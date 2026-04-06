પાટીલનો ‘બેન્ચમાર્ક’ અને હર્ષ-જગદીશનો ‘રોડમેપ’: પદ મળ્યું, પાવર મળ્યો, હવે પર્ફોમન્સ બતાવવાનો વારો!

ગુજરાતી ન્યૂઝ Gujarat

Gujarat Local Body Election 2026 : મોટું પદ મળ્યા બાદ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને હર્ષ સંઘવીની આ પહેલી પરીક્ષા કસોટી છે. જો આ પાર પડી તો પક્ષમાંથી શિરપાવ મળશે, પરંતું જો આ ચૂંટણીમાં સહેજ પણ ચૂંક રહી ગઈ તો શું થશે? હાલ આ બંને નેતાઓ પર ગત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં રૂપાણી-પાટીલની જેમ પરર્ફોન્સ ન આપી શક્યા તો શું થશે તે તો સમય જ બતાવશે.
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 06, 2026, 03:31 PM IST
  • રુપાણી, પાટીલ અને દાદાએ ગત છ વર્ષમાં આવેલી ચૂંટણીઓમાં પોતાનું બેસ્ટ પર્ફોમન્સ આપીને જીત અપાવી
  • ત્યારે હવે વારો હર્ષ સંઘવી અને જગદીશ વિશ્વકર્માનો છે, શું સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં બંનેનો જાદુ ચાલશે ખરો

sthanik swarajya election in gujarat : ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જાહેર થઈ ચૂકી છે. ગત ચૂંટણીમાં ભાજપનો ભગવો છવાઈ ગયો હતો અને કોંગ્રેસ અને આપનાં સૂપડાં સાફ થઈ ગયા હતા. આ વર્ષે આપની સ્થિતિ થોડી મજબૂત લાગી રહી છે અને કોંગ્રેસ ચમત્કાર કરવાના મૂડમાં છે. જેથી આ ચૂંટણી એ સરકાર અને સંગઠન બંને માટે અગ્નિ પરીક્ષા સમાન બનશે. સૌથી મોટું દબાણ અને હર્ષ સંઘવી અને જગદીશ વિશ્વકર્મા પર છે. બંનેએ મોટી જવાબદારી મેળવ્યા બાદ આ પહેલી પરીક્ષા અને ફાઈનલ પહેલાંની સેમિફાઈનલ પણ છે. 

2027ની સરકારનું ભવિષ્ય નક્કી કરશે સ્થાનિક ચૂંટણી
ગુજરાતમાં 4.19 કરોડ મતદારો 26મી એપ્રિલે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી એક એવો નિર્ણય લેશે એ આગામી 2027ની સરકારનું ભવિષ્ય નક્કી કરશે. પહેલાંની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ કરતાં આ ચૂંટણી થોડી અલગ એટલા માટે પણ છે કે અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, જામનગર અને ભાવનગર ઉપરાંત નવી બનેવી 9 નવી મહાનગરપાલિકાઓમાં પહેલીવાર ચૂંટણી છે. રાજ્યમાં 15 મહાનગરપાલિકાઓ હોવાથી શહેરી બેઠકોનો પ્રભાવ સ્પષ્ટ જોવા મળશે. ઓબીસી અનામતને કારણે અનેક જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતોનું સીમાંકન પણ બદલાયું છે. જેને કારણે 7,253 વોર્ડમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા હાથ ધરાવાની છે. 

2021 માં રૂપાણી-પાટીલની જોડી હતી 
9993 બેઠક અને પેટા ચૂંટણીની 13 બેઠકો ગણીએ તો કુલ 10,005 બેઠકો માટે મતદાન યોજાવાનું છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સૌથી મોટી ચૂંટણીઓની વાત કરીએ તો, વર્ષ 2021 ની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી વિજય રૂપાણી અને સીઆર પાટીલની આગેવાનીમાં યોજાઈ હતી. જેમાં ભાજપે ઝળહળતી સફળતા મેળવી હતી. એ સમયે ભાજપના માઈક્રો મેનેજમેન્ટે મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી. ભાજપે 6 માંથી 6 મહાનગરપાલિકા, 31 જિલ્લા પંચાયત, 231 તાલુકા પંચાયતમાંથી 196 તાલુકા પંચાયત અને 81 નગરપાલિકમાંથી 74 નગરપાલિકામાં જીત મેળવી હતી. કોંગ્રેસે 18 તાલુકા પંચાયત અને 1 નગરપાલિકા પર જીત મેળવી હતી. એ સમયે આમ આદમી પાર્ટીના ઓછા દબદબા વચ્ચે સુરતમાં આપે 27 બેઠકો જીતને વિપક્ષનું પદ મેળવ્યું હતું. 

સ્થિતિ અલગ, સુકાની પણ અલગ
આ સમયે સ્થિતિ અલગ છે અને સુકાની પણ અલગ છે.  મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની ટીમ અને સંગઠનમાં ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની ટીમ માટે અગ્નિ પરીક્ષા સમાન બનશે. ભાજપનો ભવ્ય વિજય થશે તે નિશ્ચિત છે. જોકે ગત ચુંટણી કરતા કેવા પરિણામ આવે છે તેની પર સૌની નજર રહેશે. આ ફાઈનલ પહેલાની સેમિફાઈનલ હોવાથી ગુજરાત પર સૌથી મોટો જુગાડ છે. હર્ષ સંઘવી અને જગદીશ વિશ્વકર્મા પર પર્ફોમન્સનું દબાણ છે. બંનેને મોટા પદ મળ્યા બાદ પહેલીવાર ચૂંટણી છે. હાલમાં જવાબદારીઓ વધી છે અને બંને પર હાઈકમાન્ડનો ભરોસો છે. પાટીલ અને ભૂપેન્દ્ર પટેલ એ ભરોસા પર ખરા ઉતર્યા છે. હવે આમનો વારો છે.

ટિકિટની જાહેરાત બાદ નારાજગીનું ડેમેજ કન્ટ્રોલ 
ગુજરાતની રાજનીતિનો આ રોડ મેપ 2027 વિધાનસભા સુધી જાય છે. ઉમેદવારોની પસંદગીના ધારા ધોરણ જુના જ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. જીત નિશ્ચિત હોવાના કારણે ભાજપમાં ટિકિટ માંગનારાઓની સંખ્યા વધે તે સ્વાભાવિક છે. ટિકિટની જાહેરાત પછી અસંતોષ કે નારાજગી પક્ષ વિરોધી ન બને તે જોવાની જવાબદારી ચૂંટણીનું પ્રથમ ચલણ બનશે.  

ચૂંટણીનું બીજું ચરણ સ્થાનિક પ્રજાજનોના લાંબા સમયથી પડતર રહેલા પ્રશ્નો એકાએક સામે આવશે. ચૂંટણીનો સમયગાળો ઓછો હોવાના કારણે લાંબા સમયની માંગણીઓ એક સાથે સામે આવતા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન રાજકીય વાતાવરણ બગડશે. જ્યારે ત્રીજું ચરણ પ્રજા અને પક્ષના આંતરિક અસંતોષને ઠારવાનું બનશે. 

ચોથા ચરણમાં સૌથી વધુ મતદાન પોતાની તરફેણમાં થાય તે બની રહેશે. પાંચમું ચરણ જે જગ્યાએ પણ સત્તા મેળવવા ઓછી બેઠકો આવી છે ત્યાં તોડજોડની રાજનીતિ કરવી પડશે. આ તમામ ચરણોમાં સરકાર અને સંગઠનની આ વખતે અગ્નિ પરીક્ષા થશે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

