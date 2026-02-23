શબ્દોના ઘડવૈયા શાંત થયા : ગુજરાતના 'સવાયા ગુજરાતી' પત્રકાર આર. કે. મિશ્રાની ચિરવિદાય
RK Misra: આજે ગુજરાતે શબ્દોનો જાદુગર ગુમાવ્યો, દેશના જાણીતા અને વરિષ્ઠ પત્રકાર આર.કે. મિશ્રાનું નિધન થતાં પત્રકારત્વ જગતમાં શોકની લહેર છવાઈ ગઈ છે. આજે વહેલી સવારે જ અમદાવાદ સ્થિત ઘરે એમનું નિધન થયું છે. જેમ્સ બોન્ડ પર પહેલો લેખ લખનારથી લઈને કાશ્મીરના આતંકવાદને કવર કરનાર 'વર્ડસ્મિથ' મિશ્રાજીની અવિસ્મરણીય સફર હતી. ગુજરાત પત્રકારત્વના 'શબ્દોના જાદુગર' અને ધાકડ પત્રકાર આર. કે. મિશ્રાની જિંદગી પણ કોઈ ફિલ્મી પટકથાથી અલગ નહોતી...
- દેશના જાણીતા અને વરિષ્ઠ પત્રકાર આર.કે. મિશ્રાનું નિધન થયું છે, જેનાથી પત્રકારત્વ જગતમાં શોકની લહેર છવાઈ ગઈ છે.
- શબ્દોના જાદુગર: તેમને પત્રકારત્વમાં 'શબ્દોના જાદુગર' તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા, તેમની લખવાની શૈલી અનોખી હતી.
- ગર્વથી પોતાને એક 'વર્ડસ્મિથ' (Wordsmith) એટલે કે શબ્દોના ઘડવૈયા કહેવાનું પસંદ કરતા હતા.
- દાયકાઓ સુધી પત્રકારત્વના ક્ષેત્રમાં સેવા આપી હતી અને અનેક મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓનું સચોટ રિપોર્ટિંગ કર્યું હતું.
RIP R K MISRA : ગુજરાતના પત્રકારત્વ જગતમાં આજે એક યુગનો અંત આવ્યો છે. પાંચ દાયકાથી વધુ સમય સુધી પોતાની કલમથી સત્તાના ગલિયારાઓમાં પડઘા પાડનાર અને ક્ષેત્ર પર જઈને પત્રકારત્વની ખરી વ્યાખ્યા લખનાર વરિષ્ઠ પત્રકાર આર. કે. મિશ્રા (મિશ્રાજી) એ આજે સવારે અંતિમ શ્વાસ લીધા છે. ગુજરાતને છેલ્લા 6 દાયકાથી જેમને કર્મભૂમી બનાવી હતી એ ધાકડ પત્રકાર આર. કે મિશ્રાજીનું આજે સવારે નિધન થઈ ગયું. કેટલાક વર્ષોથી એ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરથી પીડાઈ રહ્યાં હતાં. આ પહેલાં પણ તેઓ હોસ્પિટલમાં રહ્યાં હતા અને સાજા થઈને ઘરે આવ્યા હતા. જોકે, નવેમ્બર 2025માં એમની સ્થિતિ વધારે ખરાબ થઈ ગઈ જ્યારે તેઓ ઘરમાં પડી ગયા. ત્યારબાદ ઘર અને હોસ્પિટલ સતત ચાલતું જ રહ્યું. એમની યાદદાશ્ત પણ ધીરેધીરે ઓછી થતી ગઈ...થોડા દિવસો પહેલાં જ ડોક્ટરોએ પણ કહી દીધું હતું કે હવે તેમને ઘરે લઈ જાઓ હવે દવા કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. ડોક્ટરોએ દવા પણ બંધ કરી દીધી હતી.
આ જ સ્થિતિમાં મિશ્રાજીનો 76મો જન્મદિવસ પણ 5 ફેબ્રુઆરીના રોજ ગયો, ના એમને સમયની ખબર પડતી હતી કે ના દર્દની, એમના મગજમાં કોઈ પણ પ્રકારની લહેર જ પેદા થતી ન હતી. કેન્સરની સારવાર સમયે એમના મગજનો આ હિસ્સો પણ તેઓ ગુમાવી ચૂક્યા હતા. અસાધ્ય બિમારીનો ભોગ બનેલા મિશ્રાજીનો સ્વભાવ જિંદગીના છેલ્લા વર્ષોમાં પણ બદલાયો ન હતો. તેઓ ગીરના સિંહથી લઈને કાઠિયાવાડની સટ્ટાબાજી અને ખાલિસ્તાની ઉગ્રવાદીઓથી લઈને ગુજરાતના નેતાઓ, અધિકારીઓ અને પત્રકારોના અનેક કિસ્સાઓ મિત્રોને સંભળાવતા હતા.
