા પક્ષ પાસે ગ્રાઉન્ડ લેવલનો કેડર સક્રિય છે?
  • કયા મુદ્દાઓ મતદારોને અસર કરે છે?

ગત ચૂંટણીમાં ભાજપનું ઐતિહાસિક પ્રદર્શન
ગત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપે ઐતિહાસિક પ્રદર્શન કર્યું હતું. કોંગ્રેસ સહિત અન્ય તમામ વિપક્ષી પક્ષોના સુપડા સાફ કરી દીધા હતા અને મોટાભાગની સંસ્થાઓમાં ભગવો લહેરાવ્યો હતો. તે જીતે ભાજપને 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મોટું મોમેન્ટમ આપ્યું હતું.

મતદાન પહેલા જ 730 બેઠકો બિનહરીફ
આ વખતે પણ મતદાન પહેલા જ ભાજપે અંદાજે 730 બેઠકો બિનહરીફ જીતી લીધી છે. સાથે સાથે 8 નગરપાલિકાઓ પર સીધી સત્તા મેળવી લીધી છે. એટલે ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપે રાજકીય રીતે મોટો સંદેશો આપી દીધો છે કે, સંગઠન હજુ પણ મજબૂત છે અને વિરોધીઓ સામે લીડમાં છે.

માત્ર જીત-હારની નથી આ ચૂંટણી
પરંતુ આ ચૂંટણી માત્ર જીત-હારની નથી. આ ચૂંટણીમાં અનેક સંકેતો છુપાયેલા છે. જો ભાજપ ફરી એકવાર દબદબો જાળવી રાખે છે. તો 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા આત્મવિશ્વાસ વધશે. સરકાર અને સંગઠન બંને વધુ આક્રમક મૂડમાં આવશે. જો ભાજપને ક્યાંક નુકસાન થાય છે અથવા બેઠકોમાં ઘટાડો જોવા મળે છે. તો એ પાર્ટી માટે ચેતવણી ગણાશે અને સ્થાનિક સ્તરે અસંતોષના સંકેત માનવામાં આવશે.

વિપક્ષ માટે આ ચૂંટણી વધુ મહત્વની છે. કારણ કે કોંગ્રેસ અને અન્ય પક્ષો માટે આ ચૂંટણી પુનર્જીવિત થવાની તક છે. જો સારો દેખાવ કરે છે તો 2027 પહેલા નવો ઉત્સાહ મળશે અને જો નિષ્ફળ જાય છે તો આગળની લડાઈ વધુ મુશ્કેલ બની શકે છે. આ ચૂંટણીમાં સ્થાનિક મુદ્દાઓ પણ મુખ્ય રહ્યા છે. જેમાં પાણી, રસ્તા, ગટર, પ્રોપર્ટી ટેક્સ, રોજગાર, શહેરોની સુવિધાઓ અને ગ્રામ્ય વિકાસ જેવા પ્રશ્નો પર મતદારો શું નિર્ણય આપે છે. તે પણ પરિણામમાં દેખાશે. હવે 28 તારીખે જ્યારે EVM ખુલશે ત્યારે ફક્ત ઉમેદવારોના નહીં. પણ પક્ષોના દાવા પણ ખુલશે. કોણ આગળ, કોણ પાછળ અને કોને મળશે 2027 પહેલા રાજકીય મોમેન્ટમ?

કોને મળશે 2027 પહેલા રાજકીય મોમેન્ટમ?
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. હવે ગુજરાત રાહ જોઈ રહ્યું છે સત્તાની સેમિફાઈનલના પરિણામોની કારણ કે અહીંથી જ શરૂ થશે 2027ની મહાફાઈનલની રાજકીય ગણિત.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