નવા આવતા પત્રકારોને તેઓ હંમેશા માર્ગદર્શન આપતા
તેઓ માત્ર રિપોર્ટર નહીં પણ પત્રકારત્વના વિદ્યાર્થીઓ માટે એક ચાલતી-ફરતી સંસ્થા હતા. એક વરિષ્ઠ પત્રકાર હોવા છતાં મિશ્રાજીમાં ક્યારેય અહંકાર જોવા મળ્યો નથી. નવા આવતા પત્રકારોને તેઓ હંમેશા માર્ગદર્શન આપતા. "તથ્યો સાથે ક્યારેય સમાધાન ન કરવું" - આ તેમનો જીવનમંત્ર હતો. મિશ્રાજીની મૂંછો એમનો ટ્રેડ માર્ક હતી. જે તમને જનરલ નાથુસિંહની યાદ અપાવી શકે છે. મિશ્રાજીની રહેણી કરણી એ એક સૈનિક જેવી હતી. ફૌજને લઈને એમના મનમાં ખાસ્સી શ્રદ્ધા હતી. જેઓની ફૌજમાં નોકરી પણ લાગી હતી પણ દાદીએ ના પાડતાં તેઓ જોઈન કરી શક્યા ન હતા.
આર. કે. મિશ્રાજી મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના હતા. ઉત્તર પ્રદેશના એ ઐતિહાસિક ગામથી તેમનો સંબંધ હતો. ગામનું નામ હતું બદરખા, જે દેશ દુનિયામાં ભારતીય સ્વતંત્રતા સંગ્રામના અમર સેનાની, બલિદાની ચંન્દ્ર શેખર આઝાદની ભૂમી માટે જાણીતું હતું. તેમની પાંચ દાયકાની સફર માત્ર એક કારકિર્દી નહોતી, પણ આવનારી પેઢી માટે એક જીવંત પાઠશાળા હતી. પંજાબ અને કાશ્મીર જેવા પડકારજનક વિસ્તારોમાં તેમનું રિપોર્ટિંગ તેમની નિડરતાનું પ્રતિક છે,
- વર્ષો સુધી ગુજરાતમાં રહ્યા અને રાજ્યના રાજકીય તેમજ સામાજિક મુદ્દાઓ પર ઊંડી પકડ ધરાવતા હતા.
- આર.કે. મિશ્રા તેમના સ્પષ્ટવક્તા સ્વભાવ અને નિખાલસ વ્યક્તિત્વ માટે સાથી પત્રકારોમાં લોકપ્રિય હતા.
- તેમણે અનેક યુવા પત્રકારોને તાલીમ આપી હતી અને તેમના માટે એક આદર્શ માર્ગદર્શક સમાન હતા.
- તેમના લેખોમાં જટિલ વિષયોને પણ સરળ અને ધારદાર રીતે રજૂ કરવાની અદભૂત ક્ષમતા હતી.
- તેમના નિધનથી ભારતીય મીડિયા જગતે એક બૌદ્ધિક અને અનુભવી અવાજ ગુમાવ્યો છે.
શૈલી “પોલિટિકલ ઇનસાઇડર” પ્રકારની ગણાતી
પીઢ પત્રકાર આર. કે. મિશ્રા જી એ લગભગ સાડાચાર ચાર દાયકાથી વધુ સમય ગુજરાતમાં અંગ્રેજી પત્રકારિતામાં સક્રિય રહ્યા હતા. ખાસ કરીને 2000ના દાયકાથી લઈને 2010ના દાયકામાં રાજ્યની રાજકીય અને વહીવટી કવરેજમાં તેમની નોંધપાત્ર હાજરી રહી. તેઓ લાંબા સમય સુધી The Times of India સાથે જોડાયેલા રહ્યા હતા. નિવૃત્તિ પછી પણ વર્ષો સુધી દેશ વિદેશના નાં અન્ય અખબારો અને ન્યૂઝ પોર્ટલ માં કામ કરતાં રહ્યાં હતા. ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી અને રાજકીય ઉથલપાથલ, બ્યુરોક્રસી જેવી બાબતોમાં તેમની શૈલી “પોલિટિકલ ઇનસાઇડર” પ્રકારની ગણાતી. સત્તાના કોરિડોરમાંથી મળતી માહિતી સાથે તથ્ય આધારિત વિશ્લેષણમાં માહિર હતા. બ્યુરોક્રેટ્સ સાથે મિશ્રા જી ને મિત્રતા ભર્યા અંગત સંબંધો હતા.
મિશ્રાજીએ એવો એકેય વિષય નહીં હોય જેના વિશે લખ્યું ના હોય
ગાંધીનગરમાં રહીને તેમણે ગુજરાતના બદલાતા રાજકીય અને સામાજિક પ્રવાહોને અત્યંત નજીકથી નિહાળ્યા હતા. સચિવાલયના ગલિયારાઓ હોય કે વિધાનસભાની કાર્યવાહી, મિશ્રાજીની ઉપસ્થિતિ માત્રથી વાતાવરણમાં એક ગંભીરતા આવી જતી. તેઓ માત્ર સમાચાર આપતા નહોતા, પણ સમાચાર પાછળનું વિશ્લેષણ પીરસવામાં માહેર હતા સમગ્ર ગુજરાત અને ખાસ તો ગાંધીનગરની રાજકીય ઘટનાઓ, બ્યુરોક્રસી અને સમાચારો ઉપર તેમની મજબૂત પકડ હતી. તેમની રિપોર્ટિંગ શૈલી તથ્યાધારિત, સંતુલિત અને અંદરની એટલે કે સુત્રો પાસેથી મેળવેલી માહિતી પર આધારિત હતી. 1995 ની આસપાસ ના સમયમાં અન્ય વરિષ્ઠ પત્રકારો સાથે પત્રકારોના સંગઠન અંગે મિશ્રા જી એ મુહિમ ઉપાડી હતી. જેનું કાર્યાલય સેકટર 9મા હતું, જેમાં મિશ્રા જી અત્યાર સુધી રહેતા આવ્યા હતા. ગુજરાતમય બની ગયેલા મિશ્રાજીએ એવો એકેય વિષય નહીં હોય જેના વિશે લખ્યું ના હોય. પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે તેઓ સવાઈ ગુજરાતી છે. કાઠિયાવાડી બોલે તો લાગે કે ખરેખર તેઓ સૌરાષ્ટ્રના કોઈ ગામના જ હશે! ગુજરાતને તેમણે આત્મસાત કર્યું છે.
આ સંસ્થાઓ સાથે કર્યું કામ
ભારત અને વિદેશમાં કેટલાંક ટોચનાં સમાચાર પ્રકાશનો માટે તેમણે કામ કર્યું. ટાઈમ્સ ઑફ ઈન્ડિયા, ધ પાયોનિયર અને બીજાં ઘણાં. મુંબઈનું ફ્રી પ્રેસ જર્નલ.. ન્યૂ યોર્કસ્થિત આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર એજન્સી એસોસિએટેડ પ્રેસ (એપી), નાગપુરનાં સમાચાર દૈનિકો હિતાવહ, ચંદીગઢનું ડેઇલી પોસ્ટ અને દિલ્હીનું આઉટલુક મેગેઝિન, દિલ્હીમાં પ્રોબ ઇન્ડિયા અને તેના સિસ્ટર હિન્દી પ્રકાશન 'માયા' સાથે સિનિયર આસિસ્ટન્ટ એડિટર તરીકે અને ધ પાયોનિયર અને ઇન્ડો-એશિયન ન્યૂઝ સર્વિસ (IANS) ના સ્પેશિયલ કોરસપોન્ડન્ટ અને પછી રોવિંગ એડિટર તરીકે પણ તેમણે કામ કર્યું. આતંકવાદની ચરમસીમાએ પંજાબ અને કાશ્મીર જેવા સંઘર્ષગ્રસ્ત વિસ્તારોના ક્રોસ-કન્ટ્રી કવરેજમાં નિષ્ણાત પત્રકાર. તેમણે દુબઈના ગલ્ફ ન્યૂઝ અને સાઉદી અરેબિયાના અરબ ન્યૂઝ ઉપરાંત ચંદીગઢના ટ્રિબ્યુન અને બૅંગ્લૉરના વિજય ટાઇમ્સ માટે પણ કામ કર્યું હતું.
6 દાયકાની પત્રકારત્વની એમની સફરને કોઈ ભૂલી નહીં શકે
એમની પહેલી નોકરી એ 1967-68માં અંગ્રેજી અખબરા ગુજરાત હેરાલ્ડમાં હતી. જ્યાં તેઓ આસિસ્ટટન્ટ પ્રૂફ રિડર તરીકે જોડાયા હતા. ગુજરાત હેરાલ્ડની માલિકી એ સમયે ગુજરાત સમાચાર સમૂહની હતી. પછી આ બંને અખબારો તેમને વેચી કાઢ્યા હતા. મિશ્રાજીને પ્રૂફ રીડિંગ નહોતું આવડતું પણ એમને નોકરી માટે આ કળા શીખી હતી. મિશ્રાજીની અંગ્રેજી સ્કૂલ સમયેથી જ સારી હતી. એમને જીવનનો પહેલો લેખ એ જેમ્સ બોન્ડ પર લખ્યો હતો. એ આર કે મિશ્રાજીએ આજે દુનિયાને અલવિદા કહી છે પણ 6 દાયકાની પત્રકારત્વની એમની સફરને કોઈ ભૂલી નહીં શકે...આજે (23 ફેબ્રુઆરી, 2026) બપોરે 3:00 થી 3:30 વાગ્યાની વચ્ચે અમદાવાદના શિલાજ સ્મશાનગૃહ ખાતે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે.
